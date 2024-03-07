https://ria.ru/20240307/lyayen-1931729637.html

Европейская народная партия проголосовала за новый срок фон дер Ляйен

Европейская народная партия проголосовала за новый срок фон дер Ляйен - РИА Новости, 07.03.2024

Европейская народная партия проголосовала за новый срок фон дер Ляйен

Съезд Европейской народной партии (EНП) поддержал в четверг выдвижение немецкого политика 65-летней Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:45

2024-03-07T14:45

2024-03-07T14:45

в мире

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Съезд Европейской народной партии (EНП) поддержал в четверг выдвижение немецкого политика 65-летней Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии на период до 2029 года. В съезде EНП, который проходит в Бухаресте и транслируется на информационных ресурсах партии, принимают участие делегаты из 12 европейских стран, входящих в это общеевропейское политическое объединение. После поддержания своей кандидатуры, фон дер Ляйен заявила, что "осталось 90 дней до выборов (в Европарламент - ред.)… Теперь пришло время, чтобы пытаться убедить людей и завоевать их сердца... Давайте победим на этих европейских выборах". 19 февраля 2024 года фон дер Ляйен в ходе конференции партии Христианско-демократический союз (ХДС) подтвердила, что баллотируется на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии. Фон дер Ляйен в 2019 году стала первой женщиной на посту главы Еврокомиссии. Политика возглавляемой ей Еврокомиссии часто становилась объектом критики. В частности, оппозиционные силы в Европарламенте критиковали действия в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда Брюссель осуществлял непрозрачные и явно избыточные закупки вакцины у фармацевтических гигантов. Кроме того, в последние месяцы ЕК столкнулась с массовыми протестами европейских фермеров, которые считают сельскохозяйственную политику Брюсселя причиной своего бедственного положения. Также фон дер Ляйен известна своей непримиримой позицией и резкими недипломатичными высказываниями по отношению к России, односторонней поддержкой Израиля в конфликте с палестинцами. Кроме того, критике подвергались ее напряженные отношения и многочисленные конфликты с председателем Европейского совета бельгийским политиком Шарлем Мишелем. Исполнительный орган Европейского союза – Еврокомиссия во главе с председателем утверждается Европарламентом после очередных выборов раз в пять лет. В состав ЕК, помимо его главы, входят 26 еврокомиссаров (как правило, по одному от каждой страны сообщества). Еврокомиссия предлагает новые законы и директивы, в рамках своей компетенции управляет общей политикой ЕС, исполняет бюджет союза, обеспечивает соблюдение европейского законодательства. Глава ЕК назначается на пятилетний срок. Евросовет (главы государств и правительств стран Евросоюза) выбирают кандидата и предлагают его для согласования Европейскому парламенту. Поскольку выбор такого кандидата учитывает итоги выборов в Европарламент, как правило, претендент подбирается из числа тех, кого поддерживает крупнейшая политическая группа в новом составе ЕП. Парламент утверждает или отклоняет кандидатуру кандидата абсолютным большинством голосов (50% плюс один голос). После согласования ЕП, Евросовет назначает нового председателя ЕК на должность, и он приступает к подбору своей команды, которую также затем согласует Европарламент и окончательно утверждает Евросовет (квалифицированным большинством). Если кандидатура председателя ЕК парламентом отклоняется, у Евросовета есть месяц, чтобы предложить нового кандидата. Выбранные главой ЕК кандидаты на должности еврокомиссаров обязаны предстать каждый перед профильным парламентским комитетом, ответственным за предполагаемую сферу деятельности потенциального члена Еврокомиссии, и убедить парламентариев в своей "профпригодности". Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня, затем обновится состав Еврокомиссии и будет назначен новый глава Евросовета.

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https://ria.ru/20240219/lyayen-1928127200.html

https://ria.ru/20240224/ukraina-1929310217.html

https://ria.ru/20240219/evropa-1928324489.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз