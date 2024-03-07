https://ria.ru/20240307/taurus-1931785949.html
В бундестаге на следующей неделе вновь обсудят поставку Taurus Украине
В бундестаге на следующей неделе вновь обсудят поставку Taurus Украине - РИА Новости, 07.03.2024
В бундестаге на следующей неделе вновь обсудят поставку Taurus Украине
Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующей неделе вновь внесет на голосование в немецком парламенте РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:19
2024-03-07T17:19
2024-03-07T17:31
специальная военная операция на украине
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бундестаг германии
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германия
хдс/хсс
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующей неделе вновь внесет на голосование в немецком парламенте проект резолюции с требованием к правительству ФРГ поставить Украине ракеты Taurus, сообщил секретарь фракции Торстен Фрай в интервью Rheinische Post."Парламентская группа ХДС/ХСС поставит вопрос о поставках Taurus на поименное голосование в Бундестаге на предстоящей сессионной неделе. Парламент должен взять бразды правления в свои руки", - сказал он. Ранее в феврале бундестаг проголосовал большинством голосов против проекта резолюции оппозиционной фракции ХДС/ХСС, прямо призывающего правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus.Вместо него был принят второй проект документа, представленный фракциями правящей коалиции - социал-демократов канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободных либералов (СвДП) и "Зеленых". В нем коалиционные фракции призывают кабмин начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине для поражения стратегических объектов в российском тылу. При этом сами крылатые ракеты Taurus в проекте документа не упомянуты.
https://ria.ru/20240307/sholts-1931635597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, бундестаг германии, в мире, германия, хдс/хсс, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Украина, Бундестаг Германии, В мире, Германия, ХДС/ХСС, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
В бундестаге на следующей неделе вновь обсудят поставку Taurus Украине
Блок ХДС/ХСС на следующей неделе внесет резолюцию о поставках Taurus Украине
БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующей неделе вновь внесет на голосование в немецком парламенте проект резолюции с требованием к правительству ФРГ поставить Украине ракеты Taurus, сообщил секретарь фракции Торстен Фрай в интервью Rheinische Post.
"Парламентская группа ХДС/ХСС поставит вопрос о поставках Taurus на поименное голосование в Бундестаге на предстоящей сессионной неделе. Парламент должен взять бразды правления в свои руки", - сказал он. Ранее в феврале бундестаг проголосовал большинством голосов против проекта резолюции оппозиционной фракции ХДС/ХСС, прямо призывающего правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus.
Вместо него был принят второй проект документа, представленный фракциями правящей коалиции - социал-демократов канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободных либералов (СвДП) и "Зеленых". В нем коалиционные фракции призывают кабмин начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине для поражения стратегических объектов в российском тылу. При этом сами крылатые ракеты Taurus в проекте документа не упомянуты.
Шольцу напомнили важный момент в истории России