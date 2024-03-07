https://ria.ru/20240307/letchiki-1931717199.html

Путин рассказал об ошибках подготовки летчиков, приводивших к трагедиям

Путин рассказал об ошибках подготовки летчиков, приводивших к трагедиям - РИА Новости, 07.03.2024

Путин рассказал об ошибках подготовки летчиков, приводивших к трагедиям

Президент РФ Владимир Путин, говоря о необходимости обучения летчиков на тренажерах, рассказал об ошибках, когда экипажи пересаживались с одного типа самолета... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:05

2024-03-07T14:05

2024-03-07T14:05

безопасность

сергей шойгу

владимир путин

як-42

як-40

россия

вооруженные силы рф

краснодар

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КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о необходимости обучения летчиков на тренажерах, рассказал об ошибках, когда экипажи пересаживались с одного типа самолета на другой похожий, и это приводило к трагедиям. Президент в четверг провел встречу с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. Во время встречи президент говорил о необходимости наличия тренажеров для всех типов самолетов. Он попросил главу Минобороны Сергея Шойгу решить вопрос, подчеркнув, что надо закладывать это в гособоронзаказ. "Вы знаете, что важно, это действительно имеет значение. Потому что на одном типе самолета педали двигаются одним образом, а на других типах самолетов - по-другому. И эта мелочь может иметь значение при пилотировании. Это действительно важно. К сожалению, у нас были и ошибки, которые приводили к трагедиям, когда экипажи пересаживались с одного типа, похожего, самолета на другой, похожий, а там немножко по-другому работают агрегаты", — рассказал президент. "Вы имеете в виду Як-40, Як-42?" — уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Да", — ответил президент.

https://ria.ru/20240307/putin-1931710940.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сергей шойгу, владимир путин, як-42, як-40, россия, вооруженные силы рф, краснодар