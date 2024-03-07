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Милей не отвечает интересам народа Аргентины, заявили в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 07.03.2024
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11:57 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/miley-1931667545.html
Милей не отвечает интересам народа Аргентины, заявили в Буэнос-Айресе
Милей не отвечает интересам народа Аргентины, заявили в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 07.03.2024
Милей не отвечает интересам народа Аргентины, заявили в Буэнос-Айресе
Недружественно настроенный к России президент Аргентины Хавьер Милей не отвечает интересам аргентинского народа, который продолжает тепло относиться к России,... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:57
2024-03-07T11:57
аргентина
россия
хавьер милей
в мире
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. Недружественно настроенный к России президент Аргентины Хавьер Милей не отвечает интересам аргентинского народа, который продолжает тепло относиться к России, заявила РИА Новости депутат парламента Меркосур от Аргентины, бывший депутат аргентинского парламента Хулия Перье. "Правительство Аргентины сегодня недружественное России и не будет дружественным, потому что мы, к сожалению, в руках крайне правого главы государства, не отвечающего ни интересам, ни нуждам аргентинского народа", - сказала депутат на полях Всемирного фестиваля молодежи. Народ Аргентины даже при таких властях остается дружественным России, подчеркнула собеседница агентства. Она добавила, что власти в стране могут смениться в ближайшем будущем. "У нас в следующем году выборы в парламент, выборы президента через три года. Все однозначно может измениться", - сказала Перье. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240208/argentina-1926122370.html
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аргентина, россия, хавьер милей, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Аргентина, Россия, Хавьер Милей, В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Милей не отвечает интересам народа Аргентины, заявили в Буэнос-Айресе

Аргентинский депутат: недружественный к РФ Милей не отвечает интересам народа

CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / z231210a-19Хавьер Милей
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / z231210a-19
Хавьер Милей. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. Недружественно настроенный к России президент Аргентины Хавьер Милей не отвечает интересам аргентинского народа, который продолжает тепло относиться к России, заявила РИА Новости депутат парламента Меркосур от Аргентины, бывший депутат аргентинского парламента Хулия Перье.
"Правительство Аргентины сегодня недружественное России и не будет дружественным, потому что мы, к сожалению, в руках крайне правого главы государства, не отвечающего ни интересам, ни нуждам аргентинского народа", - сказала депутат на полях Всемирного фестиваля молодежи.
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Народ Аргентины даже при таких властях остается дружественным России, подчеркнула собеседница агентства. Она добавила, что власти в стране могут смениться в ближайшем будущем. "У нас в следующем году выборы в парламент, выборы президента через три года. Все однозначно может измениться", - сказала Перье.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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АргентинаРоссияХавьер МилейВ миреВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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