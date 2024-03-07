https://ria.ru/20240307/shar-1931794470.html

Пентагон изучит таинственный воздушный шар, который рыбаки нашли на Аляске

Пентагон изучит таинственный воздушный шар, который рыбаки нашли на Аляске - РИА Новости, 07.03.2024

Пентагон изучит таинственный воздушный шар, который рыбаки нашли на Аляске

Американское минобороны изучает воздушный шар, найденный у берегов Аляски, и который, по сообщениям СМИ, может быть разведывательным объектом, сообщает... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:52

2024-03-07T17:52

2024-03-07T18:08

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Американское минобороны изучает воздушный шар, найденный у берегов Аляски, и который, по сообщениям СМИ, может быть разведывательным объектом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя ведомства. В начале марта CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что рыболовецкое судно в американском штате Аляска обнаружило у берегов и подобрало, предположительно, разведывательный воздушный шар. Тогда СМИ сообщало, что предварительная версия ФБР указывает на его сходство с воздушными объектами, которые используются другими странами в наблюдательных целях. Как отмечает телеканал в пятницу, соответствующее заявление представителя минобороны стало первым признанием того, что найденные обломки были воздушным шаром. "Мы не знаем, почему воздушный шар оказался в водах у берегов Аляски, и не собираемся давать ему характеристику в данный момент", - сообщил телеканалу представитель ведомства Сью Гоф. Он отметил, что в Пентагоне надеются больше узнать о происхождении загадочной находки после анализа. Сейчас шар находится на объединенной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Около года назад США зафиксировали в своем воздушном пространстве аэростат КНР со шпионским оборудованием, который пролетал над американской территорией в течение нескольких дней и в конечном счете был сбит военными.

https://ria.ru/20240110/morozotryaseniya-1919008458.html

https://ria.ru/20240301/bayden-1930384724.html

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в мире, аляска, сша, китай, министерство обороны сша, фбр