https://ria.ru/20240307/taurus-1931785949.html

В бундестаге на следующей неделе вновь обсудят поставку Taurus Украине

В бундестаге на следующей неделе вновь обсудят поставку Taurus Украине - РИА Новости, 07.03.2024

В бундестаге на следующей неделе вновь обсудят поставку Taurus Украине

Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующей неделе вновь внесет на голосование в немецком парламенте РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:19

2024-03-07T17:19

2024-03-07T17:31

специальная военная операция на украине

украина

бундестаг германии

в мире

германия

хдс/хсс

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующей неделе вновь внесет на голосование в немецком парламенте проект резолюции с требованием к правительству ФРГ поставить Украине ракеты Taurus, сообщил секретарь фракции Торстен Фрай в интервью Rheinische Post."Парламентская группа ХДС/ХСС поставит вопрос о поставках Taurus на поименное голосование в Бундестаге на предстоящей сессионной неделе. Парламент должен взять бразды правления в свои руки", - сказал он. Ранее в феврале бундестаг проголосовал большинством голосов против проекта резолюции оппозиционной фракции ХДС/ХСС, прямо призывающего правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus.Вместо него был принят второй проект документа, представленный фракциями правящей коалиции - социал-демократов канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободных либералов (СвДП) и "Зеленых". В нем коалиционные фракции призывают кабмин начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине для поражения стратегических объектов в российском тылу. При этом сами крылатые ракеты Taurus в проекте документа не упомянуты.

https://ria.ru/20240307/sholts-1931635597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, бундестаг германии, в мире, германия, хдс/хсс, разговор немецких военных об атаке на крымский мост