https://ria.ru/20240307/nato-1931731202.html

Швеция официально вступит в НАТО 7 марта

Швеция официально вступит в НАТО 7 марта - РИА Новости, 07.03.2024

Швеция официально вступит в НАТО 7 марта

Швеция 7 марта официально вступит в НАТО и станет 32-м членом альянса, говорится в сообщении Белого дома. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:50

2024-03-07T14:50

2024-03-07T17:45

в мире

швеция

нато

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Швеция 7 марта официально вступит в НАТО и станет 32-м членом альянса, говорится в сообщении Белого дома.Ранее во вторник президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Венгрия была последней страной-членом НАТО, которая препятствовала вступлению Швеции в альянс."Швеция 7 марта 2024 года официально присоединяется к союзу НАТО и становится 32-м союзником", - говорится в сообщении на сайте администрации президента США.По заявлению Белого дома, вступление Швеции в альянс сделает его "еще безопаснее".Канцелярия правительства Швеции сообщила, что премьер-министр Ульф Кристерссон и глава МИД Тобиас Билльстрём отправляются в Вашингтон 6 марта.По информации шведских СМИ, визит премьера и главы МИД в Вашингтон связан со вступлением страны в НАТО.В соответствии с Североатлантическим договором, страна становится членом НАТО сразу после того, как ратификационные грамоты передаются правительству Соединенных Штатов.Ранее шведский телеканал TV4 сообщил, что церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится 11 марта.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции изначально не одобрялась Турцией и Венгрией.Поначалу Анкара выразила обеспокоенность по поводу поддержки Швецией курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. Позитивные сдвиги в случае с Турцией наметились после того, как Швеция на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки в НАТО способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".В Венгрии против ратификации заявки выступали депутаты парламента, отмечавшие, что власти Швеции стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. В частности, венгерские власти отмечали, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО.

https://ria.ru/20240307/shvetsiya-1931663624.html

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Как расширялась НАТО Швеция присоединилась к Организации Североатлантического договора 7 марта. Годом ранее в альянс вступила еще одна страна Северной Европы, Финляндия. Теперь к ним будут применять пятую статью Североатлантического пакта (заключен в Вашингтоне в 1949 году). В этой статье сказано, что нападение на одного из членов НАТО расценивается как агрессия против всего блока, и каждый участник должен помочь пострадавшей стороне. Смотрите в видеоинфографике Ria, как расширялся этот военно-политический союз и сколько государств в него входит сейчас. 2024-03-07T14:50 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, швеция, нато