https://ria.ru/20240307/osmotry-1931665216.html

Более 200 тысяч детей в Подмосковье прошли профилактические осмотры

Более 200 тысяч детей в Подмосковье прошли профилактические осмотры - РИА Новости, 07.03.2024

Более 200 тысяч детей в Подмосковье прошли профилактические осмотры

Профилактические осмотры на базе школ прошли уже 201,3 тысячи детей из Подмосковья с начала этого года, сообщила первый заместитель председателя правительства... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T11:50

2024-03-07T11:50

2024-03-07T11:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

дети

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Профилактические осмотры на базе школ прошли уже 201,3 тысячи детей из Подмосковья с начала этого года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Для проведения профилактических осмотров бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательное учреждение для осмотра, в том случае, если у ребенка заподозрят патологию, он будет направлен для прохождения второго этапа в поликлинику. Всего с начала года в образовательных учреждениях профосмотры прошли уже 201,3 тысячи детей", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, результаты проведенного осмотра ребенка родители смогут посмотреть в электронной медкарте. Данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете в течение 45 дней.

https://ria.ru/20240306/lgoty-1931497929.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , дети