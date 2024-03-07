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Стало известно о подготовке ЕК к новому конфликту - РИА Новости, 07.03.2024
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08:36 07.03.2024 (обновлено: 10:41 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/klimat-1931629476.html
Стало известно о подготовке ЕК к новому конфликту
Стало известно о подготовке ЕК к новому конфликту - РИА Новости, 07.03.2024
Стало известно о подготовке ЕК к новому конфликту
Нехватка воды в будущем может спровоцировать конфликт между европейскими странами, следует из документа Еврокомиссии, на который ссылается Politico. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T08:36
2024-03-07T10:41
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Нехватка воды в будущем может спровоцировать конфликт между европейскими странами, следует из документа Еврокомиссии, на который ссылается Politico."Эти риски могут проявляться в различных формах, некоторые из которых включают &lt;...&gt; усиление конкуренции за водные ресурсы &lt;…&gt;, в том числе потенциальный риск конфликтов внутри государств-членов и между ними", — говорится в публикации. Издание пишет, что Еврокомиссия хочет призвать страны ЕС ускорить подготовку к борьбе с климатическими изменениями.Ознакомить страны с содержанием документа ЕК планирует на следующей неделе.Сильные засухи наблюдаются в Европе примерно с 2000-х годов. С 2015-го по 2019-й экстремальная жара затронула более половины территории, а летом 2023 года температура на юге континента достигала 46 градусов, что вызывало перебои с электроэнергией. За последние 40 лет средние летние температуры в Европе повысились на два градуса Цельсия — гораздо быстрее, чем в других частях планеты.В конце января глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что, согласно данным, полученным на российской полярной станции "Восток", планета находится в межледниковом периоде, теплый климат сохранится еще на десять тысяч лет.
https://ria.ru/20231105/klimat-1907501580.html
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в мире, европа, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз
Стало известно о подготовке ЕК к новому конфликту

Politico: ЕК увидела риск конфликта между странами Европы из-за дефицита воды

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Нехватка воды в будущем может спровоцировать конфликт между европейскими странами, следует из документа Еврокомиссии, на который ссылается Politico.
"Эти риски могут проявляться в различных формах, некоторые из которых включают <...> усиление конкуренции за водные ресурсы <…>, в том числе потенциальный риск конфликтов внутри государств-членов и между ними", — говорится в публикации.
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Издание пишет, что Еврокомиссия хочет призвать страны ЕС ускорить подготовку к борьбе с климатическими изменениями.

Ознакомить страны с содержанием документа ЕК планирует на следующей неделе.
Сильные засухи наблюдаются в Европе примерно с 2000-х годов. С 2015-го по 2019-й экстремальная жара затронула более половины территории, а летом 2023 года температура на юге континента достигала 46 градусов, что вызывало перебои с электроэнергией. За последние 40 лет средние летние температуры в Европе повысились на два градуса Цельсия — гораздо быстрее, чем в других частях планеты.
В конце января глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что, согласно данным, полученным на российской полярной станции "Восток", планета находится в межледниковом периоде, теплый климат сохранится еще на десять тысяч лет.
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