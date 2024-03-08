https://ria.ru/20240308/debaty-1931961621.html
Байден рассказал, от чего зависит его участие в дебатах
Байден рассказал, от чего зависит его участие в дебатах - РИА Новости, 08.03.2024
Байден рассказал, от чего зависит его участие в дебатах
Президент США Джо Байден заявил, что примет решение об участии в дебатах с Трампом с учетом того, как бывший американский лидер будет себя вести. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T23:47
2024-03-08T23:47
2024-03-08T23:47
в мире
сша
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карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что примет решение об участии в дебатах с Трампом с учетом того, как бывший американский лидер будет себя вести. "Это зависит от его поведения", - сообщил глава Белого дома на вопрос журналистов о готовности участвовать в дебатах с Трампом. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась сообщать, готов ли Байден участвовать в дебатах с Трампом. В среду Трамп вызвал Байдена на дебаты в любое время и в любом месте, чтобы обсудить "жизненно важные" проблемы США и американцев. Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости. Трамп и Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20240308/tramp-1931860504.html
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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер
Байден рассказал, от чего зависит его участие в дебатах
Байден заявил, что его участие в дебатах зависит от поведения Трампа
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что примет решение об участии в дебатах с Трампом с учетом того, как бывший американский лидер будет себя вести.
«
"Это зависит от его поведения", - сообщил глава Белого дома на вопрос журналистов о готовности участвовать в дебатах с Трампом.
Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина"
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
отказалась сообщать, готов ли Байден участвовать в дебатах с Трампом.
В среду Трамп вызвал Байдена на дебаты в любое время и в любом месте, чтобы обсудить "жизненно важные" проблемы США и американцев.
Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
Трамп и Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.
Он был крайне агрессивен. На Западе сообщили о странном поведении Байдена