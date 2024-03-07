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В Госдуме заявили, что новое контрнаступление ВСУ ждет участь предыдущего - РИА Новости, 07.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:55 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/spetsoperatsiya-1931623093.html
В Госдуме заявили, что новое контрнаступление ВСУ ждет участь предыдущего
В Госдуме заявили, что новое контрнаступление ВСУ ждет участь предыдущего - РИА Новости, 07.03.2024
В Госдуме заявили, что новое контрнаступление ВСУ ждет участь предыдущего
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что новое контрнаступление украинских войск ждет плачевная участь предыдущего... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T06:55
2024-03-07T06:55
специальная военная операция на украине
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леонид ивлев
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что новое контрнаступление украинских войск ждет плачевная участь предыдущего "контрнаступа". Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил в среду о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям. "Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущего", - сказал Ивлев РИА Новости. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240307/krym-1931622919.html
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россия, украина, леонид ивлев, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, госдума рф, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Леонид Ивлев, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Госдуме заявили, что новое контрнаступление ВСУ ждет участь предыдущего

Депутат Госдумы Ивлев: новое контрнаступление ВСУ ждет участь предыдущего

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкЛеонид Ивлев в Государственной думе РФ
Леонид Ивлев в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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Леонид Ивлев в Государственной думе РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что новое контрнаступление украинских войск ждет плачевная участь предыдущего "контрнаступа".
Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил в среду о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям.
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"Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущего", - сказал Ивлев РИА Новости.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.
Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЛеонид ИвлевВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныГосдума РФВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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