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Гуцул заявила, что Россия не является врагом Молдавии - РИА Новости, 08.03.2024
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16:27 08.03.2024 (обновлено: 16:44 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/gutsul-1931918418.html
Гуцул заявила, что Россия не является врагом Молдавии
Гуцул заявила, что Россия не является врагом Молдавии - РИА Новости, 08.03.2024
Гуцул заявила, что Россия не является врагом Молдавии
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что Россия не враг Молдавии. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T16:27
2024-03-08T16:44
россия
молдавия
евгения гуцул
гагаузия
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что Россия не враг Молдавии."Россия не враг Молдавии. Нужно дружить по всем направлениям", - сказала Гуцул по прилету в Кишинев после визита в РФ.В России Гуцул находилась с рабочим визитом, там у нее прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.Восьмого марта в кишиневском аэропорту на выходе из зала прилета ее встречали родственники и соратники. Гуцул вышла из аэропорта беспрепятственно, обошлось без задержания. Ранее в пятницу ее сторонники прибыли в аэропорт, чтобы встретить Гуцул после возвращения из РФ.
https://ria.ru/20240307/moldavia-1931801047.html
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Гуцул после прилета в Кишинев: Россия не враг Молдавии
Гуцул после прилета в Кишинев заявила, что Россия не враг Молдавии, нужно дружить по всем направлениям
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россия, молдавия, евгения гуцул, гагаузия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Молдавия, Евгения Гуцул, Гагаузия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Гуцул заявила, что Россия не является врагом Молдавии

Гуцул после прилета в Кишинев заявила, что Россия не является врагом Молдавии

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что Россия не враг Молдавии.
«
"Россия не враг Молдавии. Нужно дружить по всем направлениям", - сказала Гуцул по прилету в Кишинев после визита в РФ.
В России Гуцул находилась с рабочим визитом, там у нее прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.
Восьмого марта в кишиневском аэропорту на выходе из зала прилета ее встречали родственники и соратники. Гуцул вышла из аэропорта беспрепятственно, обошлось без задержания. Ранее в пятницу ее сторонники прибыли в аэропорт, чтобы встретить Гуцул после возвращения из РФ.
Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
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РоссияМолдавияЕвгения ГуцулГагаузияВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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