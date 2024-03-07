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Источник: Киев обсуждает с Астаной закупки российской военной продукции - РИА Новости, 07.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:05 07.03.2024 (обновлено: 17:11 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/ukraina-1931736577.html
Источник: Киев обсуждает с Астаной закупки российской военной продукции
Источник: Киев обсуждает с Астаной закупки российской военной продукции - РИА Новости, 07.03.2024
Источник: Киев обсуждает с Астаной закупки российской военной продукции
"Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:05
2024-03-07T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
киев
астана
украина
миг-29
су-24
укрспецэкспорт
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ, сообщил РИА Новости информированный источник."Недавно стало известно, что ГК "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ. Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO "Navico", "BSKey company", TOO "ИГТ", ИА "Сыздыков Т. С.", — рассказал собеседник агентства.По его словам, киевскому режиму могут передать производимые в России комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов Су-24 и МиГ-29."Это порождает множество инсинуаций. Возможно, у казахстанского руководства есть скрытые карты в игре в политику многовекторности для сохранения равноудаленной позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с западниками, так и с главным гарантом безопасности Казахстана — Россией", — предположил источник.Тем не менее существует большой риск — дискредитировать союзнические отношения и "подкосить" выгодное для Астаны экономическое сотрудничество с Москвой за призрачные дивиденды, резюмировал он.В свою очередь, Минобороны Казахстана заявило, что эти данные не соответствуют действительности. Там отметили, что с 2022 года в стране действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.Ведомство призвало граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации.
https://ria.ru/20240201/glsdb-1924639949.html
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в мире, киев, астана, украина, миг-29, су-24, укрспецэкспорт, казахстан, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Астана, Украина, МиГ-29, Су-24, Укрспецэкспорт, Казахстан, Вооруженные силы Украины
Источник: Киев обсуждает с Астаной закупки российской военной продукции

Украина обсуждает с Казахстаном закупку продукции российского ВПК для нужд ВСУ

© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKYУкраинский истребитель МиГ-29
Украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKY
Украинский истребитель МиГ-29. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Недавно стало известно, что ГК "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ. Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO "Navico", "BSKey company", TOO "ИГТ", ИА "Сыздыков Т. С.", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, киевскому режиму могут передать производимые в России комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов Су-24 и МиГ-29.
"Это порождает множество инсинуаций. Возможно, у казахстанского руководства есть скрытые карты в игре в политику многовекторности для сохранения равноудаленной позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с западниками, так и с главным гарантом безопасности Казахстана — Россией", — предположил источник.
Тем не менее существует большой риск — дискредитировать союзнические отношения и "подкосить" выгодное для Астаны экономическое сотрудничество с Москвой за призрачные дивиденды, резюмировал он.
В свою очередь, Минобороны Казахстана заявило, что эти данные не соответствуют действительности. Там отметили, что с 2022 года в стране действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.
Ведомство призвало граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевАстанаУкраинаМиГ-29Су-24УкрспецэкспортКазахстанВооруженные силы Украины
 
 
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