https://ria.ru/20240307/polyus-1931722698.html

Росмолодежь рассказала, сколько участников ВФМ поедут на Северный полюс

Росмолодежь рассказала, сколько участников ВФМ поедут на Северный полюс - РИА Новости, 07.03.2024

Росмолодежь рассказала, сколько участников ВФМ поедут на Северный полюс

Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи отправятся на Северный полюс, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:24

2024-03-07T14:24

2024-03-07T14:24

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

ксения разуваева

северный полюс

россия

владимир путин

в мире

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СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи отправятся на Северный полюс, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. "Только за первые сутки 2000 заявок было подано иностранными участниками на конкурс по отбору иностранцев для поездки в арктическиую экспедицию на атомном ледоколе на Северный полюс. И 29 иностранных участников отправятся на Северный полюс", - сказала Разуваева на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ксения разуваева, северный полюс, россия, владимир путин, в мире