https://ria.ru/20240308/gutsul-1931918418.html

Гуцул заявила, что Россия не является врагом Молдавии

Гуцул заявила, что Россия не является врагом Молдавии - РИА Новости, 08.03.2024

Гуцул заявила, что Россия не является врагом Молдавии

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что Россия не враг Молдавии. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T16:27

2024-03-08T16:27

2024-03-08T16:44

россия

молдавия

евгения гуцул

гагаузия

валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что Россия не враг Молдавии."Россия не враг Молдавии. Нужно дружить по всем направлениям", - сказала Гуцул по прилету в Кишинев после визита в РФ.В России Гуцул находилась с рабочим визитом, там у нее прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.Восьмого марта в кишиневском аэропорту на выходе из зала прилета ее встречали родственники и соратники. Гуцул вышла из аэропорта беспрепятственно, обошлось без задержания. Ранее в пятницу ее сторонники прибыли в аэропорт, чтобы встретить Гуцул после возвращения из РФ.

https://ria.ru/20240307/moldavia-1931801047.html

россия

молдавия

гагаузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Гуцул после прилета в Кишинев: Россия не враг Молдавии Гуцул после прилета в Кишинев заявила, что Россия не враг Молдавии, нужно дружить по всем направлениям 2024-03-08T16:27 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, молдавия, евгения гуцул, гагаузия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, всемирный фестиваль молодежи — 2024