https://ria.ru/20240308/debaty-1931961621.html

Байден рассказал, от чего зависит его участие в дебатах

Байден рассказал, от чего зависит его участие в дебатах - РИА Новости, 08.03.2024

Байден рассказал, от чего зависит его участие в дебатах

Президент США Джо Байден заявил, что примет решение об участии в дебатах с Трампом с учетом того, как бывший американский лидер будет себя вести. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T23:47

2024-03-08T23:47

2024-03-08T23:47

в мире

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джо байден

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что примет решение об участии в дебатах с Трампом с учетом того, как бывший американский лидер будет себя вести. "Это зависит от его поведения", - сообщил глава Белого дома на вопрос журналистов о готовности участвовать в дебатах с Трампом. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась сообщать, готов ли Байден участвовать в дебатах с Трампом. В среду Трамп вызвал Байдена на дебаты в любое время и в любом месте, чтобы обсудить "жизненно важные" проблемы США и американцев. Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости. Трамп и Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240308/tramp-1931860504.html

https://ria.ru/20240308/bayden-1931937415.html

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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер