https://ria.ru/20240308/festival-1931885876.html

На стенде Югры на ВФМ в Сочи сплели самую длинную фенечку в России

На стенде Югры на ВФМ в Сочи сплели самую длинную фенечку в России - РИА Новости, 08.03.2024

На стенде Югры на ВФМ в Сочи сплели самую длинную фенечку в России

Самая длинная в стране фенечка из бисера создана на стенде Ханты-Мансийского автономного округа в рамках Всемирного молодежного фестиваля в Сочи, изделие длиной РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T11:52

2024-03-08T11:52

2024-03-08T11:52

россия

ханты-мансийский автономный округ

сочи

наталья комарова

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Самая длинная в стране фенечка из бисера создана на стенде Ханты-Мансийского автономного округа в рамках Всемирного молодежного фестиваля в Сочи, изделие длиной почти 11 метров внесено в Книгу рекордов России, сообщили РИА Новости в медиа-службе ВФМ в Югре. "Посетители выставочного пространства Югры в Международном аэропорту ВФМ стали свидетелями торжественной фиксации рекорда России по плетению самого длинного в стране бисерного изделия ручной работы. Над его созданием на протяжении трех дней трудились в формате мастер-класса 52 участника из разных стран и регионов. В число стран-участниц вошли Беларусь, Турция, Китай, Нигерия, ЮАР, Франция, Намибия и другие", - сказала собеседница агентства. По ее словам, итоговая длина югорского бисерного полотна с национальным орнаментом северных народов, зафиксированная в Книге рекордов России, составила 10,87 метра. Мастер-класс по плетению из бисера проходил в рамках активностей выставочного пространства, которые проводили представительницы народа ханты. Плести символичное украшение помогала и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в рамках своего визита на фестиваль 5 марта. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240308/festival-1931882580.html

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

сочи

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ханты-мансийский автономный округ, сочи, наталья комарова, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество, всемирный фестиваль молодежи — 2024