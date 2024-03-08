Рейтинг@Mail.ru
На стенде Югры на ВФМ в Сочи сплели самую длинную фенечку в России - РИА Новости, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/festival-1931885876.html
На стенде Югры на ВФМ в Сочи сплели самую длинную фенечку в России
На стенде Югры на ВФМ в Сочи сплели самую длинную фенечку в России - РИА Новости, 08.03.2024
На стенде Югры на ВФМ в Сочи сплели самую длинную фенечку в России
Самая длинная в стране фенечка из бисера создана на стенде Ханты-Мансийского автономного округа в рамках Всемирного молодежного фестиваля в Сочи, изделие длиной РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T11:52
2024-03-08T11:52
россия
ханты-мансийский автономный округ
сочи
наталья комарова
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931168691_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_437abc4bfbac5df09983acf95c20249c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Самая длинная в стране фенечка из бисера создана на стенде Ханты-Мансийского автономного округа в рамках Всемирного молодежного фестиваля в Сочи, изделие длиной почти 11 метров внесено в Книгу рекордов России, сообщили РИА Новости в медиа-службе ВФМ в Югре. "Посетители выставочного пространства Югры в Международном аэропорту ВФМ стали свидетелями торжественной фиксации рекорда России по плетению самого длинного в стране бисерного изделия ручной работы. Над его созданием на протяжении трех дней трудились в формате мастер-класса 52 участника из разных стран и регионов. В число стран-участниц вошли Беларусь, Турция, Китай, Нигерия, ЮАР, Франция, Намибия и другие", - сказала собеседница агентства. По ее словам, итоговая длина югорского бисерного полотна с национальным орнаментом северных народов, зафиксированная в Книге рекордов России, составила 10,87 метра. Мастер-класс по плетению из бисера проходил в рамках активностей выставочного пространства, которые проводили представительницы народа ханты. Плести символичное украшение помогала и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в рамках своего визита на фестиваль 5 марта. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240308/festival-1931882580.html
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931168691_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_93a3242c66e3ad0c116ee01669fad0b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ханты-мансийский автономный округ, сочи, наталья комарова, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Сочи, Наталья Комарова, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
На стенде Югры на ВФМ в Сочи сплели самую длинную фенечку в России

На стенде Югры на ВФМ в Сочи сплели фенечку из бисера длиной почти 11 метров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории "Сириус"
Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории "Сириус". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Самая длинная в стране фенечка из бисера создана на стенде Ханты-Мансийского автономного округа в рамках Всемирного молодежного фестиваля в Сочи, изделие длиной почти 11 метров внесено в Книгу рекордов России, сообщили РИА Новости в медиа-службе ВФМ в Югре.
"Посетители выставочного пространства Югры в Международном аэропорту ВФМ стали свидетелями торжественной фиксации рекорда России по плетению самого длинного в стране бисерного изделия ручной работы. Над его созданием на протяжении трех дней трудились в формате мастер-класса 52 участника из разных стран и регионов. В число стран-участниц вошли Беларусь, Турция, Китай, Нигерия, ЮАР, Франция, Намибия и другие", - сказала собеседница агентства.
Торжественный прием для делегаций Всемирного фестиваля молодежи в Зимнем театре Сочи - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Гости Всемирного фестиваля молодежи посетили 12 экскурсионных маршрутов
Вчера, 11:26
По ее словам, итоговая длина югорского бисерного полотна с национальным орнаментом северных народов, зафиксированная в Книге рекордов России, составила 10,87 метра.
Мастер-класс по плетению из бисера проходил в рамках активностей выставочного пространства, которые проводили представительницы народа ханты. Плести символичное украшение помогала и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в рамках своего визита на фестиваль 5 марта.
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Люди на фоне флага России - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Наступает век войн — Россия может его предотвратить
Вчера, 08:00
 
РоссияХанты-Мансийский автономный округСочиНаталья КомароваВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)ОбществоВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала