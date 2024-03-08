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Косачев назвал демагогией послание Байдена конгрессу США - РИА Новости, 08.03.2024
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14:12 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/demagogiya-1931900560.html
Косачев назвал демагогией послание Байдена конгрессу США
Косачев назвал демагогией послание Байдена конгрессу США - РИА Новости, 08.03.2024
Косачев назвал демагогией послание Байдена конгрессу США
Обращение президента США Джо Байдена к конгрессу США звучало как демагогия лидера страны, которая не хочет отказываться от своей исключительности, там нет... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:12
2024-03-08T14:12
сша
украина
москва
константин косачев
джо байден
совет федерации рф
конгресс сша
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Обращение президента США Джо Байдена к конгрессу США звучало как демагогия лидера страны, которая не хочет отказываться от своей исключительности, там нет признаков работы над ошибками, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее Байден выступил с ежегодным обращением к конгрессу. "Обращение Байдена к конгрессу разительно отличалось от послания российского лидера к палатам парламента. Причем в худшую для американца сторону. В Москве была представлена адресная и конкретная программа созидания, с цифрами и проектами. В Вашингтоне же звучала очередная демагогия лидера сверхдержавы, которая никак не хочет отказываться от самоприсвоенного исключительного статуса", - написал Косачев в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что это было "очередное пафосное послание для внутреннего пользования", в котором нет никаких признаков работы над ошибками. По словам Косачева, на выступление Байдена повлияла "гнетущая обстановка" выборного для США года. "При этом Байден специально подчеркнул, что американские солдаты не воюют в Украине и что он намерен и дальше придерживаться этой же политики. Но тут же передал свое послание российскому президенту: "Мы не уйдем. Мы не поклонимся". Не уйдем оттуда, куда не приходили? Или все же Америка по уши на Украине и считает себя стороной конфликта? И почему, с точки зрения Байдена, поклониться должна именно Россия, у которой нет такого исторического опыта?", - резюмировал парламентарий.
https://ria.ru/20240308/bayden-1931884401.html
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сша, украина, москва, константин косачев, джо байден, совет федерации рф, конгресс сша
США, Украина, Москва, Константин Косачев, Джо Байден, Совет Федерации РФ, Конгресс США
Косачев назвал демагогией послание Байдена конгрессу США

Косачев: обращение Байдена к конгрессу США звучало как демагогия

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Обращение президента США Джо Байдена к конгрессу США звучало как демагогия лидера страны, которая не хочет отказываться от своей исключительности, там нет признаков работы над ошибками, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее Байден выступил с ежегодным обращением к конгрессу.
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"Обращение Байдена к конгрессу разительно отличалось от послания российского лидера к палатам парламента. Причем в худшую для американца сторону. В Москве была представлена адресная и конкретная программа созидания, с цифрами и проектами. В Вашингтоне же звучала очередная демагогия лидера сверхдержавы, которая никак не хочет отказываться от самоприсвоенного исключительного статуса", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что это было "очередное пафосное послание для внутреннего пользования", в котором нет никаких признаков работы над ошибками.
По словам Косачева, на выступление Байдена повлияла "гнетущая обстановка" выборного для США года.
«
"При этом Байден специально подчеркнул, что американские солдаты не воюют в Украине и что он намерен и дальше придерживаться этой же политики. Но тут же передал свое послание российскому президенту: "Мы не уйдем. Мы не поклонимся". Не уйдем оттуда, куда не приходили? Или все же Америка по уши на Украине и считает себя стороной конфликта? И почему, с точки зрения Байдена, поклониться должна именно Россия, у которой нет такого исторического опыта?", - резюмировал парламентарий.
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