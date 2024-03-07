https://ria.ru/20240307/koreya-1931809664.html

Южная Корея призвала готовиться "положить конец режиму Ким Чен Ына"

Южная Корея призвала готовиться "положить конец режиму Ким Чен Ына" - РИА Новости, 07.03.2024

Южная Корея призвала готовиться "положить конец режиму Ким Чен Ына"

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик приказал военным быть готовыми "положить конец режиму Ким Чен Ына" в случае вторжения КНДР, сообщило южнокорейское... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T18:57

2024-03-07T18:57

2024-03-07T18:57

в мире

южная корея

ким чен ын

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик приказал военным быть готовыми "положить конец режиму Ким Чен Ына" в случае вторжения КНДР, сообщило южнокорейское оборонное ведомство. "Приложите все усилия для проведения маневров и учений в условиях, приближенных к боевым, чтобы в случае агрессии врага против Республики Корея в кратчайшие сроки положить конец режиму Ким Чен Ына", - приводит слова Син Вон Сика южнокорейское министерство обороны. Глава министерства сегодня посетил подземный бункер "хранилище документов B-1", где ознакомился с ходом проведения совместных южнокорейско-американских учений "Щит свободы" (Freedom Shield) и проверил готовность Командования по обороне столицы. Он заявил, что северокорейский лидер в своих вчерашних заявлениях исказил оборонительную сущность нынешних маневров, назвав их "попыткой спровоцировать войну". По его словам, на "всевозможные провокации", включая артиллерийские обстрелы пограничных территорий, незаконное вторжение БПЛА и кибератаки, во время проведения маневров может пойти как раз Пхеньян. Министр призвал быть готовым к "провокациям в "серой зоне" с неопределенным субъектом" и отвечать на них мгновенно, мощно и до конца, "сначала нанося возмездные (удары), а потом уже отчитываясь". Обращаясь к военнослужащим Командования по обороне столицы, Син Вон Сик призвал защищать жизнь и безопасность южнокорейских граждан, давая "настолько решительный ответ, чтобы Северная Корея в случае совершения террористических (атак) на Сеул, отправки беспилотников и прочих провокаций не могла больше замышлять подобного". В свою очередь, замминистра обороны Южной Кореи Ким Сон Хо сегодня принял участие в учениях по мобилизационной подготовке в столичной провинции Кёнгидо, подчеркнув, что "резервисты являются важной составляющей обороны государства", и безопасность Республики Корея может быть гарантирована только в том случае, если они смогут "в полной мере исполнять свою роль". По данным северокорейского агентства ЦТАК, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын накануне посетил главную базу Корейской народной армии, где принял участие в руководстве практическими учениями военных частей. Он подчеркнул необходимость еще более интенсивных учений, "гарантирующих достижение победы в войне". По его словам, северокорейская армия должна "сдерживать постоянную угрозу врагов подавляющей силой и последовательно срывать малейшие попытки развязывания войны". Вооруженные силы Южной Кореи и США с 4 по 14 марта проводят совместные военные маневры "Щит свободы" (Freedom Shield). Помимо командно-штабных учений, они предполагают проведение учений по отслеживанию и уничтожению северокорейских крылатых ракет, совместные учения воздушного десанта, совместные учения по тактической стрельбе, воздушной стрельбе, бомбардировке, совместные воздушные учения "Ссанмэ", а также другие полевые учения на всей территории Южной Кореи. В этом году будет проведено 48 совместных тренировок - в два раза больше, чем годом ранее - при прежнем количество войск, задействованных в маневрах. Нынешние учения по "обороне Корейского полуострова" призваны повысить оперативную совместимость войск союзников и улучшить их возможности по проведению совместных операций. Они проводятся на основе сценариев, "отражающих уроки из недавних войн и другие меняющиеся угрозы". В них уделяется особое внимание отработке действий по нейтрализации ядерных угроз КНДР и проведению "операций в различных средах, с задействованием наземных, морских, воздушных, кибернетических и космических средств", а также возможным развертыванием в районе Корейского полуострова американских носителей ядерного оружия. Проводить учения в пограничных с Северной Кореей районах, что было ранее запрещено межкорейским военным соглашением от 19 сентября 2018 года, не планируется. В учениях принимают участие представители 12 стран-участниц Командования объединенных наций, включающего союзников США по Корейской войне, в том числе Австралию, Канаду, Францию и Великобританию.

https://ria.ru/20240229/voyna-1930098097.html

https://ria.ru/20240210/kndr-1926537990.html

https://ria.ru/20240210/kndr-1926531270.html

https://ria.ru/20240209/koreya-1926362118.html

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, южная корея, ким чен ын, кндр (северная корея)