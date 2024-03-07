https://ria.ru/20240307/postavki-1931779589.html
Казахстан опроверг сообщения о возможных поставках продукции ВПК Украине
Казахстан опроверг сообщения о возможных поставках продукции ВПК Украине - РИА Новости, 07.03.2024
Казахстан опроверг сообщения о возможных поставках продукции ВПК Украине
Информация о том, что Казахстан ведёт переговоры с Украиной о закупках российской продукции ВПК для нужд ВСУ не соответствует действительности, заявили в... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:56
2024-03-07T16:56
2024-03-07T17:00
казахстан
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
киев
миг-29
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931741490_0:28:3543:2021_1920x0_80_0_0_5bcc33a6d683dd48d61ae751cbb71ef8.jpg
АЛМА-АТА, 7 мар — РИА Новости. Информация о том, что Казахстан ведёт переговоры с Украиной о закупках российской продукции ВПК для нужд ВСУ не соответствует действительности, заявили в минобороны республики."Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что якобы Казахстан ведет переговоры с "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале."Сообщаем, что с 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", - сообщили в минобороны Казахстана.Ранее информированный источник сообщил РИА новости, что "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российской оборонки для нужд ВСУ,По его информации, Киеву могут передать через зарегистрированные в Астане компании комплектующие для самолетов Су-24 и МиГ-29.
https://ria.ru/20240201/glsdb-1924639949.html
казахстан
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931741490_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_bde5df28a5ebe5f22d8d5d5ab55c8a06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, украина, вооруженные силы украины, в мире, киев, миг-29
Казахстан, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, МиГ-29
Казахстан опроверг сообщения о возможных поставках продукции ВПК Украине
МО: Казахстан не ведёт переговоры с Украиной о закупках продукции ВПК РФ для ВСУ