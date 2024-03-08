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Гуцул пообещала сделать все для продолжения дружеских отношений с Россией
Гуцул пообещала сделать все для продолжения дружеских отношений с Россией - РИА Новости, 08.03.2024
Гуцул пообещала сделать все для продолжения дружеских отношений с Россией
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул по прилету в Кишинев из России заявила, что сделает всё для поддержания дружеских отношений с... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T16:44
2024-03-08T16:44
2024-03-08T17:16
россия
молдавия
евгения гуцул
совет федерации рф
валентина матвиенко
владимир путин
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КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул по прилету в Кишинев из России заявила, что сделает всё для поддержания дружеских отношений с Москвой. В России Гуцул находилась с рабочим визитом, там у нее прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии. "Очень высокого уровня были встречи в Москве, на фестивале в Сочи. Мы все сделаем для того, чтобы наши дружеские отношения с Россией не прекращались. Мы чувствуем их поддержку. И все, что мы с ними обсудили, наши дальнейшие проекты, мы обязательно реализуем", - заявила Гуцул журналистам. Восьмого марта в кишиневском аэропорту на выходе из зала прилета ее встречали родственники и соратники. Гуцул вышла из аэропорта беспрепятственно, обошлось без задержания. Ранее в пятницу ее сторонники прибыли в аэропорт, чтобы встретить Гуцул после возвращения из РФ.
https://ria.ru/20240307/moldavia-1931801047.html
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в аэропорту Кишинева
Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась Молдавию из РФ. На выходе из зала прилёта ее встречали родственники и соратники. Гуцул вышла из аэропорта беспрепятственно, обошлось без задержания.
2024-03-08T16:44
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, молдавия, евгения гуцул, совет федерации рф, валентина матвиенко, владимир путин, москва
Россия, Молдавия, Евгения Гуцул, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Москва
Гуцул пообещала сделать все для продолжения дружеских отношений с Россией
Глава Гагаузии пообещала сделать все, чтобы дружба с Россией не прекращалась
КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул по прилету в Кишинев из России заявила, что сделает всё для поддержания дружеских отношений с Москвой.
В России Гуцул находилась с рабочим визитом, там у нее прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
, другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи
, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии
уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем
и Пензенской областью
. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным
политическую ситуацию в Молдавии.
"Очень высокого уровня были встречи в Москве, на фестивале в Сочи. Мы все сделаем для того, чтобы наши дружеские отношения с Россией не прекращались. Мы чувствуем их поддержку. И все, что мы с ними обсудили, наши дальнейшие проекты, мы обязательно реализуем", - заявила Гуцул журналистам.
Восьмого марта в кишиневском аэропорту на выходе из зала прилета ее встречали родственники и соратники. Гуцул вышла из аэропорта беспрепятственно, обошлось без задержания. Ранее в пятницу ее сторонники прибыли в аэропорт, чтобы встретить Гуцул после возвращения из РФ.
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