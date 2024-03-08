https://ria.ru/20240308/festival-1931882580.html

Гости Всемирного фестиваля молодежи посетили 12 экскурсионных маршрутов

Гости Всемирного фестиваля молодежи посетили 12 экскурсионных маршрутов - РИА Новости, 08.03.2024

Гости Всемирного фестиваля молодежи посетили 12 экскурсионных маршрутов

Почти 20,5 тысячи участников, почетных гостей, представителей СМИ и делегаций на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе посетили 12 экскурсионных маршрутов,... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T11:26

2024-03-08T11:26

2024-03-08T11:26

россия

сергей кириенко

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Почти 20,5 тысячи участников, почетных гостей, представителей СМИ и делегаций на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе посетили 12 экскурсионных маршрутов, сообщили в пресс-службе фестиваля. "Экскурсии по Городу молодежи мира и окрестным территориям посетили 20 488 человек, из них 9882 - иностранцы: маршруты были доступны гостям на английском, китайском, испанском, арабском, немецком и французском языках", - отметили организаторы. Помимо самих участников ВФМ-2024, экскурсоводы познакомили с яркими локациями фестиваля представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, зарубежных делегаций, СМИ и блогеров, волонтеров и других сотрудников фестиваля. "Я хотел сказать отдельные слова благодарности нашей замечательной команде гидов-экскурсоводов. Спасибо вам огромное! У нас везде был конкурс, но один из самых сложных был у экскурсоводов. Поэтому присутствующие здесь стали лучшими из лучших", - приводит пресс-служба слова первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Согласно проведенному исследованию, 99% экскурсантов больше всего их покорила вежливость и дружелюбие экскурсоводов. Кроме того, 96% респондентов рекомендовали посетить маршруты другим людям. Среди сильных сторон экскурсионной программы участники отмечали ее познавательность (95%) и глубокое погружение гидов в темы экскурсий (96%). Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240307/festival-1931794186.html

https://ria.ru/20240307/festival-1931787383.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей кириенко, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество