https://ria.ru/20240307/ukraina-1931494570.html

"Воспользовались положением". На Украину вторглись через Дунай

"Воспользовались положением". На Украину вторглись через Дунай - РИА Новости, 07.03.2024

"Воспользовались положением". На Украину вторглись через Дунай

Решение, принятое в Румынии, стало неожиданностью для России, Украины и Молдавии. Пошли разговоры о духовной экспансии, новом расколе и даже русском следе. О... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T08:00

2024-03-07T08:00

2024-03-07T08:02

религия

украина

бухарест

молдавия

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Решение, принятое в Румынии, стало неожиданностью для России, Украины и Молдавии. Пошли разговоры о духовной экспансии, новом расколе и даже русском следе. О деталях и последствиях произошедшего в Бухаресте — в материале РИА Новости.Удар с западаВисокосный год без бед не обходится — в этом уже убедились украинские раскольники из ПЦУ (Православной церкви Украины). "Нож в спину", "наглое вторжение", "провокация" и даже "происки ФСБ" — такими проклятиями пестрят страницы "клириков" в соцсетях.Все из-за недавнего решения Румынской православной церкви (РумПЦ). В день, который выпадает всего раз в четыре года, — 29 февраля — синод РумПЦ декларировал "благословение, поощрение и поддержку инициатив румынских православных общин Украины по восстановлению общения с Матерью-Церковью", то есть с Румынским патриархатом.Сделать это намерены путем объединения приходов в "Румынскую православную церковь Украины". Такой структуры ранее не существовало."Согласно Томосу (документ об автокефалии, который ПЦУ получила от Константинопольского патриарха в 2019-м. — Прим. ред.), все православные, проживающие на Украине, должны входить в состав ПЦУ", — негодовал на странице в Facebook* раскольничий священник Роман Грищук.Действия синода он расценил как "механизм румынского сепаратизма", цель которого — "отодрать кусок Украины". Аналогичная точка зрения и у другого "иерарха" ПЦУ — Виктора Бедя. Тот и вовсе усмотрел в произошедшем руку российских спецслужб. И поэтому полагает, что светские и духовные власти "должны принять неотложные и действенные меры" для обеспечения национальной и религиозной безопасности страны.Однако негодующим есть что возразить. Во-первых, РумПЦ, как и большинство поместных церквей, не признает легитимность ПЦУ. Во-вторых, все православные общины этнических румын на Украине — а их более 120 — до недавнего времени были частью канонической УПЦ (Украинской православной церкви Московского патриархата).Там, к слову, на решение синода отреагировали с пониманием.Не пряником, так кнутомДело в том, что раскольники уже не первый раз пытаются подчинить себе приходы в западных приграничных областях — главным образом в Черновицкой. Еще в июле 2019 года лидер ПЦУ Епифаний Думенко распорядился создать "румынский викариат" и активно зазывал туда румыноязычных украинцев.Из этого ничего не вышло. Тогда пряник сменили на кнут. Начались рейдерские захваты храмов: думенковцы называли верующих румын "московскими титушками", а священникам предлагали убираться на родину. С 2023-го, когда власти начали неприкрытые гонения на УПЦ, положение стало совсем небезопасным.Это привело к тому, что отдельные политики, а затем и некоторые организации обратились к румыноязычным православным приходам Украины с призывом перейти под омофор церковного Бухареста. В итоге дожидаться коллективного заявления не стали."Предлагая свою юрисдикцию таким <…> единицам (румыноязычным приходам УПЦ. — Прим. ред.), Румынская церковь констатирует очевидную опасность, что на Украине они могут оказаться вне закона или того хуже — под прямым запретом", — прокомментировал решение синода глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент.В то же время он отметил, что подобный акт несет в себе потенциальную угрозу территориальной целостности Украины. Ведь пока неясно, будет ли "Румынская православная церковь Украины" зарегистрирована по законам Незалежной, или же структуру с таким названием уже оформили в Бухаресте.В РПЦ и вовсе усмотрели в действиях Румынского синода "нарушение священных канонов" и "намерение расширить собственную экспансию"."В случае с Украиной (это. — Прим. ред.) еще и выглядит крайне неблагородно. <…> Вместо поддержки страдающих братьев Румынская церковь стремится воспользоваться их тяжелым положением и извлечь из него собственную выгоду", — заявил РИА Новости источник в Русской церкви.Горький опыт МолдавииТакое предположение не лишено оснований. Дело в том, что среди прочих пунктов в документе синода был один, напрямую связанный с нынешним украинским вопросом. Речь идет о Молдавии.Там РумПЦ уже более 30 лет "извлекает выгоду" из непростой ситуации. По сути, в республике духовное двоевластие: есть Православная церковь Молдовы (ПЦМ) — самоуправляемая в составе Русской церкви — и возрожденная в 1992-м Бессарабская митрополия, подконтрольная Бухаресту.Две православные структуры не разорвали канонического общения. Синод РПЦ лишь запретил в служении главу бессарабцев митрополита Петра (Пэдурару). Конфликт оставался тлеющим до 2022-го.На фоне российско-украинского конфликта правительство Молдавии во главе с президентом Майей Санду "подконтрольную России" ПЦМ расценило как угрозу нацбезопасности: называло ее "вотчиной русского мира", а священников — "агентами российского влияния". В свою очередь, Бессарабская митрополия оказалась в фаворе у власти.Глава государства решила чаще встречаться с митрополитом Петром (Пэдурару). А сам он стал завсегдатаем различных переговоров о сотрудничестве между Кишиневом и Бухарестом. Чувствуя скорые перемены, некоторые молдавские клирики начали переходить под омофор РумПЦ. Состоявшееся 29 февраля заседание синода, кажется, только укрепило сомневающихся."Все румынские православные священнослужители <…> из Республики Молдова, которые возвращаются в Бессарабскую митрополию, являются каноническими священнослужителями, <…> и любое дисциплинарное взыскание, направленное против них, <…> недействительно", — говорится в итоговом документе.Невыгодно всемВице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин отмечает, что реакция участников (за исключением раскольнической ПЦУ) трехстороннего конфликта оказалась весьма сдержанной. Во многом это связано с тем, что РПЦ не готова портить отношения с Румынской церковью."Интересы затронуты в обоих случаях. С Молдавией история давняя. Однако определяющий фактор тот, что Бессарабская митрополия значительно меньше, чем ПЦМ, сохраняющая связи с Россией. Украина — куда более важная для Московского патриархата тема. Но и там красная линия не была перейдена. Речь идет о локальных интересах, а не об украинском православии в целом", — уточняет эксперт.А вот довольно спокойная реакция со стороны УПЦ объясняется тем, что для нее решение Румынского синода неожиданно может стать способом избежать преследования со стороны властей. Добровольно перешедшим из одной канонической структуры в другую никаких претензий не предъявишь."Даже ПЦУ, несмотря на ее риторику, конфликтовать с Румынской церковью невыгодно. Поскольку тогда вопрос о ее признании церковным Бухарестом будет автоматически закрыт", — говорит Макаркин.В дальнейшем, заключает эксперт, стороны могут начать переговоры — сложные и многолетние. А их исход будет зависеть от политики светских властей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, бухарест, молдавия, майя санду, епифаний думенко, русская православная церковь, facebook, московский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение