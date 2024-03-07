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МЭР оценило женский домашний труд россиянок в 13 процентов ВВП - РИА Новости, 07.03.2024
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08:55 07.03.2024 (обновлено: 12:52 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/trud-1931631143.html
МЭР оценило женский домашний труд россиянок в 13 процентов ВВП
МЭР оценило женский домашний труд россиянок в 13 процентов ВВП - РИА Новости, 07.03.2024
МЭР оценило женский домашний труд россиянок в 13 процентов ВВП
Домашний труд женщин, если оценить его по минимальному размеру оплаты труда, составляет 13 процентов ВВП, заявила в интервью РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T08:55
2024-03-07T12:52
общество
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Домашний труд женщин, если оценить его по минимальному размеру оплаты труда, составляет 13 процентов ВВП, заявила в интервью РИА Новости заместитель главы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова. "Если бы женщинам платили минимальную оплату труда за занятия домашним хозяйством — это было бы 13 процентов ВВП", — сказала она. По словам Илюшниковой, мужчины тоже играют роль в семье и в воспитании детей. "Но давайте будем честны: на женщину накладывается больше социальных ролей и обязанностей", — отметила замминистра. Например, женщины на 75 процентов чаще заняты уходом за детьми и пожилыми людьми, чем мужчины. "То есть женщины и так балансируют, они умеют это делать, расставляют правильно приоритеты", — добавила Илюшникова. Она сослалась на исследования, согласно которым две трети женщин идут в бизнес, чтобы улучшить материальное положение свое и семьи и реализовать собственные идеи, при этом половину женщин привлекает возможность самостоятельно принимать решения. "И это подтверждают цифры. Мы видим все больший интерес женщин к бизнесу", — сказала замминистра.За прошлый год 1,4 миллиона женщин открыли свое дело в статусе индивидуального предпринимателя или самозанятого, заключила она. Читайте интервью полностью &gt;&gt;
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общество, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, международный женский день
Общество, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Международный женский день
МЭР оценило женский домашний труд россиянок в 13 процентов ВВП

Илюшникова: женский домашний труд в РФ составит 13% ВВП при минимальной оплате

© Фото : Пресс-служба Минэкономразвития РФЗаместитель главы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова
Заместитель главы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : Пресс-служба Минэкономразвития РФ
Заместитель главы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Домашний труд женщин, если оценить его по минимальному размеру оплаты труда, составляет 13 процентов ВВП, заявила в интервью РИА Новости заместитель главы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.
"Если бы женщинам платили минимальную оплату труда за занятия домашним хозяйством — это было бы 13 процентов ВВП", — сказала она.
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По словам Илюшниковой, мужчины тоже играют роль в семье и в воспитании детей.
"Но давайте будем честны: на женщину накладывается больше социальных ролей и обязанностей", — отметила замминистра.
Например, женщины на 75 процентов чаще заняты уходом за детьми и пожилыми людьми, чем мужчины.
"То есть женщины и так балансируют, они умеют это делать, расставляют правильно приоритеты", — добавила Илюшникова.
Она сослалась на исследования, согласно которым две трети женщин идут в бизнес, чтобы улучшить материальное положение свое и семьи и реализовать собственные идеи, при этом половину женщин привлекает возможность самостоятельно принимать решения.
"И это подтверждают цифры. Мы видим все больший интерес женщин к бизнесу", — сказала замминистра.
За прошлый год 1,4 миллиона женщин открыли свое дело в статусе индивидуального предпринимателя или самозанятого, заключила она.
Читайте интервью полностью >>
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