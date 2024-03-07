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В Краснодаре летчицы подарили Путину модель самолета - РИА Новости, 07.03.2024
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15:29 07.03.2024 (обновлено: 15:44 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/putin-1931750697.html
В Краснодаре летчицы подарили Путину модель самолета
В Краснодаре летчицы подарили Путину модель самолета - РИА Новости, 07.03.2024
В Краснодаре летчицы подарили Путину модель самолета
Выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища подарили президенту России Владимиру Путину модель самолета Як-130. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:29
2024-03-07T15:44
краснодар
россия
владимир путин
як-130
безопасность
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КРАСНОДАР, 7 мар – РИА Новости. Выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища подарили президенту России Владимиру Путину модель самолета Як-130. Путин в преддверии 8 марта посетил авиаучилище и встретился с его выпускницами. Кроме того, президенту продемонстрировали работу авиатренажёров, за штурвал одного из них он сел сам. После этого девушки-летчицы подарили ему на память модель Як-130 – на тренажере именно этого самолета летал Путин. Затем выпускницы училища по очереди сфотографировались с президентом, а потом сделали общее фото вместе с ним и министром обороны Сергеем Шойгу. Путин также оставил запись в книге почетных гостей училища.
https://ria.ru/20240305/putin-1931291820.html
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краснодар, россия, владимир путин, як-130, безопасность
Краснодар, Россия, Владимир Путин, Як-130, Безопасность
В Краснодаре летчицы подарили Путину модель самолета

Выпускницы Краснодарского летного училища подарили Путину модель Як-130

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин получает памятный подарок во время посещения Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова
Президент РФ Владимир Путин получает памятный подарок во время посещения Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин получает памятный подарок во время посещения Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 мар – РИА Новости. Выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища подарили президенту России Владимиру Путину модель самолета Як-130.
Путин в преддверии 8 марта посетил авиаучилище и встретился с его выпускницами. Кроме того, президенту продемонстрировали работу авиатренажёров, за штурвал одного из них он сел сам.
После этого девушки-летчицы подарили ему на память модель Як-130 – на тренажере именно этого самолета летал Путин.
Затем выпускницы училища по очереди сфотографировались с президентом, а потом сделали общее фото вместе с ним и министром обороны Сергеем Шойгу. Путин также оставил запись в книге почетных гостей училища.
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КраснодарРоссияВладимир ПутинЯк-130Безопасность
 
 
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