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Гуцул пообещала сделать все для продолжения дружеских отношений с Россией

Гуцул пообещала сделать все для продолжения дружеских отношений с Россией - РИА Новости, 08.03.2024

Гуцул пообещала сделать все для продолжения дружеских отношений с Россией

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул по прилету в Кишинев из России заявила, что сделает всё для поддержания дружеских отношений с... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T16:44

2024-03-08T16:44

2024-03-08T17:16

россия

молдавия

евгения гуцул

совет федерации рф

валентина матвиенко

владимир путин

москва

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КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул по прилету в Кишинев из России заявила, что сделает всё для поддержания дружеских отношений с Москвой. В России Гуцул находилась с рабочим визитом, там у нее прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии. "Очень высокого уровня были встречи в Москве, на фестивале в Сочи. Мы все сделаем для того, чтобы наши дружеские отношения с Россией не прекращались. Мы чувствуем их поддержку. И все, что мы с ними обсудили, наши дальнейшие проекты, мы обязательно реализуем", - заявила Гуцул журналистам. Восьмого марта в кишиневском аэропорту на выходе из зала прилета ее встречали родственники и соратники. Гуцул вышла из аэропорта беспрепятственно, обошлось без задержания. Ранее в пятницу ее сторонники прибыли в аэропорт, чтобы встретить Гуцул после возвращения из РФ.

https://ria.ru/20240307/moldavia-1931801047.html

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в аэропорту Кишинева Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась Молдавию из РФ. На выходе из зала прилёта ее встречали родственники и соратники. Гуцул вышла из аэропорта беспрепятственно, обошлось без задержания. 2024-03-08T16:44 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, молдавия, евгения гуцул, совет федерации рф, валентина матвиенко, владимир путин, москва