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Более 200 тысяч детей в Подмосковье прошли профилактические осмотры - РИА Новости, 07.03.2024
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Новости Подмосковья
 
11:50 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/osmotry-1931665216.html
Более 200 тысяч детей в Подмосковье прошли профилактические осмотры
Более 200 тысяч детей в Подмосковье прошли профилактические осмотры - РИА Новости, 07.03.2024
Более 200 тысяч детей в Подмосковье прошли профилактические осмотры
Профилактические осмотры на базе школ прошли уже 201,3 тысячи детей из Подмосковья с начала этого года, сообщила первый заместитель председателя правительства... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:50
2024-03-07T11:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Профилактические осмотры на базе школ прошли уже 201,3 тысячи детей из Подмосковья с начала этого года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Для проведения профилактических осмотров бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательное учреждение для осмотра, в том случае, если у ребенка заподозрят патологию, он будет направлен для прохождения второго этапа в поликлинику. Всего с начала года в образовательных учреждениях профосмотры прошли уже 201,3 тысячи детей", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, результаты проведенного осмотра ребенка родители смогут посмотреть в электронной медкарте. Данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете в течение 45 дней.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Дети

Более 200 тысяч детей в Подмосковье прошли профилактические осмотры

© Фото : Минздрав Московской областиПервый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : Минздрав Московской области
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Профилактические осмотры на базе школ прошли уже 201,3 тысячи детей из Подмосковья с начала этого года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
"Для проведения профилактических осмотров бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательное учреждение для осмотра, в том случае, если у ребенка заподозрят патологию, он будет направлен для прохождения второго этапа в поликлинику. Всего с начала года в образовательных учреждениях профосмотры прошли уже 201,3 тысячи детей", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
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По данным ведомства, результаты проведенного осмотра ребенка родители смогут посмотреть в электронной медкарте. Данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете в течение 45 дней.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаДети
 
 
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