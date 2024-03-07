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НТВ покажет сериал о событиях 2014 года в Крыму

НТВ покажет сериал о событиях 2014 года в Крыму - РИА Новости, 07.03.2024

НТВ покажет сериал о событиях 2014 года в Крыму

Премьера детективной драмы "10 дней до весны" состоится на канале НТВ 11 марта, сообщает телекомпания. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:51

2024-03-07T12:51

2024-03-07T13:03

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Премьера детективной драмы "10 дней до весны" состоится на канале НТВ 11 марта, сообщает телекомпания.Сериал основан на реальных событиях 2014 года, определивших будущее полуострова Крым, ставшего частью Российской Федерации."Всегда очень сложно рассказывать историю, основанную на реальных событиях, а еще сложнее, когда эти события затрагивают ситуацию мирового масштаба. Пока я не съездил в Крым и не пообщался с местными жителями, от управленцев до таксистов, я не был уверен, что мы осилим этот проект. Но после поездки все встало на свои места, и я понял, как совместить придуманный сюжет с реальными событиями", — цитирует пресс-служба НТВ режиссера сериала Кима Дружинина.Работа над сценарием одиннадцатисерийного фильма длилась около года и потребовала глубокого проникновения в материал."Наша творческая группа изучила множество архивных материалов, хроник, телерепортажей тех лет, мы встречались и общались с людьми, которые непосредственно участвовали в событиях 2014 года. И именно эти встречи дали нам возможность получить из первых рук информацию, которую не сможет придумать ни один автор", – рассказал один из сценаристов сериала Роман Ковалев.По его словам, основной трудностью при работе было погружение героев в реальные исторические события, когда Украину сотрясали события на Майдане, а крымчане принимали решение о присоединении полуострова к России.По сюжету перед зрителями разыгрывается история семьи Жилиных. Сначала два брата и сестра конфликтуют из-за дома на берегу моря, но попадают в водоворот событий "Крымской весны"."Мне с самого начала нравилась эта история, ведь она, в первую очередь, про людей, и вся команда старалась все сделать честно. Безусловно, внешние политические обстоятельства влияют на жизнь простого человека, и каждому поколению достаются свои испытания, но жизнь при этом продолжается", – говорит исполнитель одной из главных ролей Петр Рыков.Также главные роли в сериале исполнили Александр Голубев и Карина Андоленко."Наш проект – это, в первую очередь, история про семью, которая оказалась перед сложным выбором. К сожалению, среди родных бывает так, что сильные эмоции и противоположные мнения рушат отношения. Семья Жилиных оказалась по разные стороны баррикад, и это самое страшное. Как сказала моя героиня Наташа: "Если братья будут ссориться между собой, то чего ждать от остальных", – говорит Андоленко.По словам режиссера сериала, на съемках собралась команда единомышленников."Все актеры справились на высочайшем уровне. К подбору артистов на роли антагонистов мы тоже подходили очень щепетильно, чтобы наша история выглядела документально", – сказал Дружинин.Обширной была и география съемок."Нам нужно было показать Крым, но снимать там сейчас затруднительно. Поэтому на полуострове мы работали недолго, а основной костяк сняли в Ставропольском крае: в Ставрополе, Кисловодске, Пятигорске, Железноводске и других местах. Это потрясающие локации, которые, как мне кажется, даже сами крымчане могут признать за свои", – рассказал создатель сериала.Под Санкт-Петербургом для съемок был построен уникальный хромакейный полигон из 92 контейнеров."Думаю, это один из самых больших хромакейных полигонов за всю историю съемок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Там мы реконструировали Майдан. Зритель удивится, насколько достоверным он получился", – говорит Дружинин.Съемки сериала длились около года."Сериал у нас получился масштабный и довольно длинный, поэтому все члены киногруппы успели крепко сдружиться. Все работали на пределе человеческих возможностей, но, мне кажется, мы с честью выполнили поставленную задачу и постарались рассказать действительно интересную человеческую историю", – отметил режиссер.Премьера сериала "10 дней до весны" состоится на канале НТВ 11 марта в 20:00.Реклама, АО "Телекомпания НТВ",erid: 4CQwVszH9pWwJjkX9UQ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нтв (телеканал), россия, республика крым, новости культуры, культура, телевидение, кино, кино и сериалы