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Давно такого не было. В США восхитились успехом российской армии - РИА Новости, 07.03.2024
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05:25 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/pvo-1931618242.html
Давно такого не было. В США восхитились успехом российской армии
Давно такого не было. В США восхитились успехом российской армии - РИА Новости, 07.03.2024
Давно такого не было. В США восхитились успехом российской армии
Вооруженные силы США значительно отстают от российской армии, в частности по оснащению системами ПВО, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T05:25
2024-03-07T05:25
россия
сша
киев
в мире
вооруженные силы сша
министерство обороны сша
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вооруженные силы США значительно отстают от российской армии, в частности по оснащению системами ПВО, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X."Россия сейчас сильнее в военной сфере, чем была за все время с 1980-х годов. Санкции Байдена с треском провалились. Они теперь могут показывать свою мощь всему миру", — написал он.Позднее полковник опубликовал сообщение, в котором высказался о слабой оснащенности американской армии системами ПВО."Это больше не может сходить нам с рук. Россия гораздо лучше подготовлена во всем, что касается противовоздушной обороны", — заключил американский офицер.Накануне Макгрегор призвал руководство Соединенных Штатов сосредоточиться на внутренней политике вместо вовлечения в международные конфликты. По его мнению, американский народ сталкивается с гораздо более опасной угрозой внутри страны. Свое заявление он сделал на фоне продолжающегося миграционного кризиса на американской южной границе.В тот же день министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями концерна ВКО "Алмаз-Антей", где разработали новые средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Также Шойгу представили мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей и новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.Российские силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника при отражении украинских атак.
https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html
https://ria.ru/20240306/pvo-1931485825.html
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россия, сша, киев, в мире, вооруженные силы сша, министерство обороны сша
Россия, США, Киев, В мире, Вооруженные силы США, Министерство обороны США
Давно такого не было. В США восхитились успехом российской армии

Макрегор: Россия гораздо лучше оснащена системами ПВО, чем США

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вооруженные силы США значительно отстают от российской армии, в частности по оснащению системами ПВО, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Россия сейчас сильнее в военной сфере, чем была за все время с 1980-х годов. Санкции Байдена с треском провалились. Они теперь могут показывать свою мощь всему миру", — написал он.
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Позднее полковник опубликовал сообщение, в котором высказался о слабой оснащенности американской армии системами ПВО.
"Это больше не может сходить нам с рук. Россия гораздо лучше подготовлена во всем, что касается противовоздушной обороны", — заключил американский офицер.
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Накануне Макгрегор призвал руководство Соединенных Штатов сосредоточиться на внутренней политике вместо вовлечения в международные конфликты. По его мнению, американский народ сталкивается с гораздо более опасной угрозой внутри страны. Свое заявление он сделал на фоне продолжающегося миграционного кризиса на американской южной границе.
В тот же день министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями концерна ВКО "Алмаз-Антей", где разработали новые средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Также Шойгу представили мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей и новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.
Российские силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника при отражении украинских атак.
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