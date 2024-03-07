https://ria.ru/20240307/vybory-1931657717.html
В Запорожской области стартовали досрочные выборы президента
В Запорожской области стартовали досрочные выборы президента - РИА Новости, 07.03.2024
В Запорожской области стартовали досрочные выборы президента
В Запорожской области стартовали досрочные выборы президента, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:21
2024-03-07T11:21
2024-03-07T11:56
выборы президента россии — 2024
запорожская область
совет федерации рф
россия
цик рф
леонид слуцкий (политик)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. В Запорожской области стартовали досрочные выборы президента, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.С 25 февраля началось голосование в населенных пунктах области, расположенных вблизи фронта."Сегодня для нас очень важный и ответственный день. На основной территории Запорожской области началось предварительное голосование. Сегодня работают более 60 избирательных участков, 94 населенных пункта Запорожской области, сельские населенные пункты охвачены досрочным голосованием", — сказала она.Катющенко пояснила, что члены избирательных комиссий посещают жителей Запорожской области с переносными урнами для голосования.Как рассказал накануне зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев, досрочно на выборах президента проголосовали почти 740 тысяч человек. Кроме того, от избирателей поступило уже более 3,7 миллиона заявок на дистанционное электронное голосование (ДЭГ).На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, совет федерации рф, россия, цик рф, леонид слуцкий (политик), николай булаев, николай харитонов, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Запорожская область, Совет Федерации РФ, Россия, ЦИК РФ, Леонид Слуцкий (политик), Николай Булаев, Николай Харитонов, Владимир Путин
В Запорожской области стартовали досрочные выборы президента
В Запорожской области стартовали досрочные выборы президента РФ
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. В Запорожской области стартовали досрочные выборы президента, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
С 25 февраля началось голосование в населенных пунктах области, расположенных вблизи фронта.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
"Сегодня для нас очень важный и ответственный день. На основной территории Запорожской области началось предварительное голосование. Сегодня работают более 60 избирательных участков, 94 населенных пункта Запорожской области, сельские населенные пункты охвачены досрочным голосованием", — сказала она.
Катющенко пояснила, что члены избирательных комиссий посещают жителей Запорожской области с переносными урнами для голосования.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действует военное положение, там предусмотрена возможность досрочного голосования.
Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента
Как рассказал накануне зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев
, досрочно на выборах президента проголосовали почти 740 тысяч человек. Кроме того, от избирателей поступило уже более 3,7 миллиона заявок на дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.