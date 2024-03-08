https://ria.ru/20240308/britaniya-1931859382.html

В Госдуме напомнили Британии, что их остров не является непотопляемым

В Госдуме напомнили Британии, что их остров не является непотопляемым - РИА Новости, 08.03.2024

В Госдуме напомнили Британии, что их остров не является непотопляемым

Англичане, поставляя Киеву средства нападения на Крым, Крымский мост и объекты флота, забывают, что сам остров Великобритания не является непотопляемым, сказал... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T06:51

2024-03-08T06:51

2024-03-08T06:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Англичане, поставляя Киеву средства нападения на Крым, Крымский мост и объекты флота, забывают, что сам остров Великобритания не является непотопляемым, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Зеленский в четверг на фоне новостей о назначении Залужного послом в Лондон обсудил в Киеве с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом усиление ПВО и "дальнобойные возможности" ВСУ. Ранее экс-премьер министр Британии Борис Джонсон заявил, что Киев способен захватить Крым и что для этого есть возможности. "Борис Джонсон - личность креативная, его будоражит не только призрак Черчилля, о котором он написал книгу, не только Древний Рим, о котором он тоже написал книгу, но и волнующие любого английского шовиниста воспоминания о Крымской войне. Отсюда неистребимая тяга Джонсона, английского флота и адмиралов английского флота ко всему, что связано с Крымом, Севастополем и Черным морем", - сказал Затулин. Военные поставки Британии Киеву и заявления о захвате полуострова имеют не только политический, но и исторический контекст, отметил депутат. "Они сегодня гораздо больше близко к сердцу принимают все, что связано с Черным морем, Одессой и этой акваторией, потому что в отличие от США – они островное государство. Им очень хочется править морями. Вот отсюда их особый интерес к Крыму, потому что мы знаем: Крым – это непотопляемый авианосец. А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы. Включая остров Великобритания", - добавил он. Правительство Великобритании пытается убедить Германию поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные наносить удары по территории России, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus, поскольку их запуск будет требовать помощи на земле со стороны немецких военных, и указал на то, что такую поддержку ВСУ на Украине предоставляют военнослужащие Великобритании и Франции. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.

https://radiosputnik.ru/20240306/sholts-1931566341.html

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-08T06:51 true PT16M45S

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киев, великобритания, украина, госдума рф, вооруженные силы украины, борис джонсон, константин затулин, в мире