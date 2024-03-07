https://ria.ru/20240307/konflikt-1931725501.html

Украинский конфликт: есть ли свет в конце тоннеля?

Украинский конфликт: есть ли свет в конце тоннеля? - РИА Новости, 07.03.2024

Украинский конфликт: есть ли свет в конце тоннеля?

Статья постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:12

2024-03-07T17:12

2024-03-07T17:12

россия

специальная военная операция на украине

украина

александр лукашевич

обсе

нато

москва

в мире

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Статья постпреда России при ОБСЕ Александра ЛукашевичаСегодня на Западе все чаще слышны мнения о том, что для многих участников украинского конфликта ситуация зашла в тупик. Отсутствие политической воли и боязнь потерять лицо не позволяют, мол, Западу начинать какие-либо переговоры об урегулировании с учетом интересов России. И тем более говорить о создании сообщества равной и неделимой безопасности для всех на Европейском континенте, включая Россию. Слышны мнения о том, что безопасность нужно строить не вместе с Россией, а против нее. Москва, в свою очередь, не желает вести диалог на основе продвигаемой странами НАТО "формулы" из десяти пунктов (авторства якобы В. Зеленского), квалифицируя ее как "формулу войны" и ультиматум в свой адрес. Каким может быть выход из этой ситуации?Большинство публикаций в западной прессе вызывает впечатление, что оппоненты России избрали для себя довольно удобную, в том числе для пропагандистских целей, позицию. Они утверждают, что 24 февраля 2022 года Россия внезапно начала "ничем не спровоцированную полномасштабную агрессию против суверенного государства" — словно бы ничего и не было до этой даты. А даже если и было, то все равно во всем виновата Россия. И теперь единственное, что она должна делать, — это постоянно и без каких-либо условий идти на уступки, подчиняясь масштабному давлению коллективного Запада.Буду рад, если читатель сможет ознакомиться с некоторыми фактами, которые я приведу в этой статье. Они крайне необходимы для реального понимания сложившейся ситуации, которая имеет свои политические и исторические предпосылки, а также важные для всей динамики кризиса точки невозврата. Это поможет лучше осознать, к чему все идет на самом деле.Об уровне реальной суверенности нынешнего украинского государства рассуждать сейчас даже не будем — этот "уровень" регулярно демонстрирует сам В. Зеленский, который утверждает, что без новых финансовых вливаний с Запада на Украину его экономика полностью остановится и "более 11 миллионов пенсионеров просто умрут". Его высокопоставленные подчиненные — как, например, А. Резников в свою бытность главой Минобороны — публично утверждали, что территория Украины является прекрасным полигоном для боевых испытаний западного оружия, а сами украинцы "выполняют миссию НАТО" в вооруженном противостоянии с Россией. К слову, до сих пор нет ответа на вопрос, зачем руководители НАТО вообще генерируют планы войны с нашей страной.С большинством украинцев мы по-прежнему говорим на одном языке: даже по ангажированным данным нынешнего правительства Украины, русскоязычные люди по-прежнему составляют на Украине большинство населения. Но как же получилось, что те, с кем мы имеем общую историю, исповедуем одну православную веру, любим одинаковую кухню, являемся носителями идентичных народных обрядов и традиций — то есть, по сути, часть нашего народа, вдруг стали "расходным материалом" в рамках некой "миссии НАТО" по борьбе с российской государственностью?Давайте разберемся вместе.Происходящее на Украине — следствие обострения глубокого внутриукраинского кризиса, который возник сразу после распада Советского Союза. Тогда, в 1991 году, роспуск СССР многие наши сограждане представляли себе как способ выйти из тяжелейшего экономического кризиса, поразившего наше огромное Отечество. Новые независимые государства — и Украина не стала исключением — мгновенно превратились в арену для реализации геополитических аппетитов Запада, который, как тогда многим казалось, победил всерьез и надолго.