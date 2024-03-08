https://ria.ru/20240308/front-1931893460.html

"Случится летом": в Германии рассказали, что Россия приготовила для ВСУ

"Случится летом": в Германии рассказали, что Россия приготовила для ВСУ - РИА Новости, 08.03.2024

"Случится летом": в Германии рассказали, что Россия приготовила для ВСУ

Российская армия прорывает фронт на разных участках, так как в ВСУ наблюдается острая нехватка военных и боеприпасов, заявил журналист Ибрагим Набер в репортаже РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T13:03

2024-03-08T13:03

2024-03-08T15:57

россия

германия

авдеевка

сергей шойгу

вооруженные силы украины

welt

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российская армия прорывает фронт на разных участках, так как в ВСУ наблюдается острая нехватка военных и боеприпасов, заявил журналист Ибрагим Набер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Есть опасения, что летом, то есть уже через пару месяцев, наступит переломный момент: диспропорция в артиллерийских снарядах и количестве солдат, которых у России значительно больше, приведет к тому, что российской армии удастся сделать еще больший прорыв", — отметил он.Набер подчеркнул, что российские военные уже взяли Авдеевку и продвигаются дальше. Кроме того, добавил он, в ВСУ боятся полного прорыва фронта армией России.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240308/nuland-1931870621.html

https://ria.ru/20240308/makron-1931885263.html

россия

германия

авдеевка

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россия, германия, авдеевка, сергей шойгу, вооруженные силы украины, welt