https://ria.ru/20240307/ramadan-1931800856.html

В Москве стартует социальный проект "Шатер Рамадана"

В Москве стартует социальный проект "Шатер Рамадана" - РИА Новости, 07.03.2024

В Москве стартует социальный проект "Шатер Рамадана"

Социальный проект "Шатер Рамадана" с 10 марта по 9 апреля в период мусульманского поста соберет под свои своды 50 тысяч человек разных конфессий, сообщил... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T19:15

2024-03-07T19:15

2024-03-07T19:15

религия

москва

россия

катар

ильдар аляутдинов

владимир путин

религия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Социальный проект "Шатер Рамадана" с 10 марта по 9 апреля в период мусульманского поста соберет под свои своды 50 тысяч человек разных конфессий, сообщил зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния – Рамадан – по решению духовных управлений России наступит в ночь с 10 марта на 11 марта и продлится до 9 апреля. В Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до заката. Принимать пищу разрешается только после заката. Также после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения – ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы – таравих."В течение всего месяца поста (с 11 марта по 9 апреля) социальный проект "Шатер Рамадана" соберет более 50 тысяч человек. Шатер проводится у Мемориальной мечети на Поклонной горе в Москве в 19-й раз. Это международный проект с участием Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Турции, Ирана и других стран. Особое внимание организаторы проекта уделят участникам СВО и их семьям. Не останется в стороне и Палестина, которой мы оказываем гуманитарную помощь", - рассказал Аляутдинов в ходе видеомоста, посвященного Рамадану, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Кроме того, по словам религиозного деятеля, состоятся тематические вечера национальных общин башкир, кумыков, татар, уйгур, центра сертификации "Халяль" при ДУМ РФ, специальные программы, посвященные укреплению семьи, воспитанию детей. "Заявок на проведение "Шатра" было очень много, но мы приняли только те заявки, которые были поданы первыми. Вход в "Шатер" будет проводиться строго по пригласительным", - добавил Аляутдинов.Он отметил, что главной темой проекта стала семья. "Указом президента РФ Владимира Путина этот год посвящен Году семьи. Поэтому социальный проект, поддержанный, в том числе, правительством Москвы, ориентирован на популяризацию семейных ценностей – любви к детям, уважения к родителям и старшим. Тематические вечера, постановки, ролики, игры и многое другое будут связаны с семьей - как важно сохранить традиционную историю внутри семьи, призыв к тому, чтобы люди создавали семьи, не боялись рожать детей и чтобы демографическая ситуация улучшалась", - сказал муфтий.Организатором ежегодного культурно-благотворительного проекта "Шатер Рамадана" выступает Духовное управление мусульман города Москвы при поддержке ДУМ РФ и правительства Москвы.

https://ria.ru/20240307/ramadan-1931796166.html

https://ria.ru/20240206/muftiy-1925774905.html

https://ria.ru/20240306/ramadan-1928267663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, катар, ильдар аляутдинов, владимир путин, религия