https://ria.ru/20240307/klimat-1931629476.html

Стало известно о подготовке ЕК к новому конфликту

Стало известно о подготовке ЕК к новому конфликту - РИА Новости, 07.03.2024

Стало известно о подготовке ЕК к новому конфликту

Нехватка воды в будущем может спровоцировать конфликт между европейскими странами, следует из документа Еврокомиссии, на который ссылается Politico. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T08:36

2024-03-07T08:36

2024-03-07T10:41

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Нехватка воды в будущем может спровоцировать конфликт между европейскими странами, следует из документа Еврокомиссии, на который ссылается Politico."Эти риски могут проявляться в различных формах, некоторые из которых включают <...> усиление конкуренции за водные ресурсы <…>, в том числе потенциальный риск конфликтов внутри государств-членов и между ними", — говорится в публикации. Издание пишет, что Еврокомиссия хочет призвать страны ЕС ускорить подготовку к борьбе с климатическими изменениями.Ознакомить страны с содержанием документа ЕК планирует на следующей неделе.Сильные засухи наблюдаются в Европе примерно с 2000-х годов. С 2015-го по 2019-й экстремальная жара затронула более половины территории, а летом 2023 года температура на юге континента достигала 46 градусов, что вызывало перебои с электроэнергией. За последние 40 лет средние летние температуры в Европе повысились на два градуса Цельсия — гораздо быстрее, чем в других частях планеты.В конце января глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что, согласно данным, полученным на российской полярной станции "Восток", планета находится в межледниковом периоде, теплый климат сохранится еще на десять тысяч лет.

https://ria.ru/20231105/klimat-1907501580.html

https://ria.ru/20230824/zavisimost-1891836393.html

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в мире, европа, еврокомиссия, евросоюз