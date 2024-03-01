https://ria.ru/20240301/rpts-1930575907.html

В РПЦ назвали "экспансией" решения Румынской церкви по Украине и Молдавии

В РПЦ назвали "экспансией" решения Румынской церкви по Украине и Молдавии - РИА Новости, 01.03.2024

В РПЦ назвали "экспансией" решения Румынской церкви по Украине и Молдавии

Решения Синода Румынской православной церкви благословить организацию румынских приходов на Украине в "Румынскую православную церковь Украины" и поддержать... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T18:51

2024-03-01T18:51

2024-03-01T18:51

религия

молдавия

украина

румынская православная церковь

русская православная церковь

украинская православная церковь

религия

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Решения Синода Румынской православной церкви благословить организацию румынских приходов на Украине в "Румынскую православную церковь Украины" и поддержать переход молдавского духовенства и паствы в собственную Бессарабскую митрополию нарушают каноны и говорят о намерении продолжать экспансию на каноническую территорию другой поместной Церкви, заявил РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ)."Решения, принятые Синодом Румынской православной церкви, свидетельствуют о ее намерении расширять свою экспансию на сопредельную каноническую территорию другой поместной православной Церкви в Молдове и на Украине, попытках подтолкнуть служащее там духовенство к нарушению своей священнической присяги и уходу в раскол, соблазняя его не только финансовыми посулами, но и некоей индульгенцией от положенных за подобные преступления наказаний. Все это очевидным образом нарушает священные каноны", – сказал собеседник агентства."В случае с Украиной (это – ред.) еще и выглядит крайне неблагородно в свете гонений, развязанных киевскими властями против Украинской православной церкви. Вместо поддержки страдающих братьев Румынская церковь стремится воспользоваться их тяжелым положением и извлечь из него собственную выгоду", - добавил он.Новостное агентство Румынской православной церкви basilica.ro накануне процитировало решение Синода Румынской православной церкви "благословить, поощрять и поддерживать инициативы румынских православных общин Украины по восстановлению общения с материнской Церковью, Румынским патриархатом, путем их правовой организации в религиозной структуре, называемой Румынской православной церковью Украины". Ранее такой структуры не существовало.Кроме того, в решениях Синода Румынской церкви постулируется, что "все румынские православные священнослужители и их паства из Республики Молдова, которые возвращаются в Бессарабскую митрополию, являются каноническими священнослужителями и блаженными верующими, и любое дисциплинарное взыскание, направленное против них на основании их членства в Румынской православной церкви, недействительно". Православная церковь Молдавии – автономная Церковь под омофором Московского патриархата, канонической территорией которой является Молдавия, – ранее лишила сана шестерых священников, вышедших самовольно из ее состава.Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, также присутствующая в Молдавии, ранее призвала присоединиться к ней всех молдавских клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями". В сообщении также осуждаются действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии без ведома священноначалия.По итогам расширенного Епархиального совета Кишиневской епархии Православной церкви Молдавии в Молдавской православной церкви было принято заявление о необоснованности и неканоничности этих объявлений. После этого викарий Кишиневской епархии епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу) заявил журналистам, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава Русской православной церкви (РПЦ) на фоне перехода ряда священников в состав Румынской церкви.

https://ria.ru/20240301/rpts-1930573368.html

https://ria.ru/20240301/rpts-1930458181.html

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Никита Бизин

молдавия, украина, румынская православная церковь, русская православная церковь, украинская православная церковь, религия