https://ria.ru/20240307/spetsoperatsiya-1931801879.html

Спецоперация, 7 марта: СК объявил в розыск 700 наемников на стороне ВСУ

Спецоперация, 7 марта: СК объявил в розыск 700 наемников на стороне ВСУ - РИА Новости, 07.03.2024

Спецоперация, 7 марта: СК объявил в розыск 700 наемников на стороне ВСУ

О причинах поведения Макрона, наемниках в рядах украинской армии и планах Киева, которые не стали реальностью — в материале РИА Новости. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T18:41

2024-03-07T18:41

2024-03-07T19:16

специальная военная операция на украине

казахстан

россия

украина

эммануэль макрон

николай патрушев

родион мирошник

укрспецэкспорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. О причинах поведения Макрона, наемниках в рядах украинской армии и планах Киева, которые не стали реальностью — в материале РИА Новости.Несбыточные планы ЗападаСекретарь Совета безопасности Николай Патрушев, выступая на совещании по вопросам нацбезопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, связал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке сил НАТО на Украину с провалом контрнаступления ВСУ и успешными действиями российских войск. По словам секретаря Совбеза, коллективный Запад пытается реализовать несбыточные планы по нанесению стратегического поражения России. Масштабная военная и военно-техническая помощь говорит о реальном участии Запада в вооруженном конфликте, отметил Патрушев. "По его (Макрона. — ред.) словам, государства Запада намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не смогла одержать победу на Украине", — добавил он. Новые рубежи и позицииКак следует из сводки Минобороны, российские Вооруженные Силы улучшили положение по переднему краю на Купянском и Южнодонецком направлениях, заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком, Авдеевском и Херсонском направлениях. Кроме того, на всех направлениях ведения спецоперации противнику нанесли огневое поражение. Также отражены пять атак и 13 контратак. Киев за прошедшие сутки потерял:Также уничтожены шесть складов боеприпасов ВСУ. Российские авиация и артиллерия поразили склад топлива для военной техники, пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады, а также живую силу и военную технику ВСУ. Средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов HIMARS и управляемую авиабомбу AASM Hammer производства Франции. Кроме того, уничтожены 123 украинских беспилотника. Всех бы зачистилиКак сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Еленовку, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров. Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова рассказала, что за прошедший месяц Киев 23 раза обстреливал территорию региона, в результате чего 33 мирных жителя погибли и пострадали еще 16. Огонь велся по 15 населенным пунктам. Разрушены или получили повреждения 47 объектов гражданской инфраструктуры. Украинские войска начали операцию по уничтожению Донбасса еще 18 февраля 2022 года, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, в тот момент 150-тысячная группировка начала "разносить Донбасс". "И Донецк, и Луганск – всех бы зачистили", – отметил дипломат.Следственный комитет России объявил в розыск еще более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ. Часть из них заочно арестованы. Отмечается, что среди них граждане Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. БезлимитныйМинистерство обороны Германии на своей странице в соцсети Х объявило, что к международной коалиции по поставкам Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны присоединилась Норвегия. Эммануэль Макрон, как сообщил телеканал BFMTV, на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов". Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующей неделе вновь внесет на голосование в немецком парламенте проект резолюции с требованием к правительству ФРГ поставить Украине ракеты Taurus, сообщил секретарь фракции Торстен Фрай в интервью Rheinische Post. Ранее в феврале бундестаг проголосовал большинством голосов против проекта резолюции. Вместо него был принят второй проект документа, где сами крылатые ракеты Taurus не упомянуты, но содержится призыв начать поставки дальнобойных систем вооружения. Танки горятГлавное управление разведки минобороны Украины признало, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран. О том, что среди них есть "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки, ведомство рассказало в Telegram-канале. Газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников и украинских солдат сообщила, что усилия Киева по строительству оборонительных сооружений вдоль линии фронта не привели к существенным результатам. Другое американское издание National Interest в своей статье назвало Украину кладбищем западных танков, в частности M1 Abrams, которые сгорели, как и тысячи других машин. По мнению автора статьи, многие эксперты по бронетехнике предупреждали, что ни 31 поставленный Украине танк Abrams, ни 14 британских Challenger 2, ни немецкие Leopard не станут "достаточно существенными". Информированный источник сообщил РИА Новости, что "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Астаной о закупках комплектующих к самолетам Су-24 и МиГ-29, производимым в России, через компании-посредники, зарегистрированные в Казахстане. По словам собеседника агентства, таким образом Астана рискует "за призрачные дивиденды дискредитировать союзничество с Москвой и "подкосить" столь выгодную Казахстану экономическую кооперацию с Россией". В Минобороны Казахстана, в свою очередь, опровергли эту информацию и напомнили, что с 2022 года в стране действует запрет на экспорт вооружения и военной техники. Украинский военный эксперт, майор запаса нацгвардии Алексей Гетьман поделился предчувствием, что линия фронта будет и дальше смещаться на запад, потому что не готовы фортификации. По его словам, которые приводит телеканал "Эспрессо", сейчас ВСУ важно стабилизировать линию фронта и не допустить дальнейшее продвижение российской армии. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что из-за взрывов получили повреждения объекты критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части региона. Кроме того, по данным телеканала "Общественное", утром прогремел взрыв в городе Сумы. Вечером Сумская областная военная администрация сообщила, что объекты инфраструктуры в областном центре подверглись авиационно-ракетному удару на фоне воздушной тревоги.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html

https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html

https://ria.ru/20240307/nato-1931767041.html

https://ria.ru/20240307/avdeevka-1931747624.html

казахстан

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, россия, украина, эммануэль макрон, николай патрушев, родион мирошник, укрспецэкспорт, вооруженные силы украины, су-24, миг-29, в мире