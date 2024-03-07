https://ria.ru/20240307/pvo-1931618242.html

Давно такого не было. В США восхитились успехом российской армии

Давно такого не было. В США восхитились успехом российской армии - РИА Новости, 07.03.2024

Давно такого не было. В США восхитились успехом российской армии

Вооруженные силы США значительно отстают от российской армии, в частности по оснащению системами ПВО, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T05:25

2024-03-07T05:25

2024-03-07T05:25

россия

сша

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в мире

вооруженные силы сша

министерство обороны сша

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вооруженные силы США значительно отстают от российской армии, в частности по оснащению системами ПВО, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X."Россия сейчас сильнее в военной сфере, чем была за все время с 1980-х годов. Санкции Байдена с треском провалились. Они теперь могут показывать свою мощь всему миру", — написал он.Позднее полковник опубликовал сообщение, в котором высказался о слабой оснащенности американской армии системами ПВО."Это больше не может сходить нам с рук. Россия гораздо лучше подготовлена во всем, что касается противовоздушной обороны", — заключил американский офицер.Накануне Макгрегор призвал руководство Соединенных Штатов сосредоточиться на внутренней политике вместо вовлечения в международные конфликты. По его мнению, американский народ сталкивается с гораздо более опасной угрозой внутри страны. Свое заявление он сделал на фоне продолжающегося миграционного кризиса на американской южной границе.В тот же день министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями концерна ВКО "Алмаз-Антей", где разработали новые средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Также Шойгу представили мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей и новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.Российские силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника при отражении украинских атак.

https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html

https://ria.ru/20240306/pvo-1931485825.html

https://ria.ru/20240228/snaryady-1930000041.html

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россия, сша, киев, в мире, вооруженные силы сша, министерство обороны сша