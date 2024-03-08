https://ria.ru/20240308/azerbaydzhan-1931956375.html
Азербайджан обвинил Францию во вмешательстве во внутренние дела страны
Азербайджан обвинил Францию во вмешательстве во внутренние дела страны - РИА Новости, 08.03.2024
Азербайджан обвинил Францию во вмешательстве во внутренние дела страны
Азербайджанское внешнеполитическое ведомство расценивает заявления Франции как вмешательство во внутренние дела Азербайджана. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T22:22
2024-03-08T22:22
2024-03-08T22:22
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франция
европа
азербайджан
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БАКУ, 8 мар - РИА Новости. Азербайджанское внешнеполитическое ведомство расценивает заявления Франции как вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции 8 марта выступило с заявлением, что "в Азербайджане взята под прицел свобода мысли и печати, осуществляются необоснованные аресты". "Расцениваем такие необоснованные и предвзятые заявления Франции как вмешательство во внутренние дела Азербайджана, следственный процесс и независимость судебной власти. Франция, в которой имеют место грубые нарушения прав человека, где в ходе беспорядков убиваются активисты, широко распространены случаи взяточничества и коррупции в законодательных структурах, случаи исламофобии и нападений на мусульман, а также ряд других нарушений прав человека, не имеет морального права предъявлять претензии Азербайджану", - говорится в сообщении пресс-службы МИД. В сообщении содержится призыв Баку о требовании от Франции не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.
https://ria.ru/20240308/rogov-1931888734.html
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в мире, франция, европа, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Франция, Европа, Азербайджан, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан обвинил Францию во вмешательстве во внутренние дела страны
Азербайджан назвал заявления Франции вмешательством во внутренние дела страны