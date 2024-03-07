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Юсуф Туггар: Нигерия намерена подать заявку в БРИКС

Юсуф Туггар: Нигерия намерена подать заявку в БРИКС - РИА Новости, 07.03.2024

Юсуф Туггар: Нигерия намерена подать заявку в БРИКС

Нигерия является одной из крупнейших стран африканского континента, которая намерена продолжить развивать отношения с Россией в рамках ВТС, ряда экономических... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T10:30

2024-03-07T10:30

2024-03-07T10:38

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Нигерия является одной из крупнейших стран африканского континента, которая намерена продолжить развивать отношения с Россией в рамках ВТС, ряда экономических направлений, включая нефтегазовую отрасль. Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал во время своего официального визита в Москву о том, какие перспективы сотрудничества между двумя странами в области атомной энергетики, о заинтересованности Абуджи в возможностях использования альтернативной SWIFT системы расчетов, а также о перспективах военного сотрудничества с Россией и намерении вступить в БРИКС.– Нигерия ранее выразила свою заинтересованность в присоединении к БРИКС. Действительно ли вы официально подали заявление о вступлении в сообщество БРИКС или намеревались сделать это?– Мы намерены сделать это. Как я уже говорил, Нигерия является совещательной демократической системой. Таким образом, до принятия таких мер, как правило осуществляется активное взаимодействие с различными заинтересованными группами и различными внутренними органами. То, что является очевидным, это присутствие вице-президента Кашима Шеттима в Южно-Африканской Республике на последнем саммите БРИКС. Мы очень заинтересованы в этом и ждем этого с нетерпением.– Вы упомянули сегодня в ходе пресс-конференции с главой МИД России Лавровым, что президент Тинубу хотел бы посетить Россию. Когда он должен быть здесь?– Скоро. Как вы знаете, визиты обсуждаются или решаются обеими сторонами. Итак, мы этот вопрос обсудим с нашими российскими партнерами и назначим удобную для обеих сторон дату. И я могу вас заверить, что это произойдет.– Недавно Нигерия получила партию удобрений из России объемом 34 тысячи тонн. Обсуждали ли вы сегодня со своим российским коллегой получение других гуманитарных грузов? Если это так, то когда и что конкретно будет поставлено?– Мы обсуждали помощь, которая была оказана Нигерии в виде удобрений. Я поблагодарил его за этот добрый жест. Нигерия очень благодарна. Продовольственная безопасность занимает первостепенное значение для Нигерии. На самом деле, у президента Тинубу есть повестка дня из восьми пунктов, на первом месте этой повестки – продовольственная безопасность. Это то, к чему мы относимся очень серьезно. В то же время у нас есть инициатива президента по удобрениям, которая привела к скачку производства удобрений в Нигерии. У нас есть заводы по смешиванию комплексных удобрений NPK. Многие предприятия инвестировали в это, и мы стали свидетелями значительного улучшения, поскольку продовольственная безопасность очень важна для нас.– Насколько я понимаю, Россия не будет в ближайшее время проводить какие-либо другие поставки?– Это то, что может произойти. Не нам решать. Вы знаете, когда вам помогают добрым жестом, человек на принимающей стороне не решает, что получает.– Вслед за введением в отношении России западных санкций, Москва создала альтернативную SWIFT систему. Она называется Системой передачи финансовых сообщений (СПФС). Насколько важным вы считаете этот шаг? Планируете ли вы присоединиться к этой системе?– Это очень интересная система. Это приветствуется. Знаете, чем больше, тем лучше, как говорится. Это не значит, что SWIFT – плохая система, но если есть другие альтернативы, Нигерия их рассмотрит. Понимаете, подход Нигерии – это стратегическая автономия. Поэтому мы сотрудничаем со всеми партнерами. Мы не предвзяты, когда речь идет о том, что отвечает нашим национальным интересам. Поэтому мы приветствуем это. Это то, что мы рассмотрим. И если это будет в наших интересах, мы обязательно это сделаем.