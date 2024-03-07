https://ria.ru/20240307/miley-1931667545.html
Милей не отвечает интересам народа Аргентины, заявили в Буэнос-Айресе
Милей не отвечает интересам народа Аргентины, заявили в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 07.03.2024
Милей не отвечает интересам народа Аргентины, заявили в Буэнос-Айресе
Недружественно настроенный к России президент Аргентины Хавьер Милей не отвечает интересам аргентинского народа, который продолжает тепло относиться к России,... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:57
2024-03-07T11:57
2024-03-07T11:57
аргентина
россия
хавьер милей
в мире
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917738570_0:328:1476:1158_1920x0_80_0_0_1478c3bbb22e977f1a98f296e0fca196.jpg
СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. Недружественно настроенный к России президент Аргентины Хавьер Милей не отвечает интересам аргентинского народа, который продолжает тепло относиться к России, заявила РИА Новости депутат парламента Меркосур от Аргентины, бывший депутат аргентинского парламента Хулия Перье. "Правительство Аргентины сегодня недружественное России и не будет дружественным, потому что мы, к сожалению, в руках крайне правого главы государства, не отвечающего ни интересам, ни нуждам аргентинского народа", - сказала депутат на полях Всемирного фестиваля молодежи. Народ Аргентины даже при таких властях остается дружественным России, подчеркнула собеседница агентства. Она добавила, что власти в стране могут смениться в ближайшем будущем. "У нас в следующем году выборы в парламент, выборы президента через три года. Все однозначно может измениться", - сказала Перье. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240208/argentina-1926122370.html
https://ria.ru/20240229/miley-1930132720.html
аргентина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917738570_0:272:1476:1379_1920x0_80_0_0_5b57532a46416b12e12b69e6972638bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, россия, хавьер милей, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Аргентина, Россия, Хавьер Милей, В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Милей не отвечает интересам народа Аргентины, заявили в Буэнос-Айресе
Аргентинский депутат: недружественный к РФ Милей не отвечает интересам народа
СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. Недружественно настроенный к России президент Аргентины Хавьер Милей не отвечает интересам аргентинского народа, который продолжает тепло относиться к России, заявила РИА Новости депутат парламента Меркосур от Аргентины, бывший депутат аргентинского парламента Хулия Перье.
"Правительство Аргентины сегодня недружественное России и не будет дружественным, потому что мы, к сожалению, в руках крайне правого главы государства, не отвечающего ни интересам, ни нуждам аргентинского народа", - сказала депутат на полях Всемирного фестиваля молодежи.
Россия предупредила Аргентину о недопустимости передачи Ми-171 ВСУ
Народ Аргентины даже при таких властях остается дружественным России, подчеркнула собеседница агентства. Она добавила, что власти в стране могут смениться в ближайшем будущем. "У нас в следующем году выборы в парламент, выборы президента через три года. Все однозначно может измениться", - сказала Перье.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Лидер Аргентины планирует провести саммит поддержки Украины