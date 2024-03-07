https://ria.ru/20240307/trud-1931631143.html

МЭР оценило женский домашний труд россиянок в 13 процентов ВВП

МЭР оценило женский домашний труд россиянок в 13 процентов ВВП - РИА Новости, 07.03.2024

МЭР оценило женский домашний труд россиянок в 13 процентов ВВП

Домашний труд женщин, если оценить его по минимальному размеру оплаты труда, составляет 13 процентов ВВП, заявила в интервью РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T08:55

2024-03-07T08:55

2024-03-07T12:52

общество

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

международный женский день

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Домашний труд женщин, если оценить его по минимальному размеру оплаты труда, составляет 13 процентов ВВП, заявила в интервью РИА Новости заместитель главы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова. "Если бы женщинам платили минимальную оплату труда за занятия домашним хозяйством — это было бы 13 процентов ВВП", — сказала она. По словам Илюшниковой, мужчины тоже играют роль в семье и в воспитании детей. "Но давайте будем честны: на женщину накладывается больше социальных ролей и обязанностей", — отметила замминистра. Например, женщины на 75 процентов чаще заняты уходом за детьми и пожилыми людьми, чем мужчины. "То есть женщины и так балансируют, они умеют это делать, расставляют правильно приоритеты", — добавила Илюшникова. Она сослалась на исследования, согласно которым две трети женщин идут в бизнес, чтобы улучшить материальное положение свое и семьи и реализовать собственные идеи, при этом половину женщин привлекает возможность самостоятельно принимать решения. "И это подтверждают цифры. Мы видим все больший интерес женщин к бизнесу", — сказала замминистра.За прошлый год 1,4 миллиона женщин открыли свое дело в статусе индивидуального предпринимателя или самозанятого, заключила она. Читайте интервью полностью >>

https://ria.ru/20240305/prazdnik-1848743509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, международный женский день