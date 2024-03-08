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СМИ узнали, почему назначение нового генсека НАТО не будет быстрым - РИА Новости, 08.03.2024
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15:34 08.03.2024 (обновлено: 15:50 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/gensek-1931911522.html
СМИ узнали, почему назначение нового генсека НАТО не будет быстрым
СМИ узнали, почему назначение нового генсека НАТО не будет быстрым - РИА Новости, 08.03.2024
СМИ узнали, почему назначение нового генсека НАТО не будет быстрым
Назначение нового генерального секретаря НАТО займет больше времени, чем ожидалось, премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, который является самым вероятным... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T15:34
2024-03-08T15:50
в мире
нидерланды
румыния
брюссель
марк рютте
клаус йоханнис
джо байден
нато
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ГААГА, 8 мар - РИА Новости. Назначение нового генерального секретаря НАТО займет больше времени, чем ожидалось, премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, который является самым вероятным кандидатом на эту должность, придется подождать, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники в Брюсселе и Гааге. По данным телеканала, уходящий премьер-министр Нидерландов Рютте "является важным кандидатом на пост генсека НАТО", и в конце прошлого месяца ожидалось, что процедура его назначения произойдет быстро. Однако Венгрия заявила, что не поддержит кандидатуру Рютте на этот пост. Кроме того, недавно стало известно, что своего кандидата на должность генсенка планирует предложить Румыния, а именно - действующего президента страны Клауса Йоханниса. Как сообщают источники, теперь, вероятно, назначение нового генерального секретаря Североатлантического альянса займет больше времени. Нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер, занимавший пост генерального секретаря альянса в 2004-2009 годах, ранее выразил мнение, что Марк Рютте может быть назначен на пост нового генсека НАТО уже скоро, возможно, в апреле. Газета Politico сообщала, что две трети стран НАТО, в том числе президент США Джо Байден, поддерживают кандидатуру нидерландского премьера в качестве нового генсека организации. Для принятия решения НАТО нужно единогласие, к настоящему времени о поддержке Рютте заявили Великобритания, Германия и Франция. При этом румынские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили о намерении этой страны предложить своего кандидата - действующего президента Румынии Клауса Йоханниса. В то же время, по данным Politico, страны на востоке Европы считают, что неправильно назначать генсеком НАТО политика, который, находясь во главе Нидерландов, не смог добиться показателя расходов на оборону, составляющего 2% от ВВП. Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года.
https://ria.ru/20240304/nato-1931030737.html
нидерланды
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Как расширялась НАТО
Швеция присоединилась к Организации Североатлантического договора 7 марта. Годом ранее в альянс вступила еще одна страна Северной Европы, Финляндия. Теперь к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта (заключен в Вашингтоне в 1949 году). В этой статье сказано, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как агрессия против всего блока, и каждый участник должен помочь пострадавшей стороне. Смотрите в видеоинфографике Ria, как расширялся этот военно-политический союз и сколько государств в него входит сейчас.
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в мире, нидерланды, румыния, брюссель, марк рютте, клаус йоханнис, джо байден, нато
В мире, Нидерланды, Румыния, Брюссель, Марк Рютте, Клаус Йоханнис, Джо Байден, НАТО
СМИ узнали, почему назначение нового генсека НАТО не будет быстрым

NOS: назначение нового генсека НАТО займет больше времени, чем ожидалось

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ГААГА, 8 мар - РИА Новости. Назначение нового генерального секретаря НАТО займет больше времени, чем ожидалось, премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, который является самым вероятным кандидатом на эту должность, придется подождать, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники в Брюсселе и Гааге.
По данным телеканала, уходящий премьер-министр Нидерландов Рютте "является важным кандидатом на пост генсека НАТО", и в конце прошлого месяца ожидалось, что процедура его назначения произойдет быстро. Однако Венгрия заявила, что не поддержит кандидатуру Рютте на этот пост. Кроме того, недавно стало известно, что своего кандидата на должность генсенка планирует предложить Румыния, а именно - действующего президента страны Клауса Йоханниса.
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Как сообщают источники, теперь, вероятно, назначение нового генерального секретаря Североатлантического альянса займет больше времени.
Нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер, занимавший пост генерального секретаря альянса в 2004-2009 годах, ранее выразил мнение, что Марк Рютте может быть назначен на пост нового генсека НАТО уже скоро, возможно, в апреле.
Газета Politico сообщала, что две трети стран НАТО, в том числе президент США Джо Байден, поддерживают кандидатуру нидерландского премьера в качестве нового генсека организации. Для принятия решения НАТО нужно единогласие, к настоящему времени о поддержке Рютте заявили Великобритания, Германия и Франция. При этом румынские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили о намерении этой страны предложить своего кандидата - действующего президента Румынии Клауса Йоханниса.
В то же время, по данным Politico, страны на востоке Европы считают, что неправильно назначать генсеком НАТО политика, который, находясь во главе Нидерландов, не смог добиться показателя расходов на оборону, составляющего 2% от ВВП.
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года.
 
В миреНидерландыРумынияБрюссельМарк РюттеКлаус ЙоханнисДжо БайденНАТО
 
 
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