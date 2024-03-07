https://ria.ru/20240307/nigeriya-1931829154.html
СМИ: в Нигерии бандиты похитили более 200 школьников
СМИ: в Нигерии бандиты похитили более 200 школьников - РИА Новости, 07.03.2024
СМИ: в Нигерии бандиты похитили более 200 школьников
Более 200 школьников были похищены бандитами в центральном нигерийском штате Кадуна, сообщает издание Daily Post со ссылкой на бывшего сенатора от штата. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T20:52
2024-03-07T20:52
2024-03-07T20:52
в мире
россия
нигерия
борно
боко харам
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/51/1484705180_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_b3dd744ff0952b447b4d444757227a2b.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более 200 школьников были похищены бандитами в центральном нигерийском штате Кадуна, сообщает издание Daily Post со ссылкой на бывшего сенатора от штата. "Трагедия - узнать, что 232 ученика были похищены в деревне Курига", - пишет издание. Отмечается, что в четверг утром некие "бандиты" ворвались в начальную школу деревни Курига и похитили учеников и учителей. По словам местных жителей, их увели в близлежащий лес. По данным агентства, власти и полиция Нигерии пока никак не отреагировали на инцидент. Накануне сообщалось, что боевики нигерийской террористической группировки "Боко харам"* похитили более ста женщин в штате Борно на северо-востоке страны. Нигерийская террористическая группировка "Боко харам"* стала известна похищениями и убийствами людей с 2002 года. В марте 2015 года "Боко харам"* присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) и сменила название на "Западноафриканскую провинцию Исламского государства"* (ISWAP*). Позднее в группировке произошел раскол, сейчас "Боко харам"* и ISWAP* - две отдельные преступные группировки.* Террористические организации, запрещенные в России
https://ria.ru/20240130/niger-1924262272.html
https://ria.ru/20240227/nigeriya-1929706562.html
россия
нигерия
борно
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/51/1484705180_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_90c8012291552290474b4f7e629c0253.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нигерия, борно , боко харам, исламское государство*
В мире, Россия, Нигерия, Борно , Боко Харам, Исламское государство*
СМИ: в Нигерии бандиты похитили более 200 школьников
Daily Post: в Нигерии бандиты похитили более 200 школьников