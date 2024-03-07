https://ria.ru/20240307/ukraina-1931736577.html

Источник: Киев обсуждает с Астаной закупки российской военной продукции

Источник: Киев обсуждает с Астаной закупки российской военной продукции - РИА Новости, 07.03.2024

Источник: Киев обсуждает с Астаной закупки российской военной продукции

"Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:05

2024-03-07T15:05

2024-03-07T17:11

специальная военная операция на украине

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миг-29

су-24

укрспецэкспорт

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ, сообщил РИА Новости информированный источник."Недавно стало известно, что ГК "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ. Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO "Navico", "BSKey company", TOO "ИГТ", ИА "Сыздыков Т. С.", — рассказал собеседник агентства.По его словам, киевскому режиму могут передать производимые в России комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов Су-24 и МиГ-29."Это порождает множество инсинуаций. Возможно, у казахстанского руководства есть скрытые карты в игре в политику многовекторности для сохранения равноудаленной позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с западниками, так и с главным гарантом безопасности Казахстана — Россией", — предположил источник.Тем не менее существует большой риск — дискредитировать союзнические отношения и "подкосить" выгодное для Астаны экономическое сотрудничество с Москвой за призрачные дивиденды, резюмировал он.В свою очередь, Минобороны Казахстана заявило, что эти данные не соответствуют действительности. Там отметили, что с 2022 года в стране действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.Ведомство призвало граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации.

https://ria.ru/20240201/glsdb-1924639949.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, астана, украина, миг-29, су-24, укрспецэкспорт, казахстан, вооруженные силы украины