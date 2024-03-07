https://ria.ru/20240307/pugacheva-1931707260.html

В Госдуме отреагировали на выходку Пугачевой

В Госдуме отреагировали на выходку Пугачевой - РИА Новости, 07.03.2024

В Госдуме отреагировали на выходку Пугачевой

Певица Алла Пугачева бросается громкими заявлениями, потому что не может больше петь в России, считает депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:36

2024-03-07T13:36

2024-03-07T14:24

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Певица Алла Пугачева бросается громкими заявлениями, потому что не может больше петь в России, считает депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). Ранее Пугачева в соцсети грубо ответила артисту Стасу Михайлову на критику по поводу ее отъезда из страны, сказав, что "не собираются нормальные люди возвращаться", "а если уж вернусь, ей богу, скажу, что думаю". Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина"), в ответ на это заявление, призвал признать ее иноагентом, чтобы она "не могла больше получать деньги из России". "Я думаю, что такими заявлениями бросаются те уехавшие из России артисты, которые хотят чтобы их снова обсуждали, особенно если изначально их никто не выгонял. Они сами создали себе условия, что петь они здесь не могут, зарабатывать миллионы на концертах тоже, спросом они пользоваться здесь уже не будут, что им остаётся делать, чтобы о них говорили? Поэтому для них и остается только что делать громкие заявления о неприязни к России", - сказал РИА Новости Говырин. По его мнению, если бы Пугачева поехала на СВО и поговорила бы с теми, кто защищает Россию от нацистов, то она бы убедилась в том, что "если НАТО не остановить, альянс продолжит кровавую жатву". "Скоро примут законопроект о лишении авторских гонораров иноагентов за их творчество. Поэтому лучше лишний раз таких заявлений не делать", - добавил Говырин.

https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html

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Ольга Фомченкова

россия, алла пугачева, госдума рф, новости культуры