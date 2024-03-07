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В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при подрыве автобуса - РИА Новости, 07.03.2024
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00:19 07.03.2024 (обновлено: 00:20 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/ranenye-1931608404.html
В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при подрыве автобуса
В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при подрыве автобуса - РИА Новости, 07.03.2024
В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при подрыве автобуса
Троих человек, получивших ранения в результате подрыва автобуса в ЛНР, госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу, их состояние... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T00:19
2024-03-07T00:20
луганская народная республика
кировск
леонид пасечник
происшествия
россия
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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Троих человек, получивших ранения в результате подрыва автобуса в ЛНР, госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу, их состояние оценивается как средней тяжести, заявила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко в публикации Telegram-канала правительства ЛНР. Ранее в среду глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Кировске на мине подорвался автобус, следовавший на кладбище, погибли пять мирных жителей, еще трое получили ранения. "Это две женщины, молодая и пожилая, а также работник коммунальной службы. Все получили множественные осколочные ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести. В Кировской районной больнице им оказали первую врачебную помощь и далее на "скорой" они были доставлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу", - сообщила глава минздрава ЛНР. Пащенко также отметила, что помощь получившим ранения пассажирам оказывается в полном объеме, всем необходимым пациенты обеспечены.
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луганская народная республика, кировск, леонид пасечник, происшествия, россия
Луганская Народная Республика, Кировск, Леонид Пасечник, Происшествия, Россия
В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при подрыве автобуса

Минздрав ЛНР: состояние раненых при подрыве автобуса оценивают как среднетяжелое

© РИА Новости / Администрация Кировского городского округа | Перейти в медиабанкАвтобус, подорвавшийся на мине под Кировском в ЛНР
Автобус, подорвавшийся на мине под Кировском в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Администрация Кировского городского округа
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Автобус, подорвавшийся на мине под Кировском в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Троих человек, получивших ранения в результате подрыва автобуса в ЛНР, госпитализировали в Луганскую республиканскую клиническую больницу, их состояние оценивается как средней тяжести, заявила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко в публикации Telegram-канала правительства ЛНР.
Ранее в среду глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Кировске на мине подорвался автобус, следовавший на кладбище, погибли пять мирных жителей, еще трое получили ранения.
"Это две женщины, молодая и пожилая, а также работник коммунальной службы. Все получили множественные осколочные ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести. В Кировской районной больнице им оказали первую врачебную помощь и далее на "скорой" они были доставлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу", - сообщила глава минздрава ЛНР.
Пащенко также отметила, что помощь получившим ранения пассажирам оказывается в полном объеме, всем необходимым пациенты обеспечены.
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Луганская Народная РеспубликаКировскЛеонид ПасечникПроисшествияРоссия
 
 
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