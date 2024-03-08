СМИ узнали, почему назначение нового генсека НАТО не будет быстрым
NOS: назначение нового генсека НАТО займет больше времени, чем ожидалось
Эмблема НАТО. Архивное фото
ГААГА, 8 мар - РИА Новости. Назначение нового генерального секретаря НАТО займет больше времени, чем ожидалось, премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, который является самым вероятным кандидатом на эту должность, придется подождать, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники в Брюсселе и Гааге.
По данным телеканала, уходящий премьер-министр Нидерландов Рютте "является важным кандидатом на пост генсека НАТО", и в конце прошлого месяца ожидалось, что процедура его назначения произойдет быстро. Однако Венгрия заявила, что не поддержит кандидатуру Рютте на этот пост. Кроме того, недавно стало известно, что своего кандидата на должность генсенка планирует предложить Румыния, а именно - действующего президента страны Клауса Йоханниса.
Как сообщают источники, теперь, вероятно, назначение нового генерального секретаря Североатлантического альянса займет больше времени.
Нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер, занимавший пост генерального секретаря альянса в 2004-2009 годах, ранее выразил мнение, что Марк Рютте может быть назначен на пост нового генсека НАТО уже скоро, возможно, в апреле.
Газета Politico сообщала, что две трети стран НАТО, в том числе президент США Джо Байден, поддерживают кандидатуру нидерландского премьера в качестве нового генсека организации. Для принятия решения НАТО нужно единогласие, к настоящему времени о поддержке Рютте заявили Великобритания, Германия и Франция. При этом румынские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили о намерении этой страны предложить своего кандидата - действующего президента Румынии Клауса Йоханниса.
В то же время, по данным Politico, страны на востоке Европы считают, что неправильно назначать генсеком НАТО политика, который, находясь во главе Нидерландов, не смог добиться показателя расходов на оборону, составляющего 2% от ВВП.
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года.