На стенде Югры на ВФМ в Сочи сплели самую длинную фенечку в России
На стенде Югры на ВФМ в Сочи сплели фенечку из бисера длиной почти 11 метров
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории "Сириус"
Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории "Сириус". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Самая длинная в стране фенечка из бисера создана на стенде Ханты-Мансийского автономного округа в рамках Всемирного молодежного фестиваля в Сочи, изделие длиной почти 11 метров внесено в Книгу рекордов России, сообщили РИА Новости в медиа-службе ВФМ в Югре.
"Посетители выставочного пространства Югры в Международном аэропорту ВФМ стали свидетелями торжественной фиксации рекорда России по плетению самого длинного в стране бисерного изделия ручной работы. Над его созданием на протяжении трех дней трудились в формате мастер-класса 52 участника из разных стран и регионов. В число стран-участниц вошли Беларусь, Турция, Китай, Нигерия, ЮАР, Франция, Намибия и другие", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, итоговая длина югорского бисерного полотна с национальным орнаментом северных народов, зафиксированная в Книге рекордов России, составила 10,87 метра.
Мастер-класс по плетению из бисера проходил в рамках активностей выставочного пространства, которые проводили представительницы народа ханты. Плести символичное украшение помогала и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в рамках своего визита на фестиваль 5 марта.
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.