https://ria.ru/20240308/erdogan-1931959880.html

Эрдоган заявил о последних выборах в своей политической карьере

Эрдоган заявил о последних выборах в своей политической карьере - РИА Новости, 08.03.2024

Эрдоган заявил о последних выборах в своей политической карьере

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу о грядущих муниципальных выборах как последних в его политической карьере. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T23:16

2024-03-08T23:16

2024-03-08T23:18

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реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 8 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу о грядущих муниципальных выборах как последних в его политической карьере. Эрдоган ранее объявил бывшего министра окружающей среды и градостроительства Мурата Курума кандидатом на пост мэра Стамбула. Также он объявил ряд других кандидатов на муниципальных выборах 31 марта. Основную конкуренцию Куруму, как ожидается, составит нынешний мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого ряд экспертов видят кандидатом в президенты Турции в 2028 году. "Я занимаюсь своей деятельностью без остановки, мы бежим, не успевая отдышаться. Так как для меня это финал, данные выборы (31 марта - ред.) станут моими последними в соответствии с полномочиями, данными мне законодательством, но результат этих выборов я доверю и передам братьям, которые придут позже", - цитирует Эрдогана, выступавшего в Стамбуле перед молодежью, телеканал TRT Haber. Президент призвал проголосовать таким образом, чтобы на выборах мэров Стамбула, Анкары и Измира победили представители правящей партии, а не нынешние оппозиционные мэры, тем самым начав с 1 апреля "новую эру". В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.

https://ria.ru/20240226/erdogan-1929057050.html

https://ria.ru/20240226/erdogan-1929461804.html

стамбул

турция

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган