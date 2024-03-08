https://ria.ru/20240308/azerbaydzhan-1931956375.html

Азербайджан обвинил Францию во вмешательстве во внутренние дела страны

Азербайджан обвинил Францию во вмешательстве во внутренние дела страны - РИА Новости, 08.03.2024

Азербайджан обвинил Францию во вмешательстве во внутренние дела страны

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство расценивает заявления Франции как вмешательство во внутренние дела Азербайджана. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T22:22

2024-03-08T22:22

2024-03-08T22:22

в мире

франция

европа

азербайджан

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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БАКУ, 8 мар - РИА Новости. Азербайджанское внешнеполитическое ведомство расценивает заявления Франции как вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции 8 марта выступило с заявлением, что "в Азербайджане взята под прицел свобода мысли и печати, осуществляются необоснованные аресты". "Расцениваем такие необоснованные и предвзятые заявления Франции как вмешательство во внутренние дела Азербайджана, следственный процесс и независимость судебной власти. Франция, в которой имеют место грубые нарушения прав человека, где в ходе беспорядков убиваются активисты, широко распространены случаи взяточничества и коррупции в законодательных структурах, случаи исламофобии и нападений на мусульман, а также ряд других нарушений прав человека, не имеет морального права предъявлять претензии Азербайджану", - говорится в сообщении пресс-службы МИД. В сообщении содержится призыв Баку о требовании от Франции не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.

https://ria.ru/20240308/rogov-1931888734.html

франция

европа

азербайджан

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в мире, франция, европа, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе