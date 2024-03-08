https://ria.ru/20240308/erdogan-1931940520.html

Эрдоган обвинил израильское правительство в воровстве, лжи и убийствах

Эрдоган обвинил израильское правительство в воровстве, лжи и убийствах - РИА Новости, 08.03.2024

Эрдоган обвинил израильское правительство в воровстве, лжи и убийствах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что администрация Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху "является трусливой и лживой", по его... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T19:42

2024-03-08T19:42

2024-03-08T19:42

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АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что администрация Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху "является трусливой и лживой", по его словам, "безрассудная жестокость" в Газе становится "более масштабной". "Израильское правительство - это воры. Оно узурпирует дома, земли, поля, посевы и деревья, которыми палестинский народ владел на протяжении тысячелетий. Эти узурпации осуществляются под надзором израильского государства и полиции. Израильская администрация во главе с Нетаньяху - лжецы... Израильское правительство во главе с Нетаньяху - фашистское. Главарь нацистов, который еще вчера хотел уничтожить многие слои населения, особенно евреев, утверждая, что они являются высшей расой, сегодня находится в израильской администрации", - заявил турецкий лидер, выступая в пятницу. По его словам, "безрассудные убийства, жестокость и воровство, совершаемые израильским правительством, становятся все более масштабными". "Израильское правительство во главе с Нетаньяху - трусы, как и все великие угнетатели. Израильское правительство, которое убивает детей и женщин от имени сионизма, также трусливо", - подчеркнул он. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240308/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240301/borrel-1930382012.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, турция, израиль, биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, хамас, оон, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году