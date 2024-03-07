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В Петербурге ищут нарушителя, который пытался ограбить банк
В Петербурге ищут нарушителя, который пытался ограбить банк - РИА Новости, 07.03.2024
В Петербурге ищут нарушителя, который пытался ограбить банк
В Петербурге ищут налетчика, который пытался ограбить финансовое учреждение на Васильевском острове, но скрылся ни с чем, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T23:10
2024-03-07T23:10
2024-03-07T23:10
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. В Петербурге ищут налетчика, который пытался ограбить финансовое учреждение на Васильевском острове, но скрылся ни с чем, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области. "Сегодня около 19.30 в полицию Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о попытке ограбления финансового учреждения, расположенного на 9-й линии Васильевского острова", – говорится в сообщении. Прибывшие полицейские установили, что неизвестный вошел в помещение, распылил газовый баллончик и потребовал деньги. "Получив отказ, злоумышленник скрылся, ничего не похитив. В настоящее время полицией приняты меры к его розыску и задержанию", — добавили в пресс-службе. По данным местного телеканала "78", мужчина пытался ограбить отделение банка "Солидарность", а затем скрылся на белом автомобиле.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, васильевский остров
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Васильевский остров
В Петербурге ищут нарушителя, который пытался ограбить банк
В Петербурге ищут нарушителя, который пытался ограбить банк, но ничего не украл
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости.
В Петербурге ищут налетчика, который пытался ограбить финансовое учреждение на Васильевском острове, но скрылся ни с чем, сообщила пресс-служба ГУ МВД
по городу и Ленинградской области.
"Сегодня около 19.30 в полицию Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о попытке ограбления финансового учреждения, расположенного на 9-й линии Васильевского острова", – говорится в сообщении.
Прибывшие полицейские установили, что неизвестный вошел в помещение, распылил газовый баллончик и потребовал деньги.
"Получив отказ, злоумышленник скрылся, ничего не похитив. В настоящее время полицией приняты меры к его розыску и задержанию", — добавили в пресс-службе.
По данным местного телеканала "78", мужчина пытался ограбить отделение банка "Солидарность", а затем скрылся на белом автомобиле.
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