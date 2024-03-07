https://ria.ru/20240307/postavki-1931779589.html

Казахстан опроверг сообщения о возможных поставках продукции ВПК Украине

Казахстан опроверг сообщения о возможных поставках продукции ВПК Украине - РИА Новости, 07.03.2024

Казахстан опроверг сообщения о возможных поставках продукции ВПК Украине

Информация о том, что Казахстан ведёт переговоры с Украиной о закупках российской продукции ВПК для нужд ВСУ не соответствует действительности, заявили в... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T16:56

2024-03-07T16:56

2024-03-07T17:00

казахстан

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вооруженные силы украины

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АЛМА-АТА, 7 мар — РИА Новости. Информация о том, что Казахстан ведёт переговоры с Украиной о закупках российской продукции ВПК для нужд ВСУ не соответствует действительности, заявили в минобороны республики."Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что якобы Казахстан ведет переговоры с "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале."Сообщаем, что с 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", - сообщили в минобороны Казахстана.Ранее информированный источник сообщил РИА новости, что "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российской оборонки для нужд ВСУ,По его информации, Киеву могут передать через зарегистрированные в Астане компании комплектующие для самолетов Су-24 и МиГ-29.

https://ria.ru/20240201/glsdb-1924639949.html

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казахстан, украина, вооруженные силы украины, в мире, киев, миг-29