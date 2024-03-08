Косачев назвал демагогией послание Байдена конгрессу США
Косачев: обращение Байдена к конгрессу США звучало как демагогия
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев . Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Обращение президента США Джо Байдена к конгрессу США звучало как демагогия лидера страны, которая не хочет отказываться от своей исключительности, там нет признаков работы над ошибками, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее Байден выступил с ежегодным обращением к конгрессу.
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"Обращение Байдена к конгрессу разительно отличалось от послания российского лидера к палатам парламента. Причем в худшую для американца сторону. В Москве была представлена адресная и конкретная программа созидания, с цифрами и проектами. В Вашингтоне же звучала очередная демагогия лидера сверхдержавы, которая никак не хочет отказываться от самоприсвоенного исключительного статуса", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что это было "очередное пафосное послание для внутреннего пользования", в котором нет никаких признаков работы над ошибками.
По словам Косачева, на выступление Байдена повлияла "гнетущая обстановка" выборного для США года.
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"При этом Байден специально подчеркнул, что американские солдаты не воюют в Украине и что он намерен и дальше придерживаться этой же политики. Но тут же передал свое послание российскому президенту: "Мы не уйдем. Мы не поклонимся". Не уйдем оттуда, куда не приходили? Или все же Америка по уши на Украине и считает себя стороной конфликта? И почему, с точки зрения Байдена, поклониться должна именно Россия, у которой нет такого исторического опыта?", - резюмировал парламентарий.