https://ria.ru/20240306/pugacheva-1931510209.html
Пугачева хамски высказалась о России
Пугачева хамски высказалась о России - РИА Новости, 06.03.2024
Пугачева хамски высказалась о России
Певица Алла Пугачева грубо высказалась о россиянах, отвечая на критику артиста Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из страны. Комментарий она разместила на... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:21
2024-03-06T16:21
2024-03-06T18:11
шоубиз
алла пугачева
россия
стас михайлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/45/1552694549_0:272:2675:1777_1920x0_80_0_0_ff4ba2b446114f05cdc8217a31eb95c3.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Певица Алла Пугачева грубо высказалась о россиянах, отвечая на критику артиста Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из страны. Комментарий она разместила на своей странице в Instagram*."Стасик Михайлов, что это с тобой? <…> Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь", — сказала она на видео.Так она ответила певцу на слова о том, что покинувшие страну знаменитости "еще приползут на коленях".Накануне Михайлов в интервью "Комсомольской правде" назвал некорректным поведение артистов "негативно высказывающихся о России" и осудил их.В 2022-м году Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным** переехала в Израиль после того, как юморист публично осудил спецоперацию. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это певица назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20231226/nikolaev-1918216855.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/45/1552694549_0:22:2675:2028_1920x0_80_0_0_c66d0ead99fbd5fc336962403a8b7dc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, россия, стас михайлов
Шоубиз, Алла Пугачева, Россия, Стас Михайлов
Пугачева хамски высказалась о России
Алла Пугачёва заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Певица Алла Пугачева грубо высказалась о россиянах, отвечая на критику артиста Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из страны. Комментарий она разместила на своей странице в Instagram*.
«
"Стасик Михайлов, что это с тобой? <…> Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь", — сказала она на видео.
Так она ответила певцу на слова о том, что покинувшие страну знаменитости "еще приползут на коленях".
Накануне Михайлов в интервью "Комсомольской правде" назвал некорректным поведение артистов "негативно высказывающихся о России" и осудил их.
В 2022-м году Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным** переехала в Израиль после того, как юморист публично осудил спецоперацию. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это певица назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
"Обидно": Николаев сказал, кто вынудил Пугачеву покинуть Россию