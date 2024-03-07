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Делегации из Зимбабве, Индии и Бразилии на ВФМ посетили сочинские вузы

Делегации из Зимбабве, Индии и Бразилии на ВФМ посетили сочинские вузы - РИА Новости, 07.03.2024

Делегации из Зимбабве, Индии и Бразилии на ВФМ посетили сочинские вузы

Делегации из Зимбабве, Индии и Бразилии, участвующие во Всемирном фестивале молодежи, посетили сочинские вузы и договорились о сотрудничестве, сообщает... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:56

2024-03-07T14:56

2024-03-07T14:56

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

бразилия

зимбабве

индия

рудн

в мире

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. Делегации из Зимбабве, Индии и Бразилии, участвующие во Всемирном фестивале молодежи, посетили сочинские вузы и договорились о сотрудничестве, сообщает администрация курорта. Отмечается, что делегацию из Зимбабве встречали в Сочинском государственном университете. Гостям рассказали о вузе, направлениях подготовки, научной деятельности и достижениях, а также провели экскурсию по учебным корпусам. Также университет принял делегацию женского Университета Банастхали из индийского города Джайпур. "Банастхали стал новым партнером СГУ. Между университетами подписан меморандум о взаимопонимании в целях развития сотрудничества в области образования и науки, популяризации обучения и преподавательской деятельности, для укрепления дружбы и согласия между народами", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Сочинском институте РУДН состоялся фестиваль дружбы народов "Матрешка". Вуз посетили 40 делегатов из Бразилии, в том числе фольклорный танцевальный коллектив "Группа Волга" из Сан-Паулу. Оказалось, что культурное общество русского фольклора "Группа Волга" - потомки русских эмигрантов - сохранили национальную культурную идентичность. "Мы заметили, как доброжелательны россияне, как душевно нас принимали в этом замечательном институте и в городе Сочи. Я надеюсь, что дружба между российским и бразильским народами будет становиться только крепче", – цитируют в сообщении слова одной из руководителей бразильской делегации, основателя и координатора Российско-бразильского бизнес-клуба Веры Герс-Димитров. По итогам встреч принято стратегическое решение о тесном взаимодействии с бразильскими вузами, и уже в следующем учебном году в Сочинском институте РУДН ждут первых 15 студентов из Бразилии. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, бразилия, зимбабве, индия, рудн, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024