https://ria.ru/20240308/demagogiya-1931900560.html

Косачев назвал демагогией послание Байдена конгрессу США

Косачев назвал демагогией послание Байдена конгрессу США - РИА Новости, 08.03.2024

Косачев назвал демагогией послание Байдена конгрессу США

Обращение президента США Джо Байдена к конгрессу США звучало как демагогия лидера страны, которая не хочет отказываться от своей исключительности, там нет... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T14:12

2024-03-08T14:12

2024-03-08T14:12

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Обращение президента США Джо Байдена к конгрессу США звучало как демагогия лидера страны, которая не хочет отказываться от своей исключительности, там нет признаков работы над ошибками, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее Байден выступил с ежегодным обращением к конгрессу. "Обращение Байдена к конгрессу разительно отличалось от послания российского лидера к палатам парламента. Причем в худшую для американца сторону. В Москве была представлена адресная и конкретная программа созидания, с цифрами и проектами. В Вашингтоне же звучала очередная демагогия лидера сверхдержавы, которая никак не хочет отказываться от самоприсвоенного исключительного статуса", - написал Косачев в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что это было "очередное пафосное послание для внутреннего пользования", в котором нет никаких признаков работы над ошибками. По словам Косачева, на выступление Байдена повлияла "гнетущая обстановка" выборного для США года. "При этом Байден специально подчеркнул, что американские солдаты не воюют в Украине и что он намерен и дальше придерживаться этой же политики. Но тут же передал свое послание российскому президенту: "Мы не уйдем. Мы не поклонимся". Не уйдем оттуда, куда не приходили? Или все же Америка по уши на Украине и считает себя стороной конфликта? И почему, с точки зрения Байдена, поклониться должна именно Россия, у которой нет такого исторического опыта?", - резюмировал парламентарий.

https://ria.ru/20240308/bayden-1931884401.html

https://ria.ru/20240308/bayden-1931868157.html

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сша, украина, москва, константин косачев, джо байден, совет федерации рф, конгресс сша