Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ назвали "экспансией" решения Румынской церкви по Украине и Молдавии - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:51 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/rpts-1930575907.html
В РПЦ назвали "экспансией" решения Румынской церкви по Украине и Молдавии
В РПЦ назвали "экспансией" решения Румынской церкви по Украине и Молдавии - РИА Новости, 01.03.2024
В РПЦ назвали "экспансией" решения Румынской церкви по Украине и Молдавии
Решения Синода Румынской православной церкви благословить организацию румынских приходов на Украине в "Румынскую православную церковь Украины" и поддержать... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:51
2024-03-01T18:51
религия
молдавия
украина
румынская православная церковь
русская православная церковь
украинская православная церковь
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150773/73/1507737323_0:0:4096:2304_1920x0_80_0_0_150e6e4aafc0544fd5573ec7f53194db.jpg
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Решения Синода Румынской православной церкви благословить организацию румынских приходов на Украине в "Румынскую православную церковь Украины" и поддержать переход молдавского духовенства и паствы в собственную Бессарабскую митрополию нарушают каноны и говорят о намерении продолжать экспансию на каноническую территорию другой поместной Церкви, заявил РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ)."Решения, принятые Синодом Румынской православной церкви, свидетельствуют о ее намерении расширять свою экспансию на сопредельную каноническую территорию другой поместной православной Церкви в Молдове и на Украине, попытках подтолкнуть служащее там духовенство к нарушению своей священнической присяги и уходу в раскол, соблазняя его не только финансовыми посулами, но и некоей индульгенцией от положенных за подобные преступления наказаний. Все это очевидным образом нарушает священные каноны", – сказал собеседник агентства."В случае с Украиной (это – ред.) еще и выглядит крайне неблагородно в свете гонений, развязанных киевскими властями против Украинской православной церкви. Вместо поддержки страдающих братьев Румынская церковь стремится воспользоваться их тяжелым положением и извлечь из него собственную выгоду", - добавил он.Новостное агентство Румынской православной церкви basilica.ro накануне процитировало решение Синода Румынской православной церкви "благословить, поощрять и поддерживать инициативы румынских православных общин Украины по восстановлению общения с материнской Церковью, Румынским патриархатом, путем их правовой организации в религиозной структуре, называемой Румынской православной церковью Украины". Ранее такой структуры не существовало.Кроме того, в решениях Синода Румынской церкви постулируется, что "все румынские православные священнослужители и их паства из Республики Молдова, которые возвращаются в Бессарабскую митрополию, являются каноническими священнослужителями и блаженными верующими, и любое дисциплинарное взыскание, направленное против них на основании их членства в Румынской православной церкви, недействительно". Православная церковь Молдавии – автономная Церковь под омофором Московского патриархата, канонической территорией которой является Молдавия, – ранее лишила сана шестерых священников, вышедших самовольно из ее состава.Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, также присутствующая в Молдавии, ранее призвала присоединиться к ней всех молдавских клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями". В сообщении также осуждаются действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии без ведома священноначалия.По итогам расширенного Епархиального совета Кишиневской епархии Православной церкви Молдавии в Молдавской православной церкви было принято заявление о необоснованности и неканоничности этих объявлений. После этого викарий Кишиневской епархии епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу) заявил журналистам, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава Русской православной церкви (РПЦ) на фоне перехода ряда священников в состав Румынской церкви.
https://ria.ru/20240301/rpts-1930573368.html
https://ria.ru/20240301/rpts-1930458181.html
https://ria.ru/20240301/patriarkh-1930512938.html
https://ria.ru/20240301/poslanie-1930446664.html
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150773/73/1507737323_512:0:3584:2304_1920x0_80_0_0_9763bc43bd579f6abe9cbb9a1d6d76db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, украина, румынская православная церковь, русская православная церковь, украинская православная церковь, религия
Религия, Молдавия, Украина, Румынская православная церковь, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Религия
В РПЦ назвали "экспансией" решения Румынской церкви по Украине и Молдавии

Источник в РПЦ: решения Румынской церкви об Украине и Молдавии неканоничны

© РИА Новости / Антон СкрипуновПатриарх Кирилл на заседании священного синода Румынской православной церкви
Патриарх Кирилл на заседании священного синода Румынской православной церкви - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Решения Синода Румынской православной церкви благословить организацию румынских приходов на Украине в "Румынскую православную церковь Украины" и поддержать переход молдавского духовенства и паствы в собственную Бессарабскую митрополию нарушают каноны и говорят о намерении продолжать экспансию на каноническую территорию другой поместной Церкви, заявил РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ).
"Решения, принятые Синодом Румынской православной церкви, свидетельствуют о ее намерении расширять свою экспансию на сопредельную каноническую территорию другой поместной православной Церкви в Молдове и на Украине, попытках подтолкнуть служащее там духовенство к нарушению своей священнической присяги и уходу в раскол, соблазняя его не только финансовыми посулами, но и некоей индульгенцией от положенных за подобные преступления наказаний. Все это очевидным образом нарушает священные каноны", – сказал собеседник агентства.
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Высший суд РПЦ отозвал дело в отношении бывшего экзарха Африки
Вчера, 18:39
"В случае с Украиной (это – ред.) еще и выглядит крайне неблагородно в свете гонений, развязанных киевскими властями против Украинской православной церкви. Вместо поддержки страдающих братьев Румынская церковь стремится воспользоваться их тяжелым положением и извлечь из него собственную выгоду", - добавил он.
Новостное агентство Румынской православной церкви basilica.ro накануне процитировало решение Синода Румынской православной церкви "благословить, поощрять и поддерживать инициативы румынских православных общин Украины по восстановлению общения с материнской Церковью, Румынским патриархатом, путем их правовой организации в религиозной структуре, называемой Румынской православной церковью Украины". Ранее такой структуры не существовало.
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В РПЦ оценили позицию Ватикана по "украинскому вопросу"
Вчера, 13:47
Кроме того, в решениях Синода Румынской церкви постулируется, что "все румынские православные священнослужители и их паства из Республики Молдова, которые возвращаются в Бессарабскую митрополию, являются каноническими священнослужителями и блаженными верующими, и любое дисциплинарное взыскание, направленное против них на основании их членства в Румынской православной церкви, недействительно". Православная церковь Молдавии – автономная Церковь под омофором Московского патриархата, канонической территорией которой является Молдавия, – ранее лишила сана шестерых священников, вышедших самовольно из ее состава.
Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Патриарх планирует встретиться с участниками Всемирного фестиваля молодежи
Вчера, 15:45
Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, также присутствующая в Молдавии, ранее призвала присоединиться к ней всех молдавских клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями". В сообщении также осуждаются действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии без ведома священноначалия.
По итогам расширенного Епархиального совета Кишиневской епархии Православной церкви Молдавии в Молдавской православной церкви было принято заявление о необоснованности и неканоничности этих объявлений. После этого викарий Кишиневской епархии епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу) заявил журналистам, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава Русской православной церкви (РПЦ) на фоне перехода ряда священников в состав Румынской церкви.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
В РПЦ прокомментировали послание президента Федеральному собранию
Вчера, 12:17
 
РелигияМолдавияУкраинаРумынская православная церковьРусская православная церковьУкраинская православная церковьРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала