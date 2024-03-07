https://ria.ru/20240307/ranenye-1931608404.html

В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при подрыве автобуса

В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при подрыве автобуса - РИА Новости, 07.03.2024

В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при подрыве автобуса

Троих человек, получивших ранения в результате подрыва автобуса в ЛНР, госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу, их состояние... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T00:19

2024-03-07T00:19

2024-03-07T00:20

луганская народная республика

кировск

леонид пасечник

происшествия

россия

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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Троих человек, получивших ранения в результате подрыва автобуса в ЛНР, госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу, их состояние оценивается как средней тяжести, заявила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко в публикации Telegram-канала правительства ЛНР. Ранее в среду глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Кировске на мине подорвался автобус, следовавший на кладбище, погибли пять мирных жителей, еще трое получили ранения. "Это две женщины, молодая и пожилая, а также работник коммунальной службы. Все получили множественные осколочные ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести. В Кировской районной больнице им оказали первую врачебную помощь и далее на "скорой" они были доставлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу", - сообщила глава минздрава ЛНР. Пащенко также отметила, что помощь получившим ранения пассажирам оказывается в полном объеме, всем необходимым пациенты обеспечены.

https://ria.ru/20240306/terakt-1931480471.html

луганская народная республика

кировск

россия

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луганская народная республика, кировск, леонид пасечник, происшествия, россия