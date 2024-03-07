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Делегации из Зимбабве, Индии и Бразилии на ВФМ посетили сочинские вузы - РИА Новости, 07.03.2024
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14:56 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/vfm-1931733745.html
Делегации из Зимбабве, Индии и Бразилии на ВФМ посетили сочинские вузы
Делегации из Зимбабве, Индии и Бразилии на ВФМ посетили сочинские вузы - РИА Новости, 07.03.2024
Делегации из Зимбабве, Индии и Бразилии на ВФМ посетили сочинские вузы
Делегации из Зимбабве, Индии и Бразилии, участвующие во Всемирном фестивале молодежи, посетили сочинские вузы и договорились о сотрудничестве, сообщает... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:56
2024-03-07T14:56
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
бразилия
зимбабве
индия
рудн
в мире
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. Делегации из Зимбабве, Индии и Бразилии, участвующие во Всемирном фестивале молодежи, посетили сочинские вузы и договорились о сотрудничестве, сообщает администрация курорта. Отмечается, что делегацию из Зимбабве встречали в Сочинском государственном университете. Гостям рассказали о вузе, направлениях подготовки, научной деятельности и достижениях, а также провели экскурсию по учебным корпусам. Также университет принял делегацию женского Университета Банастхали из индийского города Джайпур. "Банастхали стал новым партнером СГУ. Между университетами подписан меморандум о взаимопонимании в целях развития сотрудничества в области образования и науки, популяризации обучения и преподавательской деятельности, для укрепления дружбы и согласия между народами", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Сочинском институте РУДН состоялся фестиваль дружбы народов "Матрешка". Вуз посетили 40 делегатов из Бразилии, в том числе фольклорный танцевальный коллектив "Группа Волга" из Сан-Паулу. Оказалось, что культурное общество русского фольклора "Группа Волга" - потомки русских эмигрантов - сохранили национальную культурную идентичность. "Мы заметили, как доброжелательны россияне, как душевно нас принимали в этом замечательном институте и в городе Сочи. Я надеюсь, что дружба между российским и бразильским народами будет становиться только крепче", – цитируют в сообщении слова одной из руководителей бразильской делегации, основателя и координатора Российско-бразильского бизнес-клуба Веры Герс-Димитров. По итогам встреч принято стратегическое решение о тесном взаимодействии с бразильскими вузами, и уже в следующем учебном году в Сочинском институте РУДН ждут первых 15 студентов из Бразилии. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, бразилия, зимбабве, индия, рудн, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Владимир Путин, Бразилия, Зимбабве, Индия, РУДН, В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Делегации из Зимбабве, Индии и Бразилии на ВФМ посетили сочинские вузы

Делегации из Зимбабве, Индии и Бразилии на ВФМ-2024 посетили сочинские вузы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастники церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи-2024 на федеральной территории Сириус
Участники церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи-2024 на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Участники церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи-2024 на федеральной территории Сириус
Читать ria.ru в
СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. Делегации из Зимбабве, Индии и Бразилии, участвующие во Всемирном фестивале молодежи, посетили сочинские вузы и договорились о сотрудничестве, сообщает администрация курорта.
Отмечается, что делегацию из Зимбабве встречали в Сочинском государственном университете. Гостям рассказали о вузе, направлениях подготовки, научной деятельности и достижениях, а также провели экскурсию по учебным корпусам. Также университет принял делегацию женского Университета Банастхали из индийского города Джайпур.
На пути к мечтам: в "Сириусе" завершился Всемирный фестиваль молодежи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с обучающимися в России иностранными студентами - участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус

В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".

© РИА Новости / POOL
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2 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.

Участница из КНР на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.

Президент РФ Владимир Путин беседует с участниками Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!"

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!"

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.

 Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус

После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.

© РИА Новости / POOL
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8 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин осматривает выставочное пространство Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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9 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".

Президент РФ Владимир Путин осматривает выставочное пространство Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.

Президент РФ Владимир Путин общается с обучающимися в России иностранными студентами - участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус

Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.

© РИА Новости / POOL
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11 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на разных языках мира.

Артисты выступают на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на разных языках мира.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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12 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.

Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи-2024 на федеральной территории Сириус

Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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13 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.

Зрители на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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14 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".

Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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15 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит им лучше понимать друг друга.

Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи-2024 на федеральной территории Сириус

В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит им лучше понимать друг друга.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
16 из 16

В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 16

Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 16

Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 16

Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 16

Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 16

Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 16

Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!"

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 16

После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 16

Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 16

Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 16

Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
11 из 16

В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на разных языках мира.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
12 из 16

Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
13 из 16

Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 16

Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
15 из 16

В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит им лучше понимать друг друга.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
16 из 16
"Банастхали стал новым партнером СГУ. Между университетами подписан меморандум о взаимопонимании в целях развития сотрудничества в области образования и науки, популяризации обучения и преподавательской деятельности, для укрепления дружбы и согласия между народами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Сочинском институте РУДН состоялся фестиваль дружбы народов "Матрешка". Вуз посетили 40 делегатов из Бразилии, в том числе фольклорный танцевальный коллектив "Группа Волга" из Сан-Паулу. Оказалось, что культурное общество русского фольклора "Группа Волга" - потомки русских эмигрантов - сохранили национальную культурную идентичность.
"Мы заметили, как доброжелательны россияне, как душевно нас принимали в этом замечательном институте и в городе Сочи. Я надеюсь, что дружба между российским и бразильским народами будет становиться только крепче", – цитируют в сообщении слова одной из руководителей бразильской делегации, основателя и координатора Российско-бразильского бизнес-клуба Веры Герс-Димитров.
Шествие с флагами, встречи и танцы: Всемирный фестиваль молодежи
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.

Участница Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 18
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией Географические и стратегические границы в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров встречается с участниками Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.

Участницы Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Участники фестиваля, приехавшие из Китая.

Участники фестиваля из Китая во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Участники фестиваля, приехавшие из Китая.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 18
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".

Сценарист VR-проекта Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов Руслан Жигалов выступает на мастер-классе РИА Новости Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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10 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.

Кинорежиссер, музыкант Эмир Кустурица выступает на встрече Удивительный мир Эмира Кустурицы: творчество, взгляды, жизнь в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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11 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Некоторые участники любят и умеют танцевать.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Некоторые участники любят и умеют танцевать.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.

Участники фестиваля из Швеции во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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13 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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14 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.

Участники фестиваля из Приднестровья во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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15 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.

Участники фестиваля из ЛНР во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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16 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".

Участники фестиваля во время шествия молодежи стран мира на федеральной территории Сириус

На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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17 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
18 из 18

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 18

Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 18

Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 18

Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 18

На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 18

Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 18

Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 18

В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 18

Участники фестиваля, приехавшие из Китая.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 18

РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
10 из 18

На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 18

Некоторые участники любят и умеют танцевать.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 18

Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 18

По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По итогам встреч принято стратегическое решение о тесном взаимодействии с бразильскими вузами, и уже в следующем учебном году в Сочинском институте РУДН ждут первых 15 студентов из Бразилии.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Участники всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Гид рассказал о самых популярных объектах на фестивале молодежи
6 марта, 16:19
 
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Владимир ПутинБразилияЗимбабвеИндияРУДНВ миреВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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