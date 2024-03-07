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В конгрессе рассказали, сколько нелегалов могли попасть в США при Байдене

В конгрессе рассказали, сколько нелегалов могли попасть в США при Байдене - РИА Новости, 07.03.2024

В конгрессе рассказали, сколько нелегалов могли попасть в США при Байдене

Число мигрантов, которые незаконно проникли на американскую территорию за время работы Джо Байдена на посту президента США, может достигать 15 миллионов... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T01:35

2024-03-07T01:35

2024-03-07T01:35

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Число мигрантов, которые незаконно проникли на американскую территорию за время работы Джо Байдена на посту президента США, может достигать 15 миллионов человек, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон. "Некоторые из нас уверены, что 15 миллионов незаконных чужаков пересекли эту границу с тех пор, как Джо Байден пришел в Овальный кабинет три года назад", - сообщил он журналистам перед выступлением американского президента в конгрессе 7 марта. По словам Джонсона, на улицах американских городов находятся свыше 600 тысяч преступников-нелегалов, совершающих нападения на граждан США. Описывая положение дел в стране, спикер палаты представителей охарактеризовал его словами "кризис", "катастрофа" и "упадок". В среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден во время выступления 7 марта в конгрессе расскажет о своих "исторических достижениях" на посту главы государства. Она добавила, что Байдену за три года работы в Белом доме удалось "сделать больше, чем большинству президентов за два срока". США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Байден.

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

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в мире, сша, джо байден, майк джонсон