https://ria.ru/20240307/spetsoperatsiya-1931801879.html
Спецоперация, 7 марта: СК объявил в розыск 700 наемников на стороне ВСУ
Спецоперация, 7 марта: СК объявил в розыск 700 наемников на стороне ВСУ - РИА Новости, 07.03.2024
Спецоперация, 7 марта: СК объявил в розыск 700 наемников на стороне ВСУ
О причинах поведения Макрона, наемниках в рядах украинской армии и планах Киева, которые не стали реальностью — в материале РИА Новости. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T18:41
2024-03-07T18:41
2024-03-07T19:16
специальная военная операция на украине
казахстан
россия
украина
эммануэль макрон
николай патрушев
родион мирошник
укрспецэкспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. О причинах поведения Макрона, наемниках в рядах украинской армии и планах Киева, которые не стали реальностью — в материале РИА Новости.Несбыточные планы ЗападаСекретарь Совета безопасности Николай Патрушев, выступая на совещании по вопросам нацбезопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, связал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке сил НАТО на Украину с провалом контрнаступления ВСУ и успешными действиями российских войск. По словам секретаря Совбеза, коллективный Запад пытается реализовать несбыточные планы по нанесению стратегического поражения России. Масштабная военная и военно-техническая помощь говорит о реальном участии Запада в вооруженном конфликте, отметил Патрушев. "По его (Макрона. — ред.) словам, государства Запада намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не смогла одержать победу на Украине", — добавил он. Новые рубежи и позицииКак следует из сводки Минобороны, российские Вооруженные Силы улучшили положение по переднему краю на Купянском и Южнодонецком направлениях, заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком, Авдеевском и Херсонском направлениях. Кроме того, на всех направлениях ведения спецоперации противнику нанесли огневое поражение. Также отражены пять атак и 13 контратак. Киев за прошедшие сутки потерял:Также уничтожены шесть складов боеприпасов ВСУ. Российские авиация и артиллерия поразили склад топлива для военной техники, пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады, а также живую силу и военную технику ВСУ. Средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов HIMARS и управляемую авиабомбу AASM Hammer производства Франции. Кроме того, уничтожены 123 украинских беспилотника. Всех бы зачистилиКак сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Еленовку, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров. Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова рассказала, что за прошедший месяц Киев 23 раза обстреливал территорию региона, в результате чего 33 мирных жителя погибли и пострадали еще 16. Огонь велся по 15 населенным пунктам. Разрушены или получили повреждения 47 объектов гражданской инфраструктуры. Украинские войска начали операцию по уничтожению Донбасса еще 18 февраля 2022 года, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, в тот момент 150-тысячная группировка начала "разносить Донбасс". "И Донецк, и Луганск – всех бы зачистили", – отметил дипломат.Следственный комитет России объявил в розыск еще более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ. Часть из них заочно арестованы. Отмечается, что среди них граждане Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. БезлимитныйМинистерство обороны Германии на своей странице в соцсети Х объявило, что к международной коалиции по поставкам Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны присоединилась Норвегия. Эммануэль Макрон, как сообщил телеканал BFMTV, на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов". Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующей неделе вновь внесет на голосование в немецком парламенте проект резолюции с требованием к правительству ФРГ поставить Украине ракеты Taurus, сообщил секретарь фракции Торстен Фрай в интервью Rheinische Post. Ранее в феврале бундестаг проголосовал большинством голосов против проекта резолюции. Вместо него был принят второй проект документа, где сами крылатые ракеты Taurus не упомянуты, но содержится призыв начать поставки дальнобойных систем вооружения. Танки горятГлавное управление разведки минобороны Украины признало, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран. О том, что среди них есть "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки, ведомство рассказало в Telegram-канале. Газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников и украинских солдат сообщила, что усилия Киева по строительству оборонительных сооружений вдоль линии фронта не привели к существенным результатам. Другое американское издание National Interest в своей статье назвало Украину кладбищем западных танков, в частности M1 Abrams, которые сгорели, как и тысячи других машин. По мнению автора статьи, многие эксперты по бронетехнике предупреждали, что ни 31 поставленный Украине танк Abrams, ни 14 британских Challenger 2, ни немецкие Leopard не станут "достаточно существенными". Информированный источник сообщил РИА Новости, что "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Астаной о закупках комплектующих к самолетам Су-24 и МиГ-29, производимым в России, через компании-посредники, зарегистрированные в Казахстане. По словам собеседника агентства, таким образом Астана рискует "за призрачные дивиденды дискредитировать союзничество с Москвой и "подкосить" столь выгодную Казахстану экономическую кооперацию с Россией". В Минобороны Казахстана, в свою очередь, опровергли эту информацию и напомнили, что с 2022 года в стране действует запрет на экспорт вооружения и военной техники. Украинский военный эксперт, майор запаса нацгвардии Алексей Гетьман поделился предчувствием, что линия фронта будет и дальше смещаться на запад, потому что не готовы фортификации. По его словам, которые приводит телеканал "Эспрессо", сейчас ВСУ важно стабилизировать линию фронта и не допустить дальнейшее продвижение российской армии. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что из-за взрывов получили повреждения объекты критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части региона. Кроме того, по данным телеканала "Общественное", утром прогремел взрыв в городе Сумы. Вечером Сумская областная военная администрация сообщила, что объекты инфраструктуры в областном центре подверглись авиационно-ракетному удару на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html
https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html
https://ria.ru/20240307/nato-1931767041.html
https://ria.ru/20240307/avdeevka-1931747624.html
казахстан
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cec047d61d4eb9228c088223a935e2ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, украина, эммануэль макрон, николай патрушев, родион мирошник, укрспецэкспорт, вооруженные силы украины, су-24, миг-29, в мире
Специальная военная операция на Украине, Казахстан, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Николай Патрушев, Родион Мирошник, Укрспецэкспорт, Вооруженные силы Украины, Су-24, МиГ-29, В мире
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. О причинах поведения Макрона, наемниках в рядах украинской армии и планах Киева, которые не стали реальностью — в материале РИА Новости.