США и их союзники в Европе шли на разные ухищрения, чтобы получить полный контроль над Украиной. Даже устроили в Киеве в 2004 году так называемую "оранжевую революцию" и привели к власти удобного президента В. Ющенко. Впрочем, уже через пару лет Ющенко смирился с возвращением во власть В. Януковича, у которого "оранжевая революция" отняла победу на президентских выборах в 2004-м.Когда Янукович стал президентом, на Западе решили, что нахождение его у власти до конца срока своих полномочий неприемлемо. Ему устроили второй Майдан, уже кровавый. Двадцать второго февраля 2014 года в Киеве свергли законное правительство. Почему мы называем это антиконституционным переворотом? Ответ крайне прост: отстранение президента В. Януковича от власти произошло не в результате новых выборов, импичмента или болезни, а именно силовым путем, причем пока он еще находился на Украине. Показательно, что пришедшие к власти силы назвали себя "правительством победителей". Очевидно, что действия "мирных протестующих" с оружием в руках оказались срежиссированы и профинансированы из-за рубежа. Тогдашняя заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не скрывала, что для приведения к власти на Украине нужных людей Вашингтон затратил не менее пяти миллиардов долларов.Бесцеремонное вмешательство руководства США, Британии и Европейского союза в события на Майдане в Киеве в 2013-2014 годах привело в украинскую политику силы, которые узурпировали власть и стали искать друзей далеко, а врагов близко. Проамериканское руководство в Киеве преследовало цель подчинить всю Украину интересам той ее немногочисленной части (сконцентрированной преимущественно в западной части страны), которая выступала за разрыв с Россией и спекулировала на лозунгах евроинтеграции, но на деле опиралась на идеи, несовместимые с европейской цивилизацией: радикальный национализм, ксенофобию и неприятие инакомыслия.Против тех, кто после государственного переворота стремился восстановить конституционный порядок или самоорганизоваться в форме независимых автономий, мгновенно организовали репрессии. Крымчане в этих условиях успели провести референдум и 18 марта 2014-го воссоединились с Россией. Но Донбасс тогда не успел: в апреле 2014 года из Киева объявили о начале военной операции по подавлению инакомыслия в Донецке и Луганске. Жителей региона попытались силой заставить присягнуть режиму, пришедшему в результате Майдана. Начался вооруженный конфликт с ежедневными обстрелами мирных городов и тысячами гражданских жертв.Казалось бы, это немыслимое для современных либеральных ценностей обращение с собственным населением должно было получить осуждение на Западе. Но там спокойно смотрели на военную операцию киевского режима в Донбассе. Более того, всячески поощряли, считая, что ее успешное завершение поможет Украине поскорее порвать со всем русским, исторически ей присущим. Да и с Россией в целом. И что Украина сможет стать чем-то вроде "анти-России".Страны НАТО вооружали украинскую армию и неонацистские батальоны, осуществляли программы военной подготовки (Orbital, Unifier, Joint-MTGU и другие). Параллельно без общенационального референдума были внесены изменения в украинскую конституцию: провозглашена цель вступления Украины в НАТО. Это вошло в противоречие с декларацией о суверенитете Украины, согласно которой эта республика обязалась стремиться к нейтральному внеблоковому статусу. И привело к дестабилизации всего региона, нарушению баланса сил, создав дополнительные угрозы безопасности России.Тогдашний президент Петр Порошенко имел исторический шанс стать "президентом мира", волевым усилием выполнив Минские договоренности. Но он сделал ставку на радикалов, продолжая вместе с ними выстраивать режим неонацистского толка.