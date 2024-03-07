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Европейская народная партия проголосовала за новый срок фон дер Ляйен - РИА Новости, 07.03.2024
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14:45 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/lyayen-1931729637.html
Европейская народная партия проголосовала за новый срок фон дер Ляйен
Европейская народная партия проголосовала за новый срок фон дер Ляйен - РИА Новости, 07.03.2024
Европейская народная партия проголосовала за новый срок фон дер Ляйен
Съезд Европейской народной партии (EНП) поддержал в четверг выдвижение немецкого политика 65-летней Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:45
2024-03-07T14:45
в мире
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Съезд Европейской народной партии (EНП) поддержал в четверг выдвижение немецкого политика 65-летней Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии на период до 2029 года. В съезде EНП, который проходит в Бухаресте и транслируется на информационных ресурсах партии, принимают участие делегаты из 12 европейских стран, входящих в это общеевропейское политическое объединение. После поддержания своей кандидатуры, фон дер Ляйен заявила, что "осталось 90 дней до выборов (в Европарламент - ред.)… Теперь пришло время, чтобы пытаться убедить людей и завоевать их сердца... Давайте победим на этих европейских выборах". 19 февраля 2024 года фон дер Ляйен в ходе конференции партии Христианско-демократический союз (ХДС) подтвердила, что баллотируется на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии. Фон дер Ляйен в 2019 году стала первой женщиной на посту главы Еврокомиссии. Политика возглавляемой ей Еврокомиссии часто становилась объектом критики. В частности, оппозиционные силы в Европарламенте критиковали действия в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда Брюссель осуществлял непрозрачные и явно избыточные закупки вакцины у фармацевтических гигантов. Кроме того, в последние месяцы ЕК столкнулась с массовыми протестами европейских фермеров, которые считают сельскохозяйственную политику Брюсселя причиной своего бедственного положения. Также фон дер Ляйен известна своей непримиримой позицией и резкими недипломатичными высказываниями по отношению к России, односторонней поддержкой Израиля в конфликте с палестинцами. Кроме того, критике подвергались ее напряженные отношения и многочисленные конфликты с председателем Европейского совета бельгийским политиком Шарлем Мишелем. Исполнительный орган Европейского союза – Еврокомиссия во главе с председателем утверждается Европарламентом после очередных выборов раз в пять лет. В состав ЕК, помимо его главы, входят 26 еврокомиссаров (как правило, по одному от каждой страны сообщества). Еврокомиссия предлагает новые законы и директивы, в рамках своей компетенции управляет общей политикой ЕС, исполняет бюджет союза, обеспечивает соблюдение европейского законодательства. Глава ЕК назначается на пятилетний срок. Евросовет (главы государств и правительств стран Евросоюза) выбирают кандидата и предлагают его для согласования Европейскому парламенту. Поскольку выбор такого кандидата учитывает итоги выборов в Европарламент, как правило, претендент подбирается из числа тех, кого поддерживает крупнейшая политическая группа в новом составе ЕП. Парламент утверждает или отклоняет кандидатуру кандидата абсолютным большинством голосов (50% плюс один голос). После согласования ЕП, Евросовет назначает нового председателя ЕК на должность, и он приступает к подбору своей команды, которую также затем согласует Европарламент и окончательно утверждает Евросовет (квалифицированным большинством). Если кандидатура председателя ЕК парламентом отклоняется, у Евросовета есть месяц, чтобы предложить нового кандидата. Выбранные главой ЕК кандидаты на должности еврокомиссаров обязаны предстать каждый перед профильным парламентским комитетом, ответственным за предполагаемую сферу деятельности потенциального члена Еврокомиссии, и убедить парламентариев в своей "профпригодности". Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и будет назначен новый глава Евросовета.
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в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Европейская народная партия проголосовала за новый срок фон дер Ляйен

Съезд ЕНП поддержал выдвижение фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы ЕК

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Съезд Европейской народной партии (EНП) поддержал в четверг выдвижение немецкого политика 65-летней Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии на период до 2029 года.
В съезде EНП, который проходит в Бухаресте и транслируется на информационных ресурсах партии, принимают участие делегаты из 12 европейских стран, входящих в это общеевропейское политическое объединение.
После поддержания своей кандидатуры, фон дер Ляйен заявила, что "осталось 90 дней до выборов (в Европарламент - ред.)… Теперь пришло время, чтобы пытаться убедить людей и завоевать их сердца... Давайте победим на этих европейских выборах".
19 февраля 2024 года фон дер Ляйен в ходе конференции партии Христианско-демократический союз (ХДС) подтвердила, что баллотируется на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии.
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Фон дер Ляйен в 2019 году стала первой женщиной на посту главы Еврокомиссии. Политика возглавляемой ей Еврокомиссии часто становилась объектом критики. В частности, оппозиционные силы в Европарламенте критиковали действия в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда Брюссель осуществлял непрозрачные и явно избыточные закупки вакцины у фармацевтических гигантов. Кроме того, в последние месяцы ЕК столкнулась с массовыми протестами европейских фермеров, которые считают сельскохозяйственную политику Брюсселя причиной своего бедственного положения. Также фон дер Ляйен известна своей непримиримой позицией и резкими недипломатичными высказываниями по отношению к России, односторонней поддержкой Израиля в конфликте с палестинцами. Кроме того, критике подвергались ее напряженные отношения и многочисленные конфликты с председателем Европейского совета бельгийским политиком Шарлем Мишелем.
Исполнительный орган Европейского союза – Еврокомиссия во главе с председателем утверждается Европарламентом после очередных выборов раз в пять лет. В состав ЕК, помимо его главы, входят 26 еврокомиссаров (как правило, по одному от каждой страны сообщества).
Еврокомиссия предлагает новые законы и директивы, в рамках своей компетенции управляет общей политикой ЕС, исполняет бюджет союза, обеспечивает соблюдение европейского законодательства.
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Глава ЕК назначается на пятилетний срок. Евросовет (главы государств и правительств стран Евросоюза) выбирают кандидата и предлагают его для согласования Европейскому парламенту. Поскольку выбор такого кандидата учитывает итоги выборов в Европарламент, как правило, претендент подбирается из числа тех, кого поддерживает крупнейшая политическая группа в новом составе ЕП.
Парламент утверждает или отклоняет кандидатуру кандидата абсолютным большинством голосов (50% плюс один голос). После согласования ЕП, Евросовет назначает нового председателя ЕК на должность, и он приступает к подбору своей команды, которую также затем согласует Европарламент и окончательно утверждает Евросовет (квалифицированным большинством).
Если кандидатура председателя ЕК парламентом отклоняется, у Евросовета есть месяц, чтобы предложить нового кандидата.
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Выбранные главой ЕК кандидаты на должности еврокомиссаров обязаны предстать каждый перед профильным парламентским комитетом, ответственным за предполагаемую сферу деятельности потенциального члена Еврокомиссии, и убедить парламентариев в своей "профпригодности".
Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и будет назначен новый глава Евросовета.
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