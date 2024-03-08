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Гости Всемирного фестиваля молодежи посетили 12 экскурсионных маршрутов - РИА Новости, 08.03.2024
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11:26 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/festival-1931882580.html
Гости Всемирного фестиваля молодежи посетили 12 экскурсионных маршрутов
Гости Всемирного фестиваля молодежи посетили 12 экскурсионных маршрутов - РИА Новости, 08.03.2024
Гости Всемирного фестиваля молодежи посетили 12 экскурсионных маршрутов
Почти 20,5 тысячи участников, почетных гостей, представителей СМИ и делегаций на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе посетили 12 экскурсионных маршрутов,... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T11:26
2024-03-08T11:26
россия
сергей кириенко
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Почти 20,5 тысячи участников, почетных гостей, представителей СМИ и делегаций на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе посетили 12 экскурсионных маршрутов, сообщили в пресс-службе фестиваля. "Экскурсии по Городу молодежи мира и окрестным территориям посетили 20 488 человек, из них 9882 - иностранцы: маршруты были доступны гостям на английском, китайском, испанском, арабском, немецком и французском языках", - отметили организаторы. Помимо самих участников ВФМ-2024, экскурсоводы познакомили с яркими локациями фестиваля представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, зарубежных делегаций, СМИ и блогеров, волонтеров и других сотрудников фестиваля. "Я хотел сказать отдельные слова благодарности нашей замечательной команде гидов-экскурсоводов. Спасибо вам огромное! У нас везде был конкурс, но один из самых сложных был у экскурсоводов. Поэтому присутствующие здесь стали лучшими из лучших", - приводит пресс-служба слова первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Согласно проведенному исследованию, 99% экскурсантов больше всего их покорила вежливость и дружелюбие экскурсоводов. Кроме того, 96% респондентов рекомендовали посетить маршруты другим людям. Среди сильных сторон экскурсионной программы участники отмечали ее познавательность (95%) и глубокое погружение гидов в темы экскурсий (96%). Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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353
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россия, сергей кириенко, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество
Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество
Гости Всемирного фестиваля молодежи посетили 12 экскурсионных маршрутов

Почти 20,5 тысячи гостей ВФМ посетили экскурсионных маршрутов

© Фото : Администрация города СочиТоржественный прием для делегаций Всемирного фестиваля молодежи в Зимнем театре Сочи
Торжественный прием для делегаций Всемирного фестиваля молодежи в Зимнем театре Сочи - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© Фото : Администрация города Сочи
Торжественный прием для делегаций Всемирного фестиваля молодежи в Зимнем театре Сочи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Почти 20,5 тысячи участников, почетных гостей, представителей СМИ и делегаций на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе посетили 12 экскурсионных маршрутов, сообщили в пресс-службе фестиваля.
"Экскурсии по Городу молодежи мира и окрестным территориям посетили 20 488 человек, из них 9882 - иностранцы: маршруты были доступны гостям на английском, китайском, испанском, арабском, немецком и французском языках", - отметили организаторы.
Участники Всемирного фестиваля молодежи в парке Южные культуры в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили уникальный парк в Сочи
7 марта, 17:51
Помимо самих участников ВФМ-2024, экскурсоводы познакомили с яркими локациями фестиваля представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, зарубежных делегаций, СМИ и блогеров, волонтеров и других сотрудников фестиваля.
«
"Я хотел сказать отдельные слова благодарности нашей замечательной команде гидов-экскурсоводов. Спасибо вам огромное! У нас везде был конкурс, но один из самых сложных был у экскурсоводов. Поэтому присутствующие здесь стали лучшими из лучших", - приводит пресс-служба слова первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.
Согласно проведенному исследованию, 99% экскурсантов больше всего их покорила вежливость и дружелюбие экскурсоводов. Кроме того, 96% респондентов рекомендовали посетить маршруты другим людям. Среди сильных сторон экскурсионной программы участники отмечали ее познавательность (95%) и глубокое погружение гидов в темы экскурсий (96%).
Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Городские волонтеры, провожающие участников Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Около 150 волонтеров провожают гостей Всемирного фестиваля молодежи
7 марта, 17:23
 
РоссияСергей КириенкоВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024Общество
 
 
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