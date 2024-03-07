https://ria.ru/20240307/shkolnik-1931722414.html
В Воронежской области школьник умер на уроке физкультуры
В Воронежской области школьник умер на уроке физкультуры - РИА Новости, 07.03.2024
В Воронежской области школьник умер на уроке физкультуры
В Воронежской области 15-летний подросток умер на уроке физкультуры, сообщило региональное правительство. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:24
2024-03-07T14:24
2024-03-07T15:26
происшествия
воронежская область
павловский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ВОРОНЕЖ, 7 мар — РИА Новости. В Воронежской области 15-летний подросток умер на уроке физкультуры, сообщило региональное правительство.Это произошло днем 6 марта в одной из школ Павловского района. "В 14:26 на пульт диспетчера скорой медицинской помощи поступил вызов — ребенок без сознания. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место вызова (Воронцовская среднеобразовательная школа) в течение пяти минут", — сказал представитель правительства.Медики начали сердечно-легочную реанимации и продолжали ее и в автомобиле скорой помощи, и в противошоковом зале Павловской районной больницы, но в 16:20 мальчик умер.Областное управление СК возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи допрашивают свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти.
https://ria.ru/20220302/smert-1776040090.html
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воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, павловский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронежская область, Павловский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронежской области школьник умер на уроке физкультуры
В Воронежской области подросток потерял сознание на уроке физкультуры и умер
ВОРОНЕЖ, 7 мар — РИА Новости. В Воронежской области 15-летний подросток умер на уроке физкультуры, сообщило региональное правительство.
Это произошло днем 6 марта в одной из школ Павловского района
.
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"В 14:26 на пульт диспетчера скорой медицинской помощи поступил вызов — ребенок без сознания. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место вызова (Воронцовская среднеобразовательная школа) в течение пяти минут", — сказал представитель правительства.
Медики начали сердечно-легочную реанимации и продолжали ее и в автомобиле скорой помощи, и в противошоковом зале Павловской районной больницы, но в 16:20 мальчик умер.
Областное управление СК
возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи допрашивают свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти.
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