Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области стартовали досрочные выборы президента - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:21 07.03.2024 (обновлено: 11:56 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/vybory-1931657717.html
В Запорожской области стартовали досрочные выборы президента
В Запорожской области стартовали досрочные выборы президента - РИА Новости, 07.03.2024
В Запорожской области стартовали досрочные выборы президента
В Запорожской области стартовали досрочные выборы президента, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:21
2024-03-07T11:56
выборы президента россии — 2024
запорожская область
совет федерации рф
россия
цик рф
леонид слуцкий (политик)
николай булаев
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931663805_0:380:1274:1097_1920x0_80_0_0_c6483d1b1065d76231574a79c246bd65.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. В Запорожской области стартовали досрочные выборы президента, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.С 25 февраля началось голосование в населенных пунктах области, расположенных вблизи фронта."Сегодня для нас очень важный и ответственный день. На основной территории Запорожской области началось предварительное голосование. Сегодня работают более 60 избирательных участков, 94 населенных пункта Запорожской области, сельские населенные пункты охвачены досрочным голосованием", — сказала она.Катющенко пояснила, что члены избирательных комиссий посещают жителей Запорожской области с переносными урнами для голосования.Как рассказал накануне зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев, досрочно на выборах президента проголосовали почти 740 тысяч человек. Кроме того, от избирателей поступило уже более 3,7 миллиона заявок на дистанционное электронное голосование (ДЭГ).На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
https://ria.ru/20240217/vybory-1927982543.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931663805_0:261:1274:1217_1920x0_80_0_0_c58619c49601c611e6eab75f4612e27a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, совет федерации рф, россия, цик рф, леонид слуцкий (политик), николай булаев, николай харитонов, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Запорожская область, Совет Федерации РФ, Россия, ЦИК РФ, Леонид Слуцкий (политик), Николай Булаев, Николай Харитонов, Владимир Путин
В Запорожской области стартовали досрочные выборы президента

В Запорожской области стартовали досрочные выборы президента РФ

© Фото : Избирательная комиссия Запорожской областиПредставители избирательных участков перед началом досрочного голосования в Запорожской области. 7 марта 2024-го
Представители избирательных участков перед началом досрочного голосования в Запорожской области. 7 марта 2024-го - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : Избирательная комиссия Запорожской области
Представители избирательных участков перед началом досрочного голосования в Запорожской области. 7 марта 2024-го
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. В Запорожской области стартовали досрочные выборы президента, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
С 25 февраля началось голосование в населенных пунктах области, расположенных вблизи фронта.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
"Сегодня для нас очень важный и ответственный день. На основной территории Запорожской области началось предварительное голосование. Сегодня работают более 60 избирательных участков, 94 населенных пункта Запорожской области, сельские населенные пункты охвачены досрочным голосованием", — сказала она.
Катющенко пояснила, что члены избирательных комиссий посещают жителей Запорожской области с переносными урнами для голосования.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действует военное положение, там предусмотрена возможность досрочного голосования.

Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента
17 февраля, 18:34
Как рассказал накануне зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев, досрочно на выборах президента проголосовали почти 740 тысяч человек. Кроме того, от избирателей поступило уже более 3,7 миллиона заявок на дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Запорожская областьСовет Федерации РФРоссияЦИК РФЛеонид Слуцкий (политик)Николай БулаевНиколай ХаритоновВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала