https://ria.ru/20240307/ograblenie-1931842224.html

В Петербурге ищут нарушителя, который пытался ограбить банк

В Петербурге ищут нарушителя, который пытался ограбить банк - РИА Новости, 07.03.2024

В Петербурге ищут нарушителя, который пытался ограбить банк

В Петербурге ищут налетчика, который пытался ограбить финансовое учреждение на Васильевском острове, но скрылся ни с чем, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T23:10

2024-03-07T23:10

2024-03-07T23:10

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

васильевский остров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. В Петербурге ищут налетчика, который пытался ограбить финансовое учреждение на Васильевском острове, но скрылся ни с чем, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области. "Сегодня около 19.30 в полицию Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о попытке ограбления финансового учреждения, расположенного на 9-й линии Васильевского острова", – говорится в сообщении. Прибывшие полицейские установили, что неизвестный вошел в помещение, распылил газовый баллончик и потребовал деньги. "Получив отказ, злоумышленник скрылся, ничего не похитив. В настоящее время полицией приняты меры к его розыску и задержанию", — добавили в пресс-службе. По данным местного телеканала "78", мужчина пытался ограбить отделение банка "Солидарность", а затем скрылся на белом автомобиле.

https://ria.ru/20240214/khabarovsk-1927220832.html

санкт-петербург

ленинградская область

васильевский остров

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, васильевский остров