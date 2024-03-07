https://ria.ru/20240307/miley-1931667545.html

Милей не отвечает интересам народа Аргентины, заявили в Буэнос-Айресе

Милей не отвечает интересам народа Аргентины, заявили в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 07.03.2024

Милей не отвечает интересам народа Аргентины, заявили в Буэнос-Айресе

Недружественно настроенный к России президент Аргентины Хавьер Милей не отвечает интересам аргентинского народа, который продолжает тепло относиться к России,... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T11:57

2024-03-07T11:57

2024-03-07T11:57

аргентина

россия

хавьер милей

в мире

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. Недружественно настроенный к России президент Аргентины Хавьер Милей не отвечает интересам аргентинского народа, который продолжает тепло относиться к России, заявила РИА Новости депутат парламента Меркосур от Аргентины, бывший депутат аргентинского парламента Хулия Перье. "Правительство Аргентины сегодня недружественное России и не будет дружественным, потому что мы, к сожалению, в руках крайне правого главы государства, не отвечающего ни интересам, ни нуждам аргентинского народа", - сказала депутат на полях Всемирного фестиваля молодежи. Народ Аргентины даже при таких властях остается дружественным России, подчеркнула собеседница агентства. Она добавила, что власти в стране могут смениться в ближайшем будущем. "У нас в следующем году выборы в парламент, выборы президента через три года. Все однозначно может измениться", - сказала Перье. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240208/argentina-1926122370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

аргентина, россия, хавьер милей, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024