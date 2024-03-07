https://ria.ru/20240307/moldavia-1931814872.html
Санду сводит счеты с главой Гагаузии, прикрываясь законом, заявила Захарова
Санду сводит счеты с главой Гагаузии, прикрываясь законом, заявила Захарова - РИА Новости, 07.03.2024
Санду сводит счеты с главой Гагаузии, прикрываясь законом, заявила Захарова
Президент Молдавии Майя Санду, прикрываясь законом, сводит счеты с главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T19:14
2024-03-07T19:14
2024-03-07T19:54
молдавия
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, прикрываясь законом, сводит счеты с главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии телеканалу RT."Санду уже даже не стесняется своих действий, хотя все прекрасно понимают, что она использует законность ровно в противоположных целях. А именно как элемент политического сведения счетов, давления, а в данном случае <...> прямых угроз человеку, за которым не просто голоса избирателей, а еще и борьба <...> ее электората (я говорю о Гуцул), которые второй раз подтвердили, буквально выйдя на улицу, результаты своего волеизъявления", — подчеркнула дипломат.По ее словам, нынешняя администрация Молдавии прикрывается демократией, а на самом деле пытается установить диктатуру на территории страны."То, что вчера и сегодня происходит в Молдавии, и мы это наблюдаем уже какой месяц после прихода Санду, об этом свидетельствует, на мой взгляд, ярче всего", — резюмировала Захарова.Сейчас Гуцул находится с рабочим визитом в России, где у нее состоялись встречи с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и другими представителями власти. Она также приняла участие во Всемирном фестивале молодежи и провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у Гагаузии действуют соглашения о партнерстве. В среду глава автономии обсудила с Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Как отметила сама Гуцул, кое-кому в Кишиневе ее общение с российским лидером не дает покоя. Подтверждением тому стало сегодняшнее заявление главы пресс-службы правительства Молдавии Даниела Водэ, по мнению которого контакты оппозиционеров с руководством России противоречат интересам молдавских граждан. Он также назвал гагаузского лидера представителем криминальной группировки "Шор". Кроме того, накануне исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян заявил в интервью телеканалу Jurnal TV о скорой передаче в суд материалов уголовного дела против Гуцул. Эти слова прозвучали сразу после того, как ведущий эфира сообщил, что глава автономии разместила в Telegram-канале публикацию о встрече с Путиным.В свою очередь, молдавский оппозиционер Илан Шор сообщил, что Кишинев готовит арест Гуцул сразу после ее возвращения на родину.Ситуация в автономииВесной прошлого года Гуцул одержала победу на выборах главы Гагаузии, на которых была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство республики.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
https://ria.ru/20240307/gutsul-1931719110.html
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Захарова о возбуждении уголовного дела в отношении главы Гагаузии
Захарова о возбуждении уголовного дела в отношении главы Гагаузии
2024-03-07T19:14
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молдавия, майя санду, россия, евгения гуцул, мария захарова, совет федерации рф, гагаузия, в мире, владимир путин, таможенный союз
Молдавия, Майя Санду, Россия, Евгения Гуцул, Мария Захарова, Совет Федерации РФ, Гагаузия, В мире, Владимир Путин, Таможенный союз
Санду сводит счеты с главой Гагаузии, прикрываясь законом, заявила Захарова
Захарова: Санду сводит счеты с главой Гагаузии Гуцул, прикрываясь законом
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Президент Молдавии Майя Санду, прикрываясь законом, сводит счеты с главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии телеканалу RT.
"Санду уже даже не стесняется своих действий, хотя все прекрасно понимают, что она использует законность ровно в противоположных целях. А именно как элемент политического сведения счетов, давления, а в данном случае <...> прямых угроз человеку, за которым не просто голоса избирателей, а еще и борьба <...> ее электората (я говорю о Гуцул), которые второй раз подтвердили, буквально выйдя на улицу, результаты своего волеизъявления", — подчеркнула дипломат.
По ее словам, нынешняя администрация Молдавии прикрывается демократией, а на самом деле пытается установить диктатуру на территории страны.
"То, что вчера и сегодня происходит в Молдавии, и мы это наблюдаем уже какой месяц после прихода Санду, об этом свидетельствует, на мой взгляд, ярче всего", — резюмировала Захарова.
Сейчас Гуцул находится с рабочим визитом в России, где у нее состоялись встречи с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и другими представителями власти. Она также приняла участие во Всемирном фестивале молодежи и провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у Гагаузии действуют соглашения о партнерстве. В среду глава автономии обсудила с Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Как отметила сама Гуцул, кое-кому в Кишиневе ее общение с российским лидером не дает покоя. Подтверждением тому стало сегодняшнее заявление главы пресс-службы правительства Молдавии Даниела Водэ, по мнению которого контакты оппозиционеров с руководством России противоречат интересам молдавских граждан. Он также назвал гагаузского лидера представителем криминальной группировки "Шор".
Кроме того, накануне исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян заявил в интервью телеканалу Jurnal TV о скорой передаче в суд материалов уголовного дела против Гуцул. Эти слова прозвучали сразу после того, как ведущий эфира сообщил, что глава автономии разместила в Telegram-канале публикацию о встрече с Путиным.
В свою очередь, молдавский оппозиционер Илан Шор
сообщил, что Кишинев готовит арест Гуцул сразу после ее возвращения на родину.
Глава Гагаузии Гуцул вернется в Молдавию после визита в Россию
Весной прошлого года Гуцул одержала победу на выборах главы Гагаузии, на которых была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду
до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство республики.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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