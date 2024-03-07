https://ria.ru/20240307/nigeriya-1931829154.html

СМИ: в Нигерии бандиты похитили более 200 школьников

СМИ: в Нигерии бандиты похитили более 200 школьников - РИА Новости, 07.03.2024

СМИ: в Нигерии бандиты похитили более 200 школьников

Более 200 школьников были похищены бандитами в центральном нигерийском штате Кадуна, сообщает издание Daily Post со ссылкой на бывшего сенатора от штата. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T20:52

2024-03-07T20:52

2024-03-07T20:52

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более 200 школьников были похищены бандитами в центральном нигерийском штате Кадуна, сообщает издание Daily Post со ссылкой на бывшего сенатора от штата. "Трагедия - узнать, что 232 ученика были похищены в деревне Курига", - пишет издание. Отмечается, что в четверг утром некие "бандиты" ворвались в начальную школу деревни Курига и похитили учеников и учителей. По словам местных жителей, их увели в близлежащий лес. По данным агентства, власти и полиция Нигерии пока никак не отреагировали на инцидент. Накануне сообщалось, что боевики нигерийской террористической группировки "Боко харам"* похитили более ста женщин в штате Борно на северо-востоке страны. Нигерийская террористическая группировка "Боко харам"* стала известна похищениями и убийствами людей с 2002 года. В марте 2015 года "Боко харам"* присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) и сменила название на "Западноафриканскую провинцию Исламского государства"* (ISWAP*). Позднее в группировке произошел раскол, сейчас "Боко харам"* и ISWAP* - две отдельные преступные группировки.* Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20240130/niger-1924262272.html

https://ria.ru/20240227/nigeriya-1929706562.html

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в мире, россия, нигерия, борно , боко харам, исламское государство*