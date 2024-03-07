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Пентагон изучит таинственный воздушный шар, который рыбаки нашли на Аляске - РИА Новости, 07.03.2024
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17:52 07.03.2024 (обновлено: 18:08 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/shar-1931794470.html
Пентагон изучит таинственный воздушный шар, который рыбаки нашли на Аляске
Пентагон изучит таинственный воздушный шар, который рыбаки нашли на Аляске - РИА Новости, 07.03.2024
Пентагон изучит таинственный воздушный шар, который рыбаки нашли на Аляске
Американское минобороны изучает воздушный шар, найденный у берегов Аляски, и который, по сообщениям СМИ, может быть разведывательным объектом, сообщает... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:52
2024-03-07T18:08
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Американское минобороны изучает воздушный шар, найденный у берегов Аляски, и который, по сообщениям СМИ, может быть разведывательным объектом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя ведомства. В начале марта CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что рыболовецкое судно в американском штате Аляска обнаружило у берегов и подобрало, предположительно, разведывательный воздушный шар. Тогда СМИ сообщало, что предварительная версия ФБР указывает на его сходство с воздушными объектами, которые используются другими странами в наблюдательных целях. Как отмечает телеканал в пятницу, соответствующее заявление представителя минобороны стало первым признанием того, что найденные обломки были воздушным шаром. "Мы не знаем, почему воздушный шар оказался в водах у берегов Аляски, и не собираемся давать ему характеристику в данный момент", - сообщил телеканалу представитель ведомства Сью Гоф. Он отметил, что в Пентагоне надеются больше узнать о происхождении загадочной находки после анализа. Сейчас шар находится на объединенной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Около года назад США зафиксировали в своем воздушном пространстве аэростат КНР со шпионским оборудованием, который пролетал над американской территорией в течение нескольких дней и в конечном счете был сбит военными.
https://ria.ru/20240110/morozotryaseniya-1919008458.html
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в мире, аляска, сша, китай, министерство обороны сша, фбр
В мире, Аляска, США, Китай, Министерство обороны США, ФБР
Пентагон изучит таинственный воздушный шар, который рыбаки нашли на Аляске

CNN: Пентагон изучит воздушный шар, который рыбаки нашли у берегов Аляски

© AFP 2024 / EVA HAMBACHПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AFP 2024 / EVA HAMBACH
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Американское минобороны изучает воздушный шар, найденный у берегов Аляски, и который, по сообщениям СМИ, может быть разведывательным объектом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя ведомства.
В начале марта CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что рыболовецкое судно в американском штате Аляска обнаружило у берегов и подобрало, предположительно, разведывательный воздушный шар. Тогда СМИ сообщало, что предварительная версия ФБР указывает на его сходство с воздушными объектами, которые используются другими странами в наблюдательных целях.
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Как отмечает телеканал в пятницу, соответствующее заявление представителя минобороны стало первым признанием того, что найденные обломки были воздушным шаром.
"Мы не знаем, почему воздушный шар оказался в водах у берегов Аляски, и не собираемся давать ему характеристику в данный момент", - сообщил телеканалу представитель ведомства Сью Гоф.
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Он отметил, что в Пентагоне надеются больше узнать о происхождении загадочной находки после анализа. Сейчас шар находится на объединенной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Около года назад США зафиксировали в своем воздушном пространстве аэростат КНР со шпионским оборудованием, который пролетал над американской территорией в течение нескольких дней и в конечном счете был сбит военными.
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