https://ria.ru/20240307/osmotry-1931665216.html
Более 200 тысяч детей в Подмосковье прошли профилактические осмотры
Более 200 тысяч детей в Подмосковье прошли профилактические осмотры - РИА Новости, 07.03.2024
Более 200 тысяч детей в Подмосковье прошли профилактические осмотры
Профилактические осмотры на базе школ прошли уже 201,3 тысячи детей из Подмосковья с начала этого года, сообщила первый заместитель председателя правительства... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:50
2024-03-07T11:50
2024-03-07T11:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
дети
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Профилактические осмотры на базе школ прошли уже 201,3 тысячи детей из Подмосковья с начала этого года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Для проведения профилактических осмотров бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательное учреждение для осмотра, в том случае, если у ребенка заподозрят патологию, он будет направлен для прохождения второго этапа в поликлинику. Всего с начала года в образовательных учреждениях профосмотры прошли уже 201,3 тысячи детей", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, результаты проведенного осмотра ребенка родители смогут посмотреть в электронной медкарте. Данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете в течение 45 дней.
https://ria.ru/20240306/lgoty-1931497929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Дети