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Сенатор назвал СВО лишь поводом для вступления Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 07.03.2024
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16:01 07.03.2024 (обновлено: 16:16 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/nato-1931762444.html
Сенатор назвал СВО лишь поводом для вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Сенатор назвал СВО лишь поводом для вступления Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 07.03.2024
Сенатор назвал СВО лишь поводом для вступления Швеции и Финляндии в НАТО
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Спецоперация России была не причиной, а поводом для втягивания Швеции и Финляндии в НАТО, альянс укрепляет свой наступательный... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:01
2024-03-07T16:16
в мире
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Спецоперация России была не причиной, а поводом для втягивания Швеции и Финляндии в НАТО, альянс укрепляет свой наступательный потенциал, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Швеция 7 марта официально вступит в НАТО и станет 32-м членом альянса, говорится в сообщении Белого дома."То, как усиленно втягивали Финляндию и Швецию в НАТО, говорит о том, что СВО было не причиной этого процесса, а поводом. Расширение НАТО - первично. Собственно, и вся история украинского конфликта убеждает именно в этом. Отсылка на настроения самих скандинавов не очень корректна - в той атмосфере предвоенного психоза и лжи по поводу происходящего на Украине у людей просто не было выбора, как бездумно бежать в давно подготовленные атлантические "ласковые сети", - сказал Косачев РИА Новости.По его словам, это означает, что Швеция нужна вовсе не для усиления обороны, "у России до этого дня не было военных, пограничных, гуманитарных и иных претензий и поводов для конфликтов". "Шведы понадобились для укрепления наступательного потенциала, а заодно и для размазывания ответственности на более широкий круг стран. Шире круг поруки, так сказать", - подчеркнул он.Кроме того, отметил Косачев, "уже очевидно, что для Вашингтона и его европейской свиты главной (пусть Украина не обижается) ареной будущего противостояния видится именно Арктика". Это битва за ресурсы, северные транспортные коридоры, территории, влияние и многое другое, сказал политик.При этом он добавил, что "никаких выгод именно Швеция от этого не обретёт". "Опасный шаг некогда трезвых шведских элит, который может стать и роковым", - заключил парламентарий.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931663624.html
https://ria.ru/20240304/ucheniya-1930898482.html
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в мире, финляндия, швеция, нато, россия, константин косачев, совет федерации рф
В мире, Финляндия, Швеция, НАТО, Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
Сенатор назвал СВО лишь поводом для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Косачев: вступление Швеции и Финляндии в НАТО не связано со спецоперацией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Спецоперация России была не причиной, а поводом для втягивания Швеции и Финляндии в НАТО, альянс укрепляет свой наступательный потенциал, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Швеция 7 марта официально вступит в НАТО и станет 32-м членом альянса, говорится в сообщении Белого дома.
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"То, как усиленно втягивали Финляндию и Швецию в НАТО, говорит о том, что СВО было не причиной этого процесса, а поводом. Расширение НАТО - первично. Собственно, и вся история украинского конфликта убеждает именно в этом. Отсылка на настроения самих скандинавов не очень корректна - в той атмосфере предвоенного психоза и лжи по поводу происходящего на Украине у людей просто не было выбора, как бездумно бежать в давно подготовленные атлантические "ласковые сети", - сказал Косачев РИА Новости.
По его словам, это означает, что Швеция нужна вовсе не для усиления обороны, "у России до этого дня не было военных, пограничных, гуманитарных и иных претензий и поводов для конфликтов". "Шведы понадобились для укрепления наступательного потенциала, а заодно и для размазывания ответственности на более широкий круг стран. Шире круг поруки, так сказать", - подчеркнул он.
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Кроме того, отметил Косачев, "уже очевидно, что для Вашингтона и его европейской свиты главной (пусть Украина не обижается) ареной будущего противостояния видится именно Арктика". Это битва за ресурсы, северные транспортные коридоры, территории, влияние и многое другое, сказал политик.
При этом он добавил, что "никаких выгод именно Швеция от этого не обретёт". "Опасный шаг некогда трезвых шведских элит, который может стать и роковым", - заключил парламентарий.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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В миреФинляндияШвецияНАТОРоссияКонстантин КосачевСовет Федерации РФ
 
 
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