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В Госдуме сравнили с суицидом новое контрнаступление ВСУ
В Госдуме сравнили с суицидом новое контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 07.03.2024
В Госдуме сравнили с суицидом новое контрнаступление ВСУ
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что новое контрнаступление украинских войск станет для них сродни суициду. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T01:04
2024-03-07T01:04
2024-03-07T01:04
специальная военная операция на украине
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михаил шеремет
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вооруженные силы украины
владимир путин
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что новое контрнаступление украинских войск станет для них сродни суициду. Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям. "Жаль, что жизнь ничему не учит украинских самодуров. Новое контрнаступление станет для ВСУ суицидом", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, украинское контрнаступление закончится их же криками и воплями: "А нас за что?". Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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россия, украина, михаил шеремет, госдума рф, вооруженные силы украины, владимир путин, сергей шойгу, безопасность
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В Госдуме сравнили с суицидом новое контрнаступление ВСУ
Депутат Госдумы Шеремет: новое контрнаступление станет для ВСУ суицидом