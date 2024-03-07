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"Сибур" полностью погасил углеродный след Всемирного фестиваля молодежи

"Сибур" полностью погасил углеродный след Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 07.03.2024

"Сибур" полностью погасил углеродный след Всемирного фестиваля молодежи

Углеродный след Всемирного фестиваля молодежи составил 21 789 тонн в эквиваленте выбросов углекислого газа (СО2), "Сибур" его полностью компенсировал за счет... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T16:33

2024-03-07T16:33

2024-03-07T16:33

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

сибур холдинг

запсибнефтехим

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Углеродный след Всемирного фестиваля молодежи составил 21 789 тонн в эквиваленте выбросов углекислого газа (СО2), "Сибур" его полностью компенсировал за счет своего климатического проекта на "Запсибнефтехиме", сообщил нефтехимический холдинг. "Всемирный фестиваль молодежи стал первым и крупнейшим в России углеродно-нейтральным молодежным мероприятием с подтвержденной международной верификацией. Согласно расчетам, проведенным консалтинговой компанией Kept и верифицированным аудиторской компанией TÜV AUSTRIA Standards & Compliance, углеродный след фестиваля составил 21 789 тонн в CO2 эквиваленте. "Сибур" передал ВФМ сертифицированные сокращения выбросов парниковых газов, погасив углеродный след в полном объеме", - говорится в сообщении. Директор по устойчивому развитию "Сибура" Максим Ремчуков отметил, что углеродные единицы, которые компания передала фестивалю, были получены в результате климатического проекта. "Мы внесли изменения в технологическую цепочку на предприятии "Запсибнефтехим" и за счет этого существенно сократили выбросы СО2, подтвердив соответствие проекта международным стандартам", - приводятся в сообщении слова Ремчукова. Углеродный след массовых мероприятий складывается из множества показателей: от дороги к месту проведения события и энергопотребления объектов инфраструктуры до организации питания участников и способа обращения с отходами. Углеродный след фестиваля, который компенсировал "Сибур", можно сравнить с недельными выбросами СО2 от легкового транспорта в мегаполисе, прокомментировал в релизе партнер, руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Игорь Коротецкий. В компании добавили, что применяемые на фестивале решения в целом позволили снизить его воздействие на окружающую среду. Например, участники из России приехали преимущественно на железнодорожном транспорте, а вода для участников предоставлялась в бутылках из переработанного пластика. Собранный же на мероприятии пластик компания планирует использовать для производства полимерной гранулы Vivilen. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240227/neytralnost-1929809139.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), сибур холдинг, запсибнефтехим, владимир путин, россия, общество