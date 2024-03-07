https://ria.ru/20240307/nigeriya-1931625996.html
Нигерия планирует вступить в БРИКС, заявил глава МИД страны
Нигерия планирует вступить в БРИКС, заявил глава МИД страны - РИА Новости, 07.03.2024
Нигерия планирует вступить в БРИКС, заявил глава МИД страны
Нигерия намерена подать заявку в БРИКС, рассказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Юсуф Туггар. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T07:36
2024-03-07T07:36
2024-03-07T11:08
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Нигерия намерена подать заявку в БРИКС, рассказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Юсуф Туггар."Мы намерены сделать это. Как я уже говорил, в Нигерии совещательная демократическая система. Таким образом, до принятия таких мер, как правило, осуществляется активное взаимодействие с различными заинтересованными группами и различными внутренними органами", — сказал он.Министр отметил важность присутствия вице-президента Нигерии Кашима Шеттима на последнем саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике."Мы очень заинтересованы в этом и ждем этого с нетерпением", — добавил Туггар, говоря о присоединении к организации.Глава нигерийского внешнеполитического ведомства прибыл в Москву с официальным визитом.Читайте интервью полностью >>
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Министр иностранных дел Нигерии о намерении страны подать заявление на вступление в БРИКС
Нигерия намерена подать заявление на вступление в БРИКС, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Юсуф Туггар
2024-03-07T07:36
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PT0M35S
РИА Новости
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в мире, нигерия, москва, брикс
В мире, Нигерия, Москва, БРИКС
Нигерия планирует вступить в БРИКС, заявил глава МИД страны
Глава МИД Туггар: Нигерия планирует подать заявление на вступление в БРИКС