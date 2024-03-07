Давно такого не было. В США восхитились успехом российской армии
Макрегор: Россия гораздо лучше оснащена системами ПВО, чем США
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации
Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вооруженные силы США значительно отстают от российской армии, в частности по оснащению системами ПВО, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Россия сейчас сильнее в военной сфере, чем была за все время с 1980-х годов. Санкции Байдена с треском провалились. Они теперь могут показывать свою мощь всему миру", — написал он.
Позднее полковник опубликовал сообщение, в котором высказался о слабой оснащенности американской армии системами ПВО.
"Это больше не может сходить нам с рук. Россия гораздо лучше подготовлена во всем, что касается противовоздушной обороны", — заключил американский офицер.
Накануне Макгрегор призвал руководство Соединенных Штатов сосредоточиться на внутренней политике вместо вовлечения в международные конфликты. По его мнению, американский народ сталкивается с гораздо более опасной угрозой внутри страны. Свое заявление он сделал на фоне продолжающегося миграционного кризиса на американской южной границе.
В тот же день министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями концерна ВКО "Алмаз-Антей", где разработали новые средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Также Шойгу представили мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей и новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.
Российские силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника при отражении украинских атак.