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Путин рассказал об ошибках подготовки летчиков, приводивших к трагедиям - РИА Новости, 07.03.2024
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14:05 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/letchiki-1931717199.html
Путин рассказал об ошибках подготовки летчиков, приводивших к трагедиям
Путин рассказал об ошибках подготовки летчиков, приводивших к трагедиям - РИА Новости, 07.03.2024
Путин рассказал об ошибках подготовки летчиков, приводивших к трагедиям
Президент РФ Владимир Путин, говоря о необходимости обучения летчиков на тренажерах, рассказал об ошибках, когда экипажи пересаживались с одного типа самолета... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:05
2024-03-07T14:05
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
як-42
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вооруженные силы рф
краснодар
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КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о необходимости обучения летчиков на тренажерах, рассказал об ошибках, когда экипажи пересаживались с одного типа самолета на другой похожий, и это приводило к трагедиям. Президент в четверг провел встречу с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. Во время встречи президент говорил о необходимости наличия тренажеров для всех типов самолетов. Он попросил главу Минобороны Сергея Шойгу решить вопрос, подчеркнув, что надо закладывать это в гособоронзаказ. "Вы знаете, что важно, это действительно имеет значение. Потому что на одном типе самолета педали двигаются одним образом, а на других типах самолетов - по-другому. И эта мелочь может иметь значение при пилотировании. Это действительно важно. К сожалению, у нас были и ошибки, которые приводили к трагедиям, когда экипажи пересаживались с одного типа, похожего, самолета на другой, похожий, а там немножко по-другому работают агрегаты", — рассказал президент. "Вы имеете в виду Як-40, Як-42?" — уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Да", — ответил президент.
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безопасность, сергей шойгу, владимир путин, як-42, як-40, россия, вооруженные силы рф, краснодар
Безопасность, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Як-42, Як-40, Россия, Вооруженные силы РФ, Краснодар
Путин рассказал об ошибках подготовки летчиков, приводивших к трагедиям

Путин: пересаживание пилотов на другой тип самолета иногда приводило к трагедиям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на учебном тренажере в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова
Президент РФ Владимир Путин на учебном тренажере в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на учебном тренажере в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова
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КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о необходимости обучения летчиков на тренажерах, рассказал об ошибках, когда экипажи пересаживались с одного типа самолета на другой похожий, и это приводило к трагедиям.
Президент в четверг провел встречу с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. Во время встречи президент говорил о необходимости наличия тренажеров для всех типов самолетов. Он попросил главу Минобороны Сергея Шойгу решить вопрос, подчеркнув, что надо закладывать это в гособоронзаказ.
"Вы знаете, что важно, это действительно имеет значение. Потому что на одном типе самолета педали двигаются одним образом, а на других типах самолетов - по-другому. И эта мелочь может иметь значение при пилотировании. Это действительно важно. К сожалению, у нас были и ошибки, которые приводили к трагедиям, когда экипажи пересаживались с одного типа, похожего, самолета на другой, похожий, а там немножко по-другому работают агрегаты", — рассказал президент.
"Вы имеете в виду Як-40, Як-42?" — уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Да", — ответил президент.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
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