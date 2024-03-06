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Пугачева хамски высказалась о России - РИА Новости, 06.03.2024
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Шоубиз
 
16:21 06.03.2024 (обновлено: 18:11 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/pugacheva-1931510209.html
Пугачева хамски высказалась о России
Пугачева хамски высказалась о России - РИА Новости, 06.03.2024
Пугачева хамски высказалась о России
Певица Алла Пугачева грубо высказалась о россиянах, отвечая на критику артиста Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из страны. Комментарий она разместила на... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:21
2024-03-06T18:11
шоубиз
алла пугачева
россия
стас михайлов
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Певица Алла Пугачева грубо высказалась о россиянах, отвечая на критику артиста Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из страны. Комментарий она разместила на своей странице в Instagram*."Стасик Михайлов, что это с тобой? &lt;…&gt; Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь", — сказала она на видео.Так она ответила певцу на слова о том, что покинувшие страну знаменитости "еще приползут на коленях".Накануне Михайлов в интервью "Комсомольской правде" назвал некорректным поведение артистов "негативно высказывающихся о России" и осудил их.В 2022-м году Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным** переехала в Израиль после того, как юморист публично осудил спецоперацию. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это певица назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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алла пугачева, россия, стас михайлов
Шоубиз, Алла Пугачева, Россия, Стас Михайлов
Пугачева хамски высказалась о России

Алла Пугачёва заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Певица Алла Пугачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Певица Алла Пугачева грубо высказалась о россиянах, отвечая на критику артиста Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из страны. Комментарий она разместила на своей странице в Instagram*.
«
"Стасик Михайлов, что это с тобой? <…> Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь", — сказала она на видео.
Так она ответила певцу на слова о том, что покинувшие страну знаменитости "еще приползут на коленях".
Накануне Михайлов в интервью "Комсомольской правде" назвал некорректным поведение артистов "негативно высказывающихся о России" и осудил их.
В 2022-м году Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным** переехала в Израиль после того, как юморист публично осудил спецоперацию. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это певица назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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ШоубизАлла ПугачеваРоссияСтас Михайлов
 
 
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