Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Нигерии бандиты похитили более 200 школьников - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/nigeriya-1931829154.html
СМИ: в Нигерии бандиты похитили более 200 школьников
СМИ: в Нигерии бандиты похитили более 200 школьников - РИА Новости, 07.03.2024
СМИ: в Нигерии бандиты похитили более 200 школьников
Более 200 школьников были похищены бандитами в центральном нигерийском штате Кадуна, сообщает издание Daily Post со ссылкой на бывшего сенатора от штата. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T20:52
2024-03-07T20:52
в мире
россия
нигерия
борно
боко харам
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/51/1484705180_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_b3dd744ff0952b447b4d444757227a2b.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более 200 школьников были похищены бандитами в центральном нигерийском штате Кадуна, сообщает издание Daily Post со ссылкой на бывшего сенатора от штата. "Трагедия - узнать, что 232 ученика были похищены в деревне Курига", - пишет издание. Отмечается, что в четверг утром некие "бандиты" ворвались в начальную школу деревни Курига и похитили учеников и учителей. По словам местных жителей, их увели в близлежащий лес. По данным агентства, власти и полиция Нигерии пока никак не отреагировали на инцидент. Накануне сообщалось, что боевики нигерийской террористической группировки "Боко харам"* похитили более ста женщин в штате Борно на северо-востоке страны. Нигерийская террористическая группировка "Боко харам"* стала известна похищениями и убийствами людей с 2002 года. В марте 2015 года "Боко харам"* присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) и сменила название на "Западноафриканскую провинцию Исламского государства"* (ISWAP*). Позднее в группировке произошел раскол, сейчас "Боко харам"* и ISWAP* - две отдельные преступные группировки.* Террористические организации, запрещенные в России
https://ria.ru/20240130/niger-1924262272.html
https://ria.ru/20240227/nigeriya-1929706562.html
россия
нигерия
борно
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/51/1484705180_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_90c8012291552290474b4f7e629c0253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нигерия, борно , боко харам, исламское государство*
В мире, Россия, Нигерия, Борно , Боко Харам, Исламское государство*
СМИ: в Нигерии бандиты похитили более 200 школьников

Daily Post: в Нигерии бандиты похитили более 200 школьников

© AP Photo / Olamikan GbemigaПолиция Нигерии
Полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Olamikan Gbemiga
Полиция Нигерии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более 200 школьников были похищены бандитами в центральном нигерийском штате Кадуна, сообщает издание Daily Post со ссылкой на бывшего сенатора от штата.
"Трагедия - узнать, что 232 ученика были похищены в деревне Курига", - пишет издание.
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
СМИ: при нападении на деревню в Нигере погибли более 20 человек
30 января, 03:49
Отмечается, что в четверг утром некие "бандиты" ворвались в начальную школу деревни Курига и похитили учеников и учителей. По словам местных жителей, их увели в близлежащий лес.
По данным агентства, власти и полиция Нигерии пока никак не отреагировали на инцидент.
Нигерия - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
В Нигерии опровергли сообщение о подготовке госпереворота
27 февраля, 10:20
Накануне сообщалось, что боевики нигерийской террористической группировки "Боко харам"* похитили более ста женщин в штате Борно на северо-востоке страны.
Нигерийская террористическая группировка "Боко харам"* стала известна похищениями и убийствами людей с 2002 года. В марте 2015 года "Боко харам"* присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) и сменила название на "Западноафриканскую провинцию Исламского государства"* (ISWAP*). Позднее в группировке произошел раскол, сейчас "Боко харам"* и ISWAP* - две отдельные преступные группировки.
* Террористические организации, запрещенные в России
 
В миреРоссияНигерияБорноБоко ХарамИсламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала