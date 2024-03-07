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Казахстан опроверг сообщения о возможных поставках продукции ВПК Украине - РИА Новости, 07.03.2024
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16:56 07.03.2024 (обновлено: 17:00 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/postavki-1931779589.html
Казахстан опроверг сообщения о возможных поставках продукции ВПК Украине
Казахстан опроверг сообщения о возможных поставках продукции ВПК Украине - РИА Новости, 07.03.2024
Казахстан опроверг сообщения о возможных поставках продукции ВПК Украине
Информация о том, что Казахстан ведёт переговоры с Украиной о закупках российской продукции ВПК для нужд ВСУ не соответствует действительности, заявили в... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:56
2024-03-07T17:00
казахстан
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
киев
миг-29
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АЛМА-АТА, 7 мар — РИА Новости. Информация о том, что Казахстан ведёт переговоры с Украиной о закупках российской продукции ВПК для нужд ВСУ не соответствует действительности, заявили в минобороны республики."Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что якобы Казахстан ведет переговоры с "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале."Сообщаем, что с 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", - сообщили в минобороны Казахстана.Ранее информированный источник сообщил РИА новости, что "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российской оборонки для нужд ВСУ,По его информации, Киеву могут передать через зарегистрированные в Астане компании комплектующие для самолетов Су-24 и МиГ-29.
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казахстан, украина, вооруженные силы украины, в мире, киев, миг-29
Казахстан, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, МиГ-29
Казахстан опроверг сообщения о возможных поставках продукции ВПК Украине

МО: Казахстан не ведёт переговоры с Украиной о закупках продукции ВПК РФ для ВСУ

© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKYУкраинский истребитель Миг-29
Украинский истребитель Миг-29 - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKY
Украинский истребитель Миг-29. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 7 мар — РИА Новости. Информация о том, что Казахстан ведёт переговоры с Украиной о закупках российской продукции ВПК для нужд ВСУ не соответствует действительности, заявили в минобороны республики.
"Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что якобы Казахстан ведет переговоры с "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
"Сообщаем, что с 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", - сообщили в минобороны Казахстана.
Ранее информированный источник сообщил РИА новости, что "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российской оборонки для нужд ВСУ,
По его информации, Киеву могут передать через зарегистрированные в Астане компании комплектующие для самолетов Су-24 и МиГ-29.
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