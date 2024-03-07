https://ria.ru/20240307/putin-1931750697.html
В Краснодаре летчицы подарили Путину модель самолета
В Краснодаре летчицы подарили Путину модель самолета - РИА Новости, 07.03.2024
В Краснодаре летчицы подарили Путину модель самолета
Выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища подарили президенту России Владимиру Путину модель самолета Як-130. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:29
2024-03-07T15:29
2024-03-07T15:44
краснодар
россия
владимир путин
як-130
безопасность
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КРАСНОДАР, 7 мар – РИА Новости. Выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища подарили президенту России Владимиру Путину модель самолета Як-130. Путин в преддверии 8 марта посетил авиаучилище и встретился с его выпускницами. Кроме того, президенту продемонстрировали работу авиатренажёров, за штурвал одного из них он сел сам. После этого девушки-летчицы подарили ему на память модель Як-130 – на тренажере именно этого самолета летал Путин. Затем выпускницы училища по очереди сфотографировались с президентом, а потом сделали общее фото вместе с ним и министром обороны Сергеем Шойгу. Путин также оставил запись в книге почетных гостей училища.
https://ria.ru/20240305/putin-1931291820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, россия, владимир путин, як-130, безопасность
Краснодар, Россия, Владимир Путин, Як-130, Безопасность
В Краснодаре летчицы подарили Путину модель самолета
Выпускницы Краснодарского летного училища подарили Путину модель Як-130
КРАСНОДАР, 7 мар – РИА Новости. Выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища подарили президенту России Владимиру Путину модель самолета Як-130.
Путин в преддверии 8 марта посетил авиаучилище и встретился с его выпускницами. Кроме того, президенту продемонстрировали работу авиатренажёров, за штурвал одного из них он сел сам.
После этого девушки-летчицы подарили ему на память модель Як-130 – на тренажере именно этого самолета летал Путин.
Затем выпускницы училища по очереди сфотографировались с президентом, а потом сделали общее фото вместе с ним и министром обороны Сергеем Шойгу
. Путин также оставил запись в книге почетных гостей училища.
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