https://ria.ru/20240307/nigeriya-1931625996.html

Нигерия планирует вступить в БРИКС, заявил глава МИД страны

Нигерия планирует вступить в БРИКС, заявил глава МИД страны - РИА Новости, 07.03.2024

Нигерия планирует вступить в БРИКС, заявил глава МИД страны

Нигерия намерена подать заявку в БРИКС, рассказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Юсуф Туггар. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T07:36

2024-03-07T07:36

2024-03-07T11:08

в мире

нигерия

москва

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931629951_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7fd0c2d54cd7df69adcb94fddc569593.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Нигерия намерена подать заявку в БРИКС, рассказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Юсуф Туггар."Мы намерены сделать это. Как я уже говорил, в Нигерии совещательная демократическая система. Таким образом, до принятия таких мер, как правило, осуществляется активное взаимодействие с различными заинтересованными группами и различными внутренними органами", — сказал он.Министр отметил важность присутствия вице-президента Нигерии Кашима Шеттима на последнем саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике."Мы очень заинтересованы в этом и ждем этого с нетерпением", — добавил Туггар, говоря о присоединении к организации.Глава нигерийского внешнеполитического ведомства прибыл в Москву с официальным визитом.Читайте интервью полностью >>

https://ria.ru/20240228/brics-1930094455.html

https://ria.ru/20240304/briks-1931074303.html

нигерия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Министр иностранных дел Нигерии о намерении страны подать заявление на вступление в БРИКС Нигерия намерена подать заявление на вступление в БРИКС, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Юсуф Туггар 2024-03-07T07:36 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигерия, москва, брикс