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, выступая на совещании по вопросам нацбезопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, связал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке сил НАТО на Украину с провалом контрнаступления ВСУ и успешными действиями российских войск.
По словам секретаря Совбеза, коллективный Запад пытается реализовать несбыточные планы по нанесению стратегического поражения России. Масштабная военная и военно-техническая помощь говорит о реальном участии Запада в вооруженном конфликте, отметил Патрушев.
"По его (Макрона. — ред.) словам, государства Запада намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не смогла одержать победу на Украине", — добавил он.
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
Как следует из сводки Минобороны, российские Вооруженные Силы улучшили положение по переднему краю на Купянском и Южнодонецком направлениях, заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком, Авдеевском и Херсонском направлениях.
Кроме того, на всех направлениях ведения спецоперации противнику нанесли огневое поражение. Также отражены пять атак и 13 контратак.
Киев за прошедшие сутки потерял:
- до 820 солдат;
- пяти танков;
- двух боевых машины пехоты;
- двух бронетранспортеров;
- двух самоходных артиллерийских установок "Гвоздика";
- гаубицы "Мста-Б" и орудия Д-20;
- зенитного ракетного комплекса "Стрела-10";
- артсистемы М777 производства США;
- станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-В".
Также уничтожены шесть складов боеприпасов ВСУ.
Российские авиация и артиллерия поразили склад топлива для военной техники, пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады, а также живую силу и военную технику ВСУ.
Средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов HIMARS и управляемую авиабомбу AASM Hammer производства Франции. Кроме того, уничтожены 123 украинских беспилотника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Как сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Еленовку, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров.
Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова
рассказала, что за прошедший месяц Киев 23 раза обстреливал территорию региона, в результате чего 33 мирных жителя погибли и пострадали еще 16. Огонь велся по 15 населенным пунктам. Разрушены или получили повреждения 47 объектов гражданской инфраструктуры.
Украинские войска начали операцию по уничтожению Донбасса еще 18 февраля 2022 года, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
. По его словам, в тот момент 150-тысячная группировка начала "разносить Донбасс". "И Донецк, и Луганск – всех бы зачистили", – отметил дипломат.
Следственный комитет России объявил в розыск еще более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ. Часть из них заочно арестованы. Отмечается, что среди них граждане Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.
Обсуждать нечего. В НАТО отворачиваются от Зеленского и Байдена
Министерство обороны Германии на своей странице в соцсети Х объявило, что к международной коалиции по поставкам Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны присоединилась Норвегия.
Эммануэль Макрон, как сообщил телеканал BFMTV, на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов".
Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующей неделе вновь внесет на голосование в немецком парламенте проект резолюции с требованием к правительству ФРГ поставить Украине ракеты Taurus, сообщил секретарь фракции Торстен Фрай
в интервью Rheinische Post.
Ранее в феврале бундестаг проголосовал большинством голосов против проекта резолюции. Вместо него был принят второй проект документа, где сами крылатые ракеты Taurus не упомянуты, но содержится призыв начать поставки дальнобойных систем вооружения.
Под Авдеевкой уничтожен миф о всемогуществе США
Главное управление разведки минобороны Украины признало, что в украинских войсках воюют наемники из 50 стран. О том, что среди них есть "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки, ведомство рассказало в Telegram-канале.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников и украинских солдат сообщила, что усилия Киева по строительству оборонительных сооружений вдоль линии фронта не привели к существенным результатам.
Другое американское издание National Interest в своей статье назвало Украину кладбищем западных танков, в частности M1 Abrams, которые сгорели, как и тысячи других машин. По мнению автора статьи, многие эксперты по бронетехнике предупреждали, что ни 31 поставленный Украине танк Abrams, ни 14 британских Challenger 2, ни немецкие Leopard не станут "достаточно существенными".
"Ближайшие месяцы". НАТО готова на отчаянный шаг из-за краха ВСУ, пишут СМИ
Информированный источник сообщил РИА Новости, что "Укрспецэкспорт
" ведет переговоры с Астаной о закупках комплектующих к самолетам Су-24 и МиГ-29, производимым в России, через компании-посредники, зарегистрированные в Казахстане. По словам собеседника агентства, таким образом Астана рискует "за призрачные дивиденды дискредитировать союзничество с Москвой
и "подкосить" столь выгодную Казахстану экономическую кооперацию с Россией".
В Минобороны Казахстана, в свою очередь, опровергли эту информацию и напомнили, что с 2022 года в стране действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.
Украинский военный эксперт, майор запаса нацгвардии Алексей Гетьман поделился предчувствием, что линия фронта будет и дальше смещаться на запад, потому что не готовы фортификации. По его словам, которые приводит телеканал "Эспрессо", сейчас ВСУ
важно стабилизировать линию фронта и не допустить дальнейшее продвижение российской армии.
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что из-за взрывов получили повреждения объекты критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву
части региона.
Кроме того, по данным телеканала "Общественное", утром прогремел взрыв в городе Сумы
. Вечером Сумская областная военная администрация сообщила, что объекты инфраструктуры в областном центре подверглись авиационно-ракетному удару на фоне воздушной тревоги.
Увиденное под Авдеевкой шокировало чешского корреспондента