В мае 2019-го к власти на Украине пришел В. Зеленский, обещавший защищать русский язык и "говорить хоть с дьяволом, лишь бы добиться мира". Он заявлял, что якобы хочет за один год выполнить Минские договоренности, одобренные резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН. Но обманул своих избирателей и все международное сообщество. Не только не закончил конфликт в Донбассе, но и продолжил его с новой силой. А потом и вовсе стал делать наглые заявления, что "не удовлетворен всеми пунктами" минского "комплекса мер" и выполнять их не собирается. Он выбрал путь к войне. По собственному признанию Зеленского, которое он сделал пару недель назад, на "нормандском саммите" 9 декабря 2019 года в Париже В. В. Путин требовал прекращения огня в Донбассе, но президент Украины отказался обеспечить это.Следить за реализацией Минских договоренностей, прекращением огня, разведением сил и средств, да и в целом за ситуацией на Украине и в Донбассе была призвана Спецмониторинговая миссия ОБСЕ. Кроме того, ОБСЕ располагала еще одним полевым присутствием на Украине — офисом Координатора проектов ОБСЕ. Наконец, под эгидой ОБСЕ действовали Трехсторонняя контактная группа и четыре ее рабочие подгруппы, где Киев, Донецк и Луганск должны были в прямом диалоге достигать согласия относительно всех аспектов урегулирования. Однако ОБСЕ не справилась со своими задачами — ни в 2013-2014-м, не предотвратив госпереворот и гражданский вооруженный конфликт, ни в ходе последующих восьми лет работы над содействием переговорному процессу по Донбассу.Россия всегда выступала за политический диалог. Минские договоренности были последней надеждой. Они должны были сохранить территориальную целостность Украины, решить проблемы Донбасса мирным путем. Не так давно бывшие лидеры Франции (Ф. Олланд), ФРГ (А. Меркель) и Украины (П. Порошенко) — то есть все участники "нормандского формата", за исключением России, — публично подтвердили: весь комплекс Минских договоренностей они рассматривали как способ дать Киеву время, чтобы укрепить военный потенциал и подготовиться к новым военным авантюрам.Давайте посмотрим и на более широкий контекст. В течение последних 30 лет НАТО последовательно придвигала свою военную инфраструктуру к российским границам. Страны — члены альянса отказались от предложения России заключить Договор о европейской безопасности. Параллельно НАТО демонстрировала далеко не мирные намерения: без всякой санкции Совета Безопасности ООН совершены вооруженные нападения на Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию — все они находились за сотни и тысячи километров от границ натовских стран.Вообще, Россия никогда не уклонялась от усилий по снижению региональной напряженности. В декабре 2021 года Москва предложила проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Они были де-факто отвергнуты. Вместо достижения субстантивного соглашения Запад предложил "размыть" все в бесконечных дискуссиях, в том числе в ОБСЕ, по отдельным аспектам, оставив за скобками все самое важное и принципиальное для России.На фоне вооруженной эскалации в Донбассе в начале 2022-го Россия была вынуждена принять решительные военные меры по защите мирного населения от вооруженных атак киевского режима. Двадцать четвертого февраля 2022 года Москва запустила специальную военную операцию, которая призвана обеспечить долгосрочную безопасность в регионе и положить конец милитаризации Украины странами НАТО. Милитаризации, а не существованию (!).Уже 26-27 февраля 2022-го в Беларуси прошли консультации между представителями России и Украины по деэскалации. Работа переговорных делегаций затем продолжалась как в онлайн-формате, так и в ходе личных встреч. Двадцать девятого марта 2022 года в турецком Стамбуле состоялась последняя очная встреча. Украинскую делегацию на тех консультациях возглавлял глава фракции Владимира Зеленского в Верховной раде Давид Арахамия.Двадцать четвертого ноября 2023-го в интервью телеканалу "1+1" Д. Арахамия подтвердил: в Стамбуле Россия и Украина вышли на взаимоприемлемый проект двустороннего соглашения (парафированный Арахамией экземпляр этого соглашения В. В. Путин в присутствии СМИ показывал лидерам африканских стран 17 июня 2023 года на саммите в Санкт-Петербурге). Чтобы создать условия для подписания и реализации этого соглашения, в конце марта 2022-го начался отвод российских войск из Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей.