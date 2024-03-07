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Поворот на Запад стал для Молдавии красивой сказкой, заявила Гуцул - РИА Новости, 07.03.2024
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23:26 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/moldaviya-1931842935.html
Поворот на Запад стал для Молдавии красивой сказкой, заявила Гуцул
Поворот на Запад стал для Молдавии красивой сказкой, заявила Гуцул - РИА Новости, 07.03.2024
Поворот на Запад стал для Молдавии красивой сказкой, заявила Гуцул
Поворот на Запад стал для Молдавии не более чем красивой сказкой, в действительности жители республики живут все хуже и хуже, заявила глава гагаузской автономии РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T23:26
2024-03-07T23:26
молдавия
россия
гагаузия
владимир путин
евгения гуцул
валентина матвиенко
совет федерации рф
таможенный союз
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Поворот на Запад стал для Молдавии не более чем красивой сказкой, в действительности жители республики живут все хуже и хуже, заявила глава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, отметив, что молдаване не хотят разрывать связи с Россией. "Три с половиной года назад нам нарисовали красивую сказку. Нам сказали, что мы будем жить по европейским стандартам, если мы будем поддерживать Европейский союз. Но, к сожалению, мы видим, что наши жители, республики Молдова, все хуже и хуже живут. Поэтому большинство жителей, граждан республики Молдова, выходят за то, чтобы не прерывать связи с Россией", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24". Гуцул также отметила, что ее встреча с российским президентом Владимиром Путиным показала, что Москва заинтересована в том, чтобы жители как Гагаузии, так и всей Молдавии имели дружеские отношения с Россией. Гуцул находится с рабочим визитом в России, где у нее состоялись встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти РФ. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее в четверг глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ, комментируя встречу президента России Владимира Путина с Гуцул, заявил, что общение молдавских оппозиционеров с руководством России противоречит интересам молдавских граждан. При этом он назвал главу гагаузской автономии "представителем криминальной группировки "Шор". И. о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну сообщал о скорой передаче в суд материалов уголовного дела в отношении Гуцул. Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что Кишинев готовит арест главы Гагаузии сразу после ее возвращения из России. Гуцул подчеркивала, что вернется в страну, несмотря на давление со стороны центральных властей. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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молдавия, россия, гагаузия, владимир путин, евгения гуцул, валентина матвиенко, совет федерации рф, таможенный союз, в мире
Молдавия, Россия, Гагаузия, Владимир Путин, Евгения Гуцул, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Таможенный союз, В мире
Поворот на Запад стал для Молдавии красивой сказкой, заявила Гуцул

Гуцул: поворот на Запад стал для Молдавии красивой сказкой, жители живут хуже

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Поворот на Запад стал для Молдавии не более чем красивой сказкой, в действительности жители республики живут все хуже и хуже, заявила глава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, отметив, что молдаване не хотят разрывать связи с Россией.
"Три с половиной года назад нам нарисовали красивую сказку. Нам сказали, что мы будем жить по европейским стандартам, если мы будем поддерживать Европейский союз. Но, к сожалению, мы видим, что наши жители, республики Молдова, все хуже и хуже живут. Поэтому большинство жителей, граждан республики Молдова, выходят за то, чтобы не прерывать связи с Россией", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
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Гуцул также отметила, что ее встреча с российским президентом Владимиром Путиным показала, что Москва заинтересована в том, чтобы жители как Гагаузии, так и всей Молдавии имели дружеские отношения с Россией.
Гуцул находится с рабочим визитом в России, где у нее состоялись встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти РФ. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее в четверг глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ, комментируя встречу президента России Владимира Путина с Гуцул, заявил, что общение молдавских оппозиционеров с руководством России противоречит интересам молдавских граждан. При этом он назвал главу гагаузской автономии "представителем криминальной группировки "Шор". И. о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну сообщал о скорой передаче в суд материалов уголовного дела в отношении Гуцул. Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что Кишинев готовит арест главы Гагаузии сразу после ее возвращения из России. Гуцул подчеркивала, что вернется в страну, несмотря на давление со стороны центральных властей.
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После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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