– Вы упомянули, что Нигерия заинтересована в ядерной энергетике; возможно, строительство атомной электростанции или использование ее в медицинской сфере. Можете ли вы сказать, на каком этапе находятся переговоры с Россией в этой сфере? Вы уже определились, вам нужна малая АЭС или большая по мощности?– Да. Это взаимодействие между Нигерией и Россией продолжается. Это не ново. На самом деле, в составе моей делегации есть председатель Нигерийской комиссии по атомной энергии, и у нас уже есть нигерийцы, которые проходят обучение в области ядерной энергетики, в области ядерных исследований.И, конечно же, ядерная энергия – это одна из областей, которая имеет множество применений. Так что это не просто производство электроэнергии и энергии. Она также имеет медицинское применение, например, радиационная обработка, сельскохозяйственное применение, промышленное применение. То есть, мы рассматриваем все аспекты, целостно. И мы счастливы, что Россия является нашим партнером.– Когда можно ожидать практических шагов в этой сфере?– Как я уже сказал, практические шаги уже реализуются, так как людей обучают, закладываются вехи (на этом пути – ред.). Именно это обсуждает глава комиссии с партнерами в "Росатоме". Мы сейчас пытаемся ускорить этот процесс.– Сегодня также зашла речь о военном сотрудничестве. Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия рассматривает расширение военного сотрудничества с Нигерией. Заинтересованы ли вы в этом, в какой сфере вы хотели бы укрепить сотрудничество?– Все, по разным направлениям. Нигерия – крупная страна в регионе, сталкивающемся со многими вызовами. Внутри страны быстрый рост населения и уровень бедности вызывают множество опасений в сфере безопасности. Поэтому сильная или более сильная Нигерия – это путь к более стабильному региону, что в интересах всей планеты.– Испытываете ли вы давление со стороны Запада из-за вашего сотрудничества и военного сотрудничества с Россией?– Вы должны понять одну вещь: Нигерия не из тех стран, которые поддаются давлению. Мы с самого начала придерживаемся одного мнения, и с момента обретения независимости в 1960 году мы стали частью движения неприсоединения. Мы делаем то, что считаем правильным для нас, как страны, и нам никто ничего не диктует.– Транссахарский газопровод является одним из самых амбициозных инфраструктурных проектов Нигерии. Повлияли ли события, происходящие в Нигере, на реализацию этого проекта? И когда вы планируете запустить его?– Транссахарский газопровод столкнулся с рядом проблем еще до переворота в Нигере. У нас были определенные разногласия в ходе переговоров с Алжиром, которые, как я полагаю, были урегулированы. Итак, мы не считаем эту проблему с Нигером чем-то постоянным. Это временное явление, и это (проект Транссахарского газопровода – ред.) то, что отвечает общим интересам Нигерии и Нигера, а также Алжира. Со стороны Нигерии у нас есть газопровод Аджаокута-Абуджа-Кадуна-Кано, который зашел далеко. Он скоро будет завершен, так что он уже существует. И вы знаете, это вопрос экономики, это вопрос возможностей для бизнеса, частного сектора. Так что это то, что будет управляться независимо от того, есть ли различия или нет. Это даже поможет сгладить различия. И это не единственный трубопровод, который у нас есть, есть еще и трубопровод Нигерия-Марокко, и у нас уже есть западноафриканский газопровод, который поставляет газ в Республику Бенин, Того, а затем в Гану.Видите ли, такого рода связи, которые Нигерия закрепляет, делают целесообразным и важным для таких стран, как Россия, сосредоточиться на Нигерии и сотрудничать с Нигерией. Помимо Транссахарского газопровода, у нас также есть железнодорожная линия Кано-Маради, которая соединяется с железнодорожной линией Лагос-Кано, вплоть до морского порта. И это находится на вершине так называемого торгового и транспортного коридора Лагос-Кано-Джибия.

https://ria.ru/20230727/afrika-1886681014.html

https://ria.ru/20240116/tsb-1921636495.html

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

https://ria.ru/20230817/gaz-1890493206.html

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Министр иностранных дел Нигерии о намерении страны подать заявление на вступление в БРИКС Нигерия намерена подать заявление на вступление в БРИКС, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Юсуф Туггар 2024-03-07T10:30 true PT0M35S

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Ольга Фомченкова

нигерия, брикс, интервью - авторы, интервью