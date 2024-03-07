https://ria.ru/20240307/shkolnik-1931722414.html

В Воронежской области школьник умер на уроке физкультуры

В Воронежской области школьник умер на уроке физкультуры - РИА Новости, 07.03.2024

В Воронежской области школьник умер на уроке физкультуры

В Воронежской области 15-летний подросток умер на уроке физкультуры, сообщило региональное правительство. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:24

2024-03-07T14:24

2024-03-07T15:26

происшествия

воронежская область

павловский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 7 мар — РИА Новости. В Воронежской области 15-летний подросток умер на уроке физкультуры, сообщило региональное правительство.Это произошло днем 6 марта в одной из школ Павловского района. "В 14:26 на пульт диспетчера скорой медицинской помощи поступил вызов — ребенок без сознания. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место вызова (Воронцовская среднеобразовательная школа) в течение пяти минут", — сказал представитель правительства.Медики начали сердечно-легочную реанимации и продолжали ее и в автомобиле скорой помощи, и в противошоковом зале Павловской районной больницы, но в 16:20 мальчик умер.Областное управление СК возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи допрашивают свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти.

https://ria.ru/20220302/smert-1776040090.html

https://ria.ru/20240221/moskva-1928663519.html

воронежская область

павловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, павловский район, следственный комитет россии (ск рф)