Затем, по признанию самого Арахамии, в Киев 9 апреля 2022 года прибыл тогдашний премьер-министр Британии Б. Джонсон и — цитирую — "сказал ничего с Россией не подписывать, а просто воевать". Это, кстати, еще одна ремарка для любителей порассуждать о "независимости" Украины и о том, что ее нынешние власти якобы представляют интересы украинского народа.Приезду Б. Джонсона в Киев предшествовала инсценировка в Буче: западные СМИ, словно по команде, распространяли буквально под копирку одну и ту же историю: будто бы российские военнослужащие расстреляли там десятки мирных жителей. Словно они для этого туда и приехали, кроме как убийствами им заняться было нечем.Напомню: мэр Бучи записал видеообращение сразу после выхода оттуда российских войск и не сообщал о каких-либо массовых жертвах. К слову, до сих пор (!) киевский режим не опубликовал список жертв. А были ли они? Реальные имена позволили бы установить, идет ли речь о реальных жителях Бучи, или же трупы были свезены из других мест для постановочной провокации.Прислушавшись к совету, а точнее, приказу Б. Джонсона, В. Зеленский окончательно отказался от дипломатических консультаций с Россией. Он утвердил решение СНБО Украины от 30 сентября 2022 года, запрещающее контакты с руководством России относительно деэскалации и урегулирования.Зачем это было сделано? Ведь любые конфликты заканчиваются переговорами. Ответ очевиден: киевский режим и его западные кураторы очень рассчитывали, что масштабная военная вовлеченность стран НАТО в украинский конфликт дезорганизует российское общество. Что в нашей стране начнется внутриполитическая дестабилизация, народ отвернется от власти — и она не устоит. Чтобы подтолкнуть этот процесс, а также чтобы вызвать массовое обнищание населения, Россию "обложили" рекордным за всю историю мирового сообщества количеством нелегитимных санкций (а нелегитимны они потому, что Совет Безопасности ООН их не одобрял, к тому же они нарушают правила Всемирной торговой организации). США, Британия и ЕС ввели против нашей страны уже свыше 18 тысяч таких незаконных мер.Но Россия выдержала удар. Наша экономика выстояла и адаптировалась к новым условиям и демонстрирует хорошую динамику развития: прирост ВВП в 2023-м составил 3,6 процента. Санкции оказались абсолютно бесполезны и не смогли заставить изменить внешнеполитический курс. Более того, они навредили в первую очередь странам, которые их ввели. Взгляните, что произошло за последние два года с промышленностью ФРГ, которая отказалась от сотрудничества с Россией: крупные заводы оттуда переехали в США и Азию, а министр экономики открыто говорит, что Германия "больше не конкурентоспособна". И это только начало.Ну а в нашем обществе произошло то, что всегда происходит с Россией, когда на нее растет грубое внешнее давление: наш народ еще крепче сплотился вокруг руководства страны, которое сегодня имеет рекордные показатели доверия населения. К тому же народное движение в поддержку российских военных стало поистине массовым.Своими действиями сегодня киевский режим продолжает оправдывать обоснованность проведения российской специальной военной операции. ВСУ не прекращают обстрелы мирных городов, которые теперь осуществляются из поставленных странами НАТО вооружений. Двадцатого ноября 2023 года председатель Верховной рады Р. Стефанчук заявил: "На Украине не может быть никакого русского национального меньшинства". И это притом что меньшинством русские на Украине точно не являются и никогда не являлись. По сути, видим попытки не только принизить роль русских в жизни Украины, но и насильственно изменить идентичность большинства ее жителей.При этом на Западе внушают населению, что все наоборот: дескать, это Россия хочет уничтожить украинскую идентичность и "стереть с карты мира" саму Украину. Это грубая ложь. Эти нелепые тезисы в конце января 2024-го отверг и Международный суд ООН в Гааге: он отказал Украине в удовлетворении исковых требований к России относительно якобы происходящего "стирания украинской культурной идентичности".Россия лишь реагирует на возникающие угрозы. Судите сами. Еще до начала российской военной спецоперации, 19 февраля 2022 года, В. Зеленский на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил, что Украине неплохо бы обзавестись ядерным оружием. Чуть раньше, в декабре 2021-го, тогдашний главнокомандующий украинской армией В. Залужный в телеэфире сообщил о мечтах "проехаться на танке по центру Москвы". Затем, в декабре 2022 года, глава Совета нацбезопасности и обороны Украины А. Данилов отметил, что цель, которую нынешние власти в Киеве ставят перед собой, — "уничтожить Россию как страну". Или совсем свежее: 28 февраля 2024-го глава военной разведки киевского режима К. Буданов заявил, что ставит целью "полный развал" нашей страны с помощью "оружия, дипломатии и разведки".Никто все эти слова не дезавуировал, не опроверг. Напротив, страны НАТО лишь наращивают военную поддержку киевского режима. А потом говорят, что Россия "не готова к дипломатии". Но с кем? С теми, кто законодательно запретил себе вести с Москвой любые переговоры и ставит цель уничтожить нас как страну?На Западе любят говорить, что нынешний конфликт — это борьба за ценности демократии. Дескать, потому и поддерживают киевский режим. Простите, серьезно? Сегодня киевский режим подавляет любое инакомыслие тоталитарными методами. Политической оппозиции не существует. Отсутствуют свободные СМИ. Осуществляется беспрецедентное давление на каноническую Украинскую православную церковь. Президентские и парламентские выборы в 2024 году отменены. Киевский режим продолжает осуществлять и открыто брать на себя ответственность за политические убийства (руководство военной разведки Украины регулярно делает это). Стало быть, такую "демократию" оплачивают за счет средств простых жителей западных стран?Сегодня Россия продолжает добиваться военным путем целей обеспечения своей безопасности и развития. Не потому, что агрессивна по своей природе, а потому, что нам не оставляют иного выбора, отвергая диалог. В глобальном масштабе наш народ не такой уж и многочисленный — почти 150 миллионов человек на огромной территории. Он хочет мира и знает цену войне: слишком много пришлось воевать в истории нашим предкам. Но мы никогда не смиримся, если у нас под боком будут создавать все новые угрозы, обещая развалить и уничтожить Россию. Так что мы будем защищаться — и в победе России в этой борьбе я ни капли не сомневаюсь.Сильная Россия — это спокойная Россия. Занятая своим внутренним развитием, а не постоянным военным реагированием на внешние угрозы со стороны тех, кто хочет нас уничтожить. Сильная Россия означает стабильность в Европе и взаимовыгодное сотрудничество по самым разным направлениям — от культуры до энергетики. "Страшилки" о том, что наша страна только и мечтает, как бы навредить странам Запада или объявить им войну, — это дешевая политическая технология времен холодной войны, которую навязывают современному человеку. У нас есть разногласия с западными политическими элитами, но мы не рассматриваем ни одну западную нацию как своего врага. И призываем задуматься, в какую катастрофу затаскивают свои народы политики-авантюристы в странах НАТО, прямо агитируя за военную конфронтацию с нашей страной.Что до ОБСЕ, в которой я имею честь официально представлять Российскую Федерацию, то, думаю, в ней еще не все потеряно. Эта организация еще может и должна стать площадкой "наведения мостов" для разрешения противоречий между отдельными странами Запада и Россией. Площадкой для плодотворной коммуникации, поиска общих точек соприкосновения и взаимопониманий по ключевым вопросам развития на нашем общем континенте. В ее руководстве должны наконец осознать главное: ОБСЕ — это не "задний двор" ЕС и НАТО, а уникальная платформа для совместного поиска решений имеющихся проблем. И нужно задействовать этот потенциал, пока еще не поздно. Пока не стало слишком поздно.

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