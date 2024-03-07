https://ria.ru/20240307/putin-1931750697.html

В Краснодаре летчицы подарили Путину модель самолета

В Краснодаре летчицы подарили Путину модель самолета - РИА Новости, 07.03.2024

В Краснодаре летчицы подарили Путину модель самолета

Выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища подарили президенту России Владимиру Путину модель самолета Як-130. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:29

2024-03-07T15:29

2024-03-07T15:44

краснодар

россия

владимир путин

як-130

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931731339_0:111:3070:1838_1920x0_80_0_0_f97b133cf01cddddd00adf5db1424187.jpg

КРАСНОДАР, 7 мар – РИА Новости. Выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища подарили президенту России Владимиру Путину модель самолета Як-130. Путин в преддверии 8 марта посетил авиаучилище и встретился с его выпускницами. Кроме того, президенту продемонстрировали работу авиатренажёров, за штурвал одного из них он сел сам. После этого девушки-летчицы подарили ему на память модель Як-130 – на тренажере именно этого самолета летал Путин. Затем выпускницы училища по очереди сфотографировались с президентом, а потом сделали общее фото вместе с ним и министром обороны Сергеем Шойгу. Путин также оставил запись в книге почетных гостей училища.

https://ria.ru/20240305/putin-1931291820.html

краснодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

краснодар, россия, владимир путин, як-130, безопасность