https://ria.ru/20240307/lyayen-1931729637.html
Европейская народная партия проголосовала за новый срок фон дер Ляйен
Европейская народная партия проголосовала за новый срок фон дер Ляйен - РИА Новости, 07.03.2024
Европейская народная партия проголосовала за новый срок фон дер Ляйен
Съезд Европейской народной партии (EНП) поддержал в четверг выдвижение немецкого политика 65-летней Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:45
2024-03-07T14:45
2024-03-07T14:45
в мире
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830542815_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_71db740fc8a4f1e6a0619d9a2d13f3dc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Съезд Европейской народной партии (EНП) поддержал в четверг выдвижение немецкого политика 65-летней Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии на период до 2029 года. В съезде EНП, который проходит в Бухаресте и транслируется на информационных ресурсах партии, принимают участие делегаты из 12 европейских стран, входящих в это общеевропейское политическое объединение. После поддержания своей кандидатуры, фон дер Ляйен заявила, что "осталось 90 дней до выборов (в Европарламент - ред.)… Теперь пришло время, чтобы пытаться убедить людей и завоевать их сердца... Давайте победим на этих европейских выборах". 19 февраля 2024 года фон дер Ляйен в ходе конференции партии Христианско-демократический союз (ХДС) подтвердила, что баллотируется на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии. Фон дер Ляйен в 2019 году стала первой женщиной на посту главы Еврокомиссии. Политика возглавляемой ей Еврокомиссии часто становилась объектом критики. В частности, оппозиционные силы в Европарламенте критиковали действия в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда Брюссель осуществлял непрозрачные и явно избыточные закупки вакцины у фармацевтических гигантов. Кроме того, в последние месяцы ЕК столкнулась с массовыми протестами европейских фермеров, которые считают сельскохозяйственную политику Брюсселя причиной своего бедственного положения. Также фон дер Ляйен известна своей непримиримой позицией и резкими недипломатичными высказываниями по отношению к России, односторонней поддержкой Израиля в конфликте с палестинцами. Кроме того, критике подвергались ее напряженные отношения и многочисленные конфликты с председателем Европейского совета бельгийским политиком Шарлем Мишелем. Исполнительный орган Европейского союза – Еврокомиссия во главе с председателем утверждается Европарламентом после очередных выборов раз в пять лет. В состав ЕК, помимо его главы, входят 26 еврокомиссаров (как правило, по одному от каждой страны сообщества). Еврокомиссия предлагает новые законы и директивы, в рамках своей компетенции управляет общей политикой ЕС, исполняет бюджет союза, обеспечивает соблюдение европейского законодательства. Глава ЕК назначается на пятилетний срок. Евросовет (главы государств и правительств стран Евросоюза) выбирают кандидата и предлагают его для согласования Европейскому парламенту. Поскольку выбор такого кандидата учитывает итоги выборов в Европарламент, как правило, претендент подбирается из числа тех, кого поддерживает крупнейшая политическая группа в новом составе ЕП. Парламент утверждает или отклоняет кандидатуру кандидата абсолютным большинством голосов (50% плюс один голос). После согласования ЕП, Евросовет назначает нового председателя ЕК на должность, и он приступает к подбору своей команды, которую также затем согласует Европарламент и окончательно утверждает Евросовет (квалифицированным большинством). Если кандидатура председателя ЕК парламентом отклоняется, у Евросовета есть месяц, чтобы предложить нового кандидата. Выбранные главой ЕК кандидаты на должности еврокомиссаров обязаны предстать каждый перед профильным парламентским комитетом, ответственным за предполагаемую сферу деятельности потенциального члена Еврокомиссии, и убедить парламентариев в своей "профпригодности". Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и будет назначен новый глава Евросовета.
https://ria.ru/20240305/sanktsii-1931089691.html
https://ria.ru/20240219/lyayen-1928127200.html
https://ria.ru/20240224/ukraina-1929310217.html
https://ria.ru/20240219/evropa-1928324489.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830542815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_77cd5516dfad94d540fde0070f7823bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Европейская народная партия проголосовала за новый срок фон дер Ляйен
Съезд ЕНП поддержал выдвижение фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы ЕК
БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Съезд Европейской народной партии (EНП) поддержал в четверг выдвижение немецкого политика 65-летней Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии на период до 2029 года.
В съезде EНП, который проходит в Бухаресте
и транслируется на информационных ресурсах партии, принимают участие делегаты из 12 европейских стран, входящих в это общеевропейское политическое объединение.
После поддержания своей кандидатуры, фон дер Ляйен заявила, что "осталось 90 дней до выборов (в Европарламент
- ред.)… Теперь пришло время, чтобы пытаться убедить людей и завоевать их сердца... Давайте победим на этих европейских выборах".
19 февраля 2024 года фон дер Ляйен в ходе конференции партии Христианско-демократический союз (ХДС
) подтвердила, что баллотируется на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии.
"Полная блокировка": Европа потребовала "отменить" Россию
Фон дер Ляйен в 2019 году стала первой женщиной на посту главы Еврокомиссии. Политика возглавляемой ей Еврокомиссии часто становилась объектом критики. В частности, оппозиционные силы в Европарламенте критиковали действия в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда Брюссель
осуществлял непрозрачные и явно избыточные закупки вакцины у фармацевтических гигантов. Кроме того, в последние месяцы ЕК столкнулась с массовыми протестами европейских фермеров, которые считают сельскохозяйственную политику Брюсселя причиной своего бедственного положения. Также фон дер Ляйен известна своей непримиримой позицией и резкими недипломатичными высказываниями по отношению к России
, односторонней поддержкой Израиля
в конфликте с палестинцами. Кроме того, критике подвергались ее напряженные отношения и многочисленные конфликты с председателем Европейского совета
бельгийским политиком Шарлем Мишелем
.
Исполнительный орган Европейского союза – Еврокомиссия во главе с председателем утверждается Европарламентом после очередных выборов раз в пять лет. В состав ЕК, помимо его главы, входят 26 еврокомиссаров (как правило, по одному от каждой страны сообщества).
Еврокомиссия предлагает новые законы и директивы, в рамках своей компетенции управляет общей политикой ЕС
, исполняет бюджет союза, обеспечивает соблюдение европейского законодательства.
Урсула фон дер Ляйен подошла к краху карьеры
Глава ЕК назначается на пятилетний срок. Евросовет
(главы государств и правительств стран Евросоюза) выбирают кандидата и предлагают его для согласования Европейскому парламенту. Поскольку выбор такого кандидата учитывает итоги выборов в Европарламент, как правило, претендент подбирается из числа тех, кого поддерживает крупнейшая политическая группа в новом составе ЕП.
Парламент утверждает или отклоняет кандидатуру кандидата абсолютным большинством голосов (50% плюс один голос). После согласования ЕП, Евросовет назначает нового председателя ЕК на должность, и он приступает к подбору своей команды, которую также затем согласует Европарламент и окончательно утверждает Евросовет (квалифицированным большинством).
Если кандидатура председателя ЕК парламентом отклоняется, у Евросовета есть месяц, чтобы предложить нового кандидата.
ЕК представит программу переговоров о вступлении Украины в ЕС
Выбранные главой ЕК кандидаты на должности еврокомиссаров обязаны предстать каждый перед профильным парламентским комитетом, ответственным за предполагаемую сферу деятельности потенциального члена Еврокомиссии, и убедить парламентариев в своей "профпригодности".
Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и будет назначен новый глава Евросовета.
Сийярто раскритиковал работу фон дер Ляйен на посту председателя